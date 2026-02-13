fbpx
66°Norður opnar Archive verslun í Kaupmannahöfn

Ragna Gestsdóttir
Föstudaginn 13. febrúar 2026 19:48

66°Norður opnaði nýja Archive verslun í Kaupmannahöfn um síðustu helgi. Verslunin er staðsett á Gammel Kongvej í Fredrikberg í hjarta dönsku höfuðborgarinnar. Fyrir er 66°Norður með verslanir á Sværtegade í miðborg Kaupmannahafnar og á Kastrup flugvell og þessi nýjasta Archive verslun er því sú þriðja sem íslenski fataframleiðandinn opnar í borginni.

Þetta er í fyrsta skipti sem 66°Norður opnar Archive verslun á erlendri grundu en fataframleiðandinn er með Archive verslun á Skólavörðustíg í Reykjavík. Í Archive versluninni býður 66°Norður upp á flíkur frá fyrri vörulínum og sýnishorn. Þar er einnig að finna sjaldgæfar notaðar vörur frá saumastofu 66°Norður og Rauða Krossinum á Íslandi.

Mynd: Lukas Bukoven
Mynd: Lukas Bukoven
Mynd: Lukas Bukoven
Mynd: Lukas Bukoven

,,Í 100 ár hafa Íslendingar látið reyna á gæði og endingu varanna okkar. Við höfum lengi endurnýtt afgangsefni og boðið upp á viðgerðarþjónustu frá upphafi, og með opnun 66°North Archive í Kaupmannahöfn er þessi skuldbinding enn frekar styrkt með því að gefa núverandi vörum nýtt líf,“  segir Helgi Rúnar Óskarsson, forstjóri 66°Norður.

,,Við opnuðum okkar fyrstu verslun í Kaupmannahöfn fyrir 12 árum síðan og það er sannarlega skemmtilegur tímapunktur að opna nýja verslun í borginni nú á 100 ára afmælisári 66°Norður.“

Mynd: Lukas Bukoven
Mynd: Lukas Bukoven
Mynd: Lukas Bukoven
Mynd: Lukas Bukoven
