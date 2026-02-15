Mágkona Justin Bieber ákærð – Henti túrtappa í barþjón og sparkaði í punginn á öryggisverði

Alaia Baldwin Aronow, systir Hailey Bieber og þar með mágkona Justin Bierber, á yfir höfði sér fangelsisdóm fyrir meint aðild sína að slagsmálum á bar. Alaia hefur verið ákærð í fjórum liðum fyrir að slást af offorsi við þrjá starfsmenn inni á salerni staðarins.
Atvikið átti sér stað fyrir tæpum tveimur árum síðan á bar í Georgíu-fylki. Í ákærunni er Alaia sökuð um líkamsárás, tilraun til líkamsárásar, líkamsmeiðingu sem og skemmdarverk á eignum. Verði Alaia, sem er 33 ára gömul, sakfelld gæti hún átt yfir höfði sér 12 mánaða fangelsisdóm, sekt og einhverskonar samfélagsþjónustu.
Slagsmálunum var lýst þannig að Alaia á að hafa ráðist á þrjá starfsmenn á Club Elan í Savannah í brjálaðiskasti og kastað notuðum túrtappa í barþjón staðarins, rifið hár úr höfði annars starfsmanns og síðar sparkað í klof öryggisvarðar sem ætlaði að stilla til friðar.
Myndbandsupptökur eru til af atburðarásinni og því þykir líklegt að mágkonan þurfi fljótlega að gera sér það að góðu að dúsa í steininum um hríð.