Dr. Gunni mölbrýtur þægindarammann

Gunnar Lárus Hjálmarsson, Dr. Gunni, tilkynnir um miklar breytingar í lífi sínu: búferlaflutninga til kærustunnar og þar með, fyrstu búsetuna utan höfuðborgarinnar og nýtt starf.
„Nú stendur aldeilis mikið til í lífinu. Eftir þrjú ár sem fráskilinn karl á Laugavegi og átta ár sem fulltrúi í afgreiðslunni í Þjóðskrá er ég nú að mölbrjóta þægindarammann og hoppa út í djúpu laugina. Ég flyt til Helenu minnar í Fljótshlíð og verð leiðbeinandi og ritari í Grunnskólanum á Hellu! Nýtt líf! Nýjar áskoranir! Fyrsti vinnudagur á Hellu verður 23. febrúar svo þetta ber brátt að. Hef allt mitt líf búið á mölinni svo þetta verða eflaust viðbrigði, en það er svo sem ekki eins og ég verði algjörlega útí rassgati, ekki nema svona 90 mín að keyra í bæinn. Æðislega íbúðin mín á Laugarvegi leitar að góðum leigjendum.“
Kærasta Gunna er Helena Hansdóttir Aspelund myndlistarkona, sem rak áður Týsgallerí en starfar nú með eigin rekstur í ferðaþjónustu.
Parið hefur verið saman í þrjú ár og nú er næsta skref tekið í sambandinu.
Íbúð Gunna er á Laugavegi 5, 68,5 fm með sérbílastæði ekið inn frá Hverfisgötu. Íbúðin skiptist í stofu, eldhús, tvö svefnherbergi og baðherbergi. Mánaðarleiga er 340.000 kr.