fbpx
Miðvikudagur 11.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Ráðist á unnustu rokkgoðsagnarinnar

Ragna Gestsdóttir
Miðvikudaginn 11. febrúar 2026 15:30

Mick Jagger og Melanie Hamrick

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Melanie Hamrick, unnusta rokkgoðsagnarinnar Mick Jagger, fullyrðir að hún hafi orðið fyrir árás á klúbbi í London.

„Þetta er ótrúlega erfitt að deila þessu, en ég varð fyrir líkamlegri árás á Annabel’s Mayfair í kvöld,“ skrifaði danshöfundurinn í Instagram-færslu sem síðan hefur verið eytt.

„Ég er svo þakklát vinum mínum fyrir að vernda mig. Tveir einstaklingar gripu mig að aftan og ég þakka Guði fyrir gott fólk sem kom til mín til að hjálpa mér,“ bætti Hamrick (38) við. „Ég er í áfalli, leið og miður mín yfir því að fólk geti komið svona fram við hvort annað.“

Hamrick og Jagger (82) hittust í febrúar 2014 þegar hún sótti tónleika Rolling Stones með öðrum dönsurum American Ballet Theatre. Það sumar byrjuðu þau formlega saman þrátt fyrir 44 ára aldursmun. Eftir tveggja ára samband eignaðist parið áttunda barn Jagger, soninn Deveraux Octavian Basil, árið 2016.

Í fyrra staðfesti Hamrick formlega að hún og Jagger hefðu verið trúlofuð í um það bil þrjú ár en væru ekki í neinum flýti að ganga í hjónaband.

„Kannski giftum við okkur einn daginn, kannski ekki. Við erum svo hamingjusöm í núverandi lífi að ég væri of hrædd við að breyta neinu,“ sagði hún við Paris Match í apríl 2025.

Meint árás Hamricks kemur nokkrum dögum eftir að talið er að langtíma sambýlismaður tilkynnt var um hvarf hans 24. janúar fannst lík hans í sjónum við Bude í Englandi. Hann var 37 ára gamall. Lögreglan sagði að andlát hans „væri ekki meðhöndlað sem grunsamlegt“ og að krufning yrði framkvæmd.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 1 klukkutíma
Ráðist á unnustu rokkgoðsagnarinnar
Fókus
Fyrir 1 klukkutíma
Alexandra Helga lokar Míu
Fókus
Fyrir 2 klukkutímum
Sindri selur í Skerjafirði – Allt til alls í glæsilegu einbýli á pöllum
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
Vala Matt færir sig um set
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
Kærastan tók framhjáhaldsjátningum norska ólympíukappans illa – „Erfitt að fyrirgefa“
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Bad Bunny útskýrir tilfinningalega merkingu hálfleiksútlits síns
Fókus
Fyrir 9 klukkutímum
Britney selur höfundarréttinn fyrir svimandi fjárhæð
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
Sankar að sér hlutum eftir skilnaðinn – „Ég hætti að bjóða fólki í heimsókn“

Mest lesið

Stebbi Jak ákærður fyrir líkamsárás – „Ég gerði ekkert af mér“
Hrollvekjandi ráðabrugg Rússa – „Hvítum dauðsföllum“ fjölgar
Kynlífsmyndband vakti mikla athygli – Íslendingar þekkja tökustaðinn vel
Kveðst furðu lostinn – „Mér finnst ótrúlegt að Gylfi Þór láti bjóða sér þetta“
Sauð upp úr á Seltjarnarnesi eftir sambandsslit

Nýlegt

Kveðst furðu lostinn – „Mér finnst ótrúlegt að Gylfi Þór láti bjóða sér þetta“
Hættuleg hnífaárás á vinnusvæði í Suðurnesjabæ
Mjög alvarleg líkamsárás á Þorrablóti HK – Maður þungt haldinn á gjörgæslu
Hafdís Björg safnar fyrir Sigríði systur sína: „Hún á ungt barn, drauma og líf sem hún vill halda áfram að lifa“
Salah sagður hafa gefið grænt ljós – Verðmiðinn ekki svo hár
Nýtt framboð í Grímsnes- og Grafningshreppi – Andrés Bertelsen í oddvitasætinu
Stebbi Jak tjáir sig um ákæruna – Stuðningi rignir yfir hann
Munu þess vegna aðeins ráða mann til skamms tíma
Sjáðu viðbrögð hins hárprúða stuðningsmanns þegar ljóst varð að draumurinn um klippingu myndi ekki rætast
Fókus
Í gær
Þórhallur gefur út sína þriðju uppistandssýningu á YouTube – „Segð’eitthvað fyndið!“
Fókus
Í gær

„Stundum erum við verst við okkur sjálf“

„Stundum erum við verst við okkur sjálf“
Fókus
Í gær
Dánarorsök Catherine O‘Hara gerð opinber
Fókus
Í gær
Sjáðu Super Bowl auglýsingarnar 2026 – Rándýr stjörnum prýdd auglýsingapláss
Fókus
Í gær

Einbýlishús með leynisundlaug til sölu í Mosfellsbæ

Einbýlishús með leynisundlaug til sölu í Mosfellsbæ
Fókus
Í gær

Kynda undir sögusagnirnar með kvöldverði

Kynda undir sögusagnirnar með kvöldverði
Fókus
Fyrir 2 dögum
Rjúfa þögnina um Epstein-skjölin
Fókus
Fyrir 2 dögum

Paul-bræður í hár saman útaf hálfleikssýningunni umdeildu – „Ég er alls ekki sammála þessari færslu“

Paul-bræður í hár saman útaf hálfleikssýningunni umdeildu – „Ég er alls ekki sammála þessari færslu“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Jón gerði könnun á Litla-Hrauni – „Þegar sjö rétta upp hönd, erum við þá ekki að gera eitthvað skakkt sem samfélag?”
Fókus
Fyrir 2 dögum
Sævar Karl selur einstaka eign
Fókus
Fyrir 2 dögum

Sauð á Trump yfir hálfleikssýningu Super Bowl: „Blaut tuska“ í andlit Bandaríkjanna

Sauð á Trump yfir hálfleikssýningu Super Bowl: „Blaut tuska“ í andlit Bandaríkjanna
Fókus
Fyrir 3 dögum

Bergþór brattur þrátt fyrir sögulegt hrun Bitcoin – Telur að það séu 20 ár í lúxuseignir, einkakokk og ofurfyrirsætur

Bergþór brattur þrátt fyrir sögulegt hrun Bitcoin – Telur að það séu 20 ár í lúxuseignir, einkakokk og ofurfyrirsætur
Fókus
Fyrir 4 dögum
Beint streymi frá Íslandsmótinu í ólympískum lyftingum
Fókus
Fyrir 4 dögum
Flúði heimili sitt í skjóli nætur en fékk ekki konunglegar móttökur á nýjum stað – Starfsfólk gerir uppreisn
Fókus
Fyrir 1 viku

Ólst upp við erfiðar aðstæður en segist heppinn að barnavernd hafi ekki skipt sér af

Ólst upp við erfiðar aðstæður en segist heppinn að barnavernd hafi ekki skipt sér af
Fókus
Fyrir 1 viku
Segir Færeyinga þurfa á Íslendingabók að halda
Fókus
Fyrir 1 viku
Fyrrverandi eiginkona Bill Gates rýfur þögnina eftir að sláandi upplýsingar birtust í Epstein-skjölunum
Fókus
Fyrir 1 viku
Rán tilnefnd til Barna- og unglingabókmenntaverðlauna Vestnorræna ráðsins 2026
Fókus
Fyrir 1 viku

Billie Eilish sökuð um hræsni eftir þakkarræðu sína – „Enginn er ólöglegur á stolnu landi“

Billie Eilish sökuð um hræsni eftir þakkarræðu sína – „Enginn er ólöglegur á stolnu landi“
Fókus
Fyrir 1 viku

Byrjaði á þyngdarstjórnunarlyfjum en bjóst aldrei við þessu – Mittismálið minnkaði en annað fór að stækka

Byrjaði á þyngdarstjórnunarlyfjum en bjóst aldrei við þessu – Mittismálið minnkaði en annað fór að stækka
Fókus
Fyrir 1 viku
Edrúvikan hefst 5. febrúar – „Drekkum minna – gefum meira“
Fókus
Fyrir 1 viku

Egill hjálpar klámfíklum – „Fullt af fólki sem hefur misst vinnuna út af klámnotkun“

Egill hjálpar klámfíklum – „Fullt af fólki sem hefur misst vinnuna út af klámnotkun“
Fókus
Fyrir 1 viku
Réttað yfir svarta sauði norsku konungsfjölskyldunnar – Móðir hans er verðandi drottning en hver er pabbi hans?
Fókus
Fyrir 1 viku
Kim Kardashian í eldheitu ástarsambandi með heimsfrægum kærasta
Fókus
Fyrir 1 viku

Ákveðin tegund fíknar virðist vera á uppleið – Svipuð dópamínáhrif og af kókaíni

Ákveðin tegund fíknar virðist vera á uppleið – Svipuð dópamínáhrif og af kókaíni
Fókus
Fyrir 1 viku

Fyrrverandi keppandi í The Voice lést eftir sviplegt atvik á heimili sínu

Fyrrverandi keppandi í The Voice lést eftir sviplegt atvik á heimili sínu
Fókus
Fyrir 1 viku
Myndaveisla: Fögnuðu nýju sódavatni á Vinnustofu Kjarvals
Fókus
Fyrir 1 viku
Donald Trump hótar Trevor Noah eftir brandara hans á Grammy-hátíðinni