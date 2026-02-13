Útgáfutónleikar Emils eru í kvöld

Tónlistarmaðurinn Emil gefur út sína fyrstu stuttskífu (EP plötu) í dag. Gripurinn heitir Growing EP sem inniheldur lögin Growing, Spark, The Message og Blue Morning Sky. Um er að ræða persónulega indie folk stuttskífu sem minnir á hljóðheim listamanna á borð við Ásgeir Trausta og Ben Howard. Áður hefur Emil gefið út lagið Blue Morning Sky sem vakti mikla athygli þegar það hljómaði í CBS þáttunum The Darkness.
Með Emil á stuttskífunni kemur öflugt og reynslumikið tónlistrafólk við sögu. Sigurður Guðmundsson (Siggi Hjálmur) sá um upptökustjórn auk þess að spila á nokkur hljóðfæri. Daníel Friðrik Böðvarsson leggur til gítarleik og Kristinn Snær Agnarsson trommuleik. Útkoman er hlýleg og draumkennd hljóðmynd þar sem mjúk sönglína og einlæg textasmíði Emils fá að njóta sín.
Til að fagna útgáfu stuttskífunnar kemur Emil fram á útgáfutónleikum hennar í 12 Tónum í kvöld. Þar mun Emil flytja lög stuttskífunnar ásamt fleiri lögum. Eintök af stuttskífunni á vínyl verða til sölu á útgáfutónleikunum. Húsið opnar kl. 19.00 og tónleikarnir hefjast kl. 20.00.
