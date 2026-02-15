fbpx
Sunnudagur 15.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Mágkona Justin Bieber ákærð – Henti túrtappa í barþjón og sparkaði í punginn á öryggisverði

Fókus
Sunnudaginn 15. febrúar 2026 21:30

Alaia Baldwin Aronow

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Alaia Baldwin Aronow, systir Hailey Bieber og þar með mágkona Justin Bierber, á yfir höfði sér  fangelsisdóm fyrir meint aðild sína að slagsmálum á bar. Alaia hefur verið ákærð í fjórum liðum fyrir að slást af offorsi við þrjá starfsmenn inni á salerni staðarins.

Atvikið átti sér stað fyrir tæpum tveimur árum síðan á bar í Georgíu-fylki. Í ákærunni er Alaia sökuð um líkamsárás, tilraun til líkamsárásar, líkamsmeiðingu sem og skemmdarverk á eignum. Verði Alaia, sem er 33 ára gömul, sakfelld gæti hún átt yfir höfði sér 12 mánaða fangelsisdóm, sekt og einhverskonar samfélagsþjónustu.

Slagsmálunum var lýst þannig að Alaia á að hafa ráðist á þrjá starfsmenn á Club Elan í Savannah í brjálaðiskasti og kastað notuðum túrtappa í barþjón staðarins, rifið hár úr höfði annars starfsmanns og síðar sparkað í klof öryggisvarðar sem ætlaði að stilla til friðar.

Myndbandsupptökur eru til af atburðarásinni og því þykir líklegt að mágkonan þurfi fljótlega að gera sér það að góðu að dúsa í steininum um hríð.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Í gær
Mágkona Justin Bieber ákærð – Henti túrtappa í barþjón og sparkaði í punginn á öryggisverði
Fókus
Í gær
Miklar breytingar framundan hjá Önnu Kristjáns – „Það kemur að leikslokum“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Þetta segja útlendingar að séu helstu túristagildrurnar á Íslandi
Fókus
Fyrir 2 dögum
„Ég ferðast ein – Þetta er aðferðin til að fá ókeypis mat, drykki og leiðsögn í öllum löndum sem ég heimsæki“
Fókus
Fyrir 2 dögum
66°Norður opnar Archive verslun í Kaupmannahöfn
Fókus
Fyrir 2 dögum
Selja og með opið hús á Valentínusardag
Fókus
Fyrir 2 dögum
Steven Spielberg gaf 3 milljónir í söfnun fyrir fjölskylduna
Fókus
Fyrir 2 dögum
Útgáfutónleikar Emils eru í kvöld

Mest lesið

Svandís gagnrýnir orðræðu varðandi heilbrigðismál – „Hér var ekkert gert fyrr en ég kom“
Hlý orð verslunareigenda á Laugavegi um einn af góðkunningjum miðbæjarins vekja athygli – „Æ er hann dáinn elsku karlinn“
Svona er hægt að léttast án þess að fylgja ströngu mataræði – Deilir 4 ráðum
Harry Maguire staddur á Íslandi – Gillz gæti endað einhleypur eftir myndatöku með honum
Þessar fimm fæðutegundir innihalda mikið af andoxunarefnum

Nýlegt

Þetta segja útlendingar að séu helstu túristagildrurnar á Íslandi
Daníel segir andrúmsloftið hafa verið eins og í jarðarför – „Þetta var bara ömurleg tilfinning, það var ekki reiði heldur bara þögn“
Sökuð um að ætla að gabba eina stærstu stjörnu heims til að barna sig – Svona brást hún við
Myndband: Blóðug slagsmál brutust út í farþegavél á leið til Manchester
Heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna tók kókaín í nefið af klósettsetum
Harry Maguire staddur á Íslandi – Gillz gæti endað einhleypur eftir myndatöku með honum
Einn mikilvægasti leikmaður Liverpool á sér draum – Að spila fyrir Real Madrid
Daníel segir flesta en ekki alla hafa sýnt ákvörðuninni skilning – „Heyrði sögur þar sem það voru ekki valin fallegustu orðin þegar það var talað um mig“
Fokreiddist þegar dýrin urðu dauðskelkuð enn á ný – Mátt þola þjófnaði, skemmdarverk og ógnanir – „Eitthvað brast innra með mér“
Kom honum á óvart í fari Sölva
Fókus
Fyrir 2 dögum
Myndband fangar stemninguna á Íslandsmótinu í ólympískum lyftingum
Fókus
Fyrir 2 dögum

Birtir hjartnæma mynd frá kveðjustundinni

Birtir hjartnæma mynd frá kveðjustundinni
Fókus
Fyrir 2 dögum
Umdeild þáttaröð um hjónin frægu sem hlutu sviplegan dauðdaga – Ein þekktasta fjölskylda heims ósátt
Fókus
Fyrir 3 dögum
Nína Björk og Aron selja geggjað hús á Grettisgötu
Fókus
Fyrir 3 dögum

Dr. Gunni mölbrýtur þægindarammann

Dr. Gunni mölbrýtur þægindarammann
Fókus
Fyrir 3 dögum

Deila persónulegum myndum af síðustu dögum James Van Der Beek

Deila persónulegum myndum af síðustu dögum James Van Der Beek
Fókus
Fyrir 3 dögum
Spennandi teiknismiðjur með Cartoon Dave
Fókus
Fyrir 3 dögum

Moss-mæðgurnar njóta lífsins

Moss-mæðgurnar njóta lífsins
Fókus
Fyrir 4 dögum
James Van Der Beek er látinn
Fókus
Fyrir 4 dögum
Ráðist á unnustu rokkgoðsagnarinnar
Fókus
Fyrir 4 dögum

Alexandra Helga lokar Míu

Alexandra Helga lokar Míu
Fókus
Fyrir 4 dögum

Sindri selur í Skerjafirði – Allt til alls í glæsilegu einbýli á pöllum

Sindri selur í Skerjafirði – Allt til alls í glæsilegu einbýli á pöllum
Fókus
Fyrir 4 dögum
Vala Matt færir sig um set
Fókus
Fyrir 4 dögum
Kærastan tók framhjáhaldsjátningum norska ólympíukappans illa – „Erfitt að fyrirgefa“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Bad Bunny útskýrir tilfinningalega merkingu hálfleiksútlits síns

Bad Bunny útskýrir tilfinningalega merkingu hálfleiksútlits síns
Fókus
Fyrir 4 dögum
Britney selur höfundarréttinn fyrir svimandi fjárhæð
Fókus
Fyrir 4 dögum
Sankar að sér hlutum eftir skilnaðinn – „Ég hætti að bjóða fólki í heimsókn“
Fókus
Fyrir 5 dögum
George Lucas afsalaði Star Wars fyrir klink – Myndir hans hefðu orðið allt aðrar ef fyrstu hugmyndir hefðu orðið að veruleika
Fókus
Fyrir 5 dögum

Meðleikari gaf henni bók þar sem henni var sagt að borða minna

Meðleikari gaf henni bók þar sem henni var sagt að borða minna
Fókus
Fyrir 5 dögum

Þórhallur gefur út sína þriðju uppistandssýningu á YouTube – „Segð’eitthvað fyndið!“

Þórhallur gefur út sína þriðju uppistandssýningu á YouTube – „Segð’eitthvað fyndið!“
Fókus
Fyrir 5 dögum
„Stundum erum við verst við okkur sjálf“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Dánarorsök Catherine O‘Hara gerð opinber

Dánarorsök Catherine O‘Hara gerð opinber
Fókus
Fyrir 6 dögum
Sjáðu Super Bowl auglýsingarnar 2026 – Rándýr stjörnum prýdd auglýsingapláss
Fókus
Fyrir 6 dögum
Einbýlishús með leynisundlaug til sölu í Mosfellsbæ
Fókus
Fyrir 6 dögum

Kynda undir sögusagnirnar með kvöldverði

Kynda undir sögusagnirnar með kvöldverði
Fókus
Fyrir 6 dögum

Rjúfa þögnina um Epstein-skjölin

Rjúfa þögnina um Epstein-skjölin
Fókus
Fyrir 6 dögum
Paul-bræður í hár saman útaf hálfleikssýningunni umdeildu – „Ég er alls ekki sammála þessari færslu“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Jón gerði könnun á Litla-Hrauni – „Þegar sjö rétta upp hönd, erum við þá ekki að gera eitthvað skakkt sem samfélag?”