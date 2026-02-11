Ráðist á unnustu rokkgoðsagnarinnar

Melanie Hamrick, unnusta rokkgoðsagnarinnar Mick Jagger, fullyrðir að hún hafi orðið fyrir árás á klúbbi í London.
„Þetta er ótrúlega erfitt að deila þessu, en ég varð fyrir líkamlegri árás á Annabel’s Mayfair í kvöld,“ skrifaði danshöfundurinn í Instagram-færslu sem síðan hefur verið eytt.
„Ég er svo þakklát vinum mínum fyrir að vernda mig. Tveir einstaklingar gripu mig að aftan og ég þakka Guði fyrir gott fólk sem kom til mín til að hjálpa mér,“ bætti Hamrick (38) við. „Ég er í áfalli, leið og miður mín yfir því að fólk geti komið svona fram við hvort annað.“
Hamrick og Jagger (82) hittust í febrúar 2014 þegar hún sótti tónleika Rolling Stones með öðrum dönsurum American Ballet Theatre. Það sumar byrjuðu þau formlega saman þrátt fyrir 44 ára aldursmun. Eftir tveggja ára samband eignaðist parið áttunda barn Jagger, soninn Deveraux Octavian Basil, árið 2016.
Í fyrra staðfesti Hamrick formlega að hún og Jagger hefðu verið trúlofuð í um það bil þrjú ár en væru ekki í neinum flýti að ganga í hjónaband.
„Kannski giftum við okkur einn daginn, kannski ekki. Við erum svo hamingjusöm í núverandi lífi að ég væri of hrædd við að breyta neinu,“ sagði hún við Paris Match í apríl 2025.
Meint árás Hamricks kemur nokkrum dögum eftir að talið er að langtíma sambýlismaður tilkynnt var um hvarf hans 24. janúar fannst lík hans í sjónum við Bude í Englandi. Hann var 37 ára gamall. Lögreglan sagði að andlát hans „væri ekki meðhöndlað sem grunsamlegt“ og að krufning yrði framkvæmd.