66°Norður opnar Archive verslun í Kaupmannahöfn

66°Norður opnaði nýja Archive verslun í Kaupmannahöfn um síðustu helgi. Verslunin er staðsett á Gammel Kongvej í Fredrikberg í hjarta dönsku höfuðborgarinnar. Fyrir er 66°Norður með verslanir á Sværtegade í miðborg Kaupmannahafnar og á Kastrup flugvell og þessi nýjasta Archive verslun er því sú þriðja sem íslenski fataframleiðandinn opnar í borginni.
Þetta er í fyrsta skipti sem 66°Norður opnar Archive verslun á erlendri grundu en fataframleiðandinn er með Archive verslun á Skólavörðustíg í Reykjavík. Í Archive versluninni býður 66°Norður upp á flíkur frá fyrri vörulínum og sýnishorn. Þar er einnig að finna sjaldgæfar notaðar vörur frá saumastofu 66°Norður og Rauða Krossinum á Íslandi.
,,Í 100 ár hafa Íslendingar látið reyna á gæði og endingu varanna okkar. Við höfum lengi endurnýtt afgangsefni og boðið upp á viðgerðarþjónustu frá upphafi, og með opnun 66°North Archive í Kaupmannahöfn er þessi skuldbinding enn frekar styrkt með því að gefa núverandi vörum nýtt líf,“ segir Helgi Rúnar Óskarsson, forstjóri 66°Norður.
,,Við opnuðum okkar fyrstu verslun í Kaupmannahöfn fyrir 12 árum síðan og það er sannarlega skemmtilegur tímapunktur að opna nýja verslun í borginni nú á 100 ára afmælisári 66°Norður.“