Leikkonan fann ástina á ný – Hittust fyrst fyrir 35 árum á Ítalíu

Stjarna Law & Order þáttanna, Angie Harmon, kynnti nýjan kærasta opinberlega á Valentínusardag. Sagðist Harmon hafa endurnýjað samband sitt við fyrirsætuna Tony Floyd.
Harmon og Floyd deildu sögu sinni í sameiginlegri færslu á Instagram. Þau tvö hittust fyrst á Ítalíu 18 ára gömul og fóru síðan hvort í sína áttina, en hafa nú fundið hvort annað á ný.
„Við hittumst á Ítalíu átján ára gömul, tvö ungmenni í leit að vinnu, sem voru að elta fyrirsætudraumana og reyna að byggja upp líf án þess að svelta á leiðinni,“ sagði Floyd.
„Það var neisti á milli okkar jafnvel þá … en tímasetningin var ekki rétt. Á tvítugsaldri vorum við stödd í Los Angeles, bæði að eltast við leiklist. Þú varst alltaf betri en ég. En við vorum saman. Og við vorum ástfangin.“
Í löngu máli lýsti Floyd hvernig samband þeirra hófst aftur eftir margra ára aðskilnað
„Þú fannst ástríðu þína á skjánum. Ég fann mína við að móta brimbretti í Costa Mesa. Samt sem áður var tímasetningin ekki okkar. Og svo, eftir tuttugu og sjö ár, lágu leiðir okkar saman aftur fyrir tilviljun, eða kannski örlögin. Nú er tíminn réttur. Nú er okkar tími, ástin mín,“ hélt Floyd áfram. „Styrkur minn. Allt mitt. Angie mín. Ég elska þig meira en orð fá lýst. Þú ert ennþá sama góða, ástríka, stórkostlega, ástríðufulla bardagakonan sem ég hitti fyrir þrjátíu og fimm árum á neðanjarðarlestarpallinum á Ítalíu. Nú vitum við hver við erum. Og við vitum hvað við höfum. Höldum áfram, Valentínus minn.“
View this post on Instagram
Harmon var gift NFL-stjörnunni Jason Sehorn í 13 ár. Þau tvö kynntust í The Tonight Show with Jay Leno og bað Sehorn hennar í þætti þar. Þau eiga þrjár dætur Finley, Avery og Emery.
Skilnaður Sehorn og Harmon í lok árs 2014 tengdist mismunandi vinnutíma parsins. „Stór hluti af því er að þegar maður eyðir fimm eða sex mánuðum á ári í burtu frá maka sínum, þá verður það mjög erfitt,“ sagði heimildarmaður við US Weekly á þeim tíma. „Í byrjun söknuðu þau mjög hvort annars, en svo lentu þau í þeim sporum að annar aðilinn tók að sér aðalábyrgðina á foreldrahlutverkinu á meðan hinn var að vinna.“