Gleðin verður við völd á vinsælli prjónasmiðju í Gerðubergi

Stella Ögmundsdóttir textíllistakona og hönnuður tekur vel á móti prjónurum á Borgarbókasafninu Gerðubergi í kvöld.
Nú geta prjónarar glaðst því miðvikudagskvöldið 18. febrúar, mætir textíllistakonan Stella Ögmundsdóttir aftur á Borgarbókasafnið Gerðubergi með sína feikivinsælu prjónasmiðju.
Í smiðjunni, sem er ætluð bæði byrjendum og lengra komnum, prjóna þátttakendur svokallaða Helgarpeysu eftir einni af uppskriftum Stellu úr garnendum og -afgöngum sem hafa safnast upp.
Peysan hentar bæði byrjendum jafnt sem lengra komnum og þar sem hún er prjónuð með 12 mm stórum hringprjón þá vinnst hún mjög hratt.
Stella, sem hannar og prjónar undir merkjum Fözz Studio, leggur ríka áherslu á að nýta afgangsgarn í hönnun sinni og mun deila ýmsum sniðugum aðferðum og hugmyndum með þátttakendum í smiðjunni.
Fullt var út úr dyrum þegar Stella hélt smiðju á Borgarbókasafninu Gerðubergi í síðustu viku svo viðbúið er að góð mæting verði í kvöld.
Þess má geta að um þriggja kvölda prjónasmiðju er að ræða en ekki gerir til þótt þátttakendur missi úr skipti.