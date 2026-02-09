fbpx
Mánudagur 09.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Sjáðu Super Bowl auglýsingarnar 2026 – Rándýr stjörnum prýdd auglýsingapláss

Ragna Gestsdóttir
Mánudaginn 9. febrúar 2026 21:30



Super Bowl eða Ofurskálin fór fram í gær í Santa Clara í Kaliforníu en um er að ræða einn stærsta íþrótta- og sjónvarpsviðburð ársins. Stjörnurnar flykkjast á leikinn til að sýna sig og sjá aðra, og líklega til að fylgjast líka með leiknum. Seattle Seahawks báru sigur úr býtum gegn New Englands Patriots, 29-13 í miklum varnarleik.

Half Time Show eða skemmtiatriðið í hálfleik og auglýsingar eru stór hluti af dagskránni. Bad Bunny sá um skemmtiatriðið í ár við litla kátínu Bandaríkjaforseta.

Sjá einnig: Sauð á Trump yfir hálfleikssýningu Super Bowl: „Blaut tuska“ í andlit Bandaríkjanna

Auglýsingarnar eru svo alveg sér kapítuli, þær kosta stórfé bæði auglýsingaplássið sem er líklega það dýrasta í heimi og gerð þeirra, en mikill metnaður er lagður í margar með stórstjörnur í aðalhlutverkum. Í ár voru auglýsingarnar yfir 80 talsins og 30 sekúndna auglýsingapláss kostaði að meðaltali 8 milljónir dala. Tíu auglýsingapláss seldust á meira en 10 milljónir dala hvert.

Auglýsingarnar vekja alla jafna mikil viðbrögð og hljóta að skila sér í kassann, því mörg fyrirtæki taka þátt ár eftir ár.

Hér eru nokkrar af þeim sem sérfræðingar segja þær bestu í ár:

Dunkin Donuts
Leikarinn og leikstjórinn Ben Afflest endurhugsaði stórmyndina Good Will Hunting sem gamanþáttaröð frá tíunda áratugnum með nánast öllum stjörnum frá tíunda áratugnum: Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Jason Alexander, Alfonso Ribeiro, Ted Danson, Jaleel White.

T-Mobile
Strákabandið Backstreet Boys komu með nostalgíu beint í æð fyrir símafyrirtækið T-Mobile.

Skittles
Leikarinn Elijah Woods gerðist sófakær einhyrningur fyrir sælgætisframleiðandann Wrigley og færði unglingum regnbogann.

Einu sinni smakkað og þú getur ekki hætt
Söngkonan Sabrina Carpenter segir „Ég er svo þreytt á strákum. Ég þarf karlmann,“ og kynnist um leið karlmannslaga hrúgu af Pringles sem fylgir henni á viðburði á rauða dreglinum og í rómantískar bílferðir niður ströndina. Furðulegt, en frábært.

Grátið yfir snakkauglýsingu
Lays voru líka með snakkauglýsingu, sem fær áhorfendur til að kjökra.

Grín gert að Coldplay framhjáhaldinu
Nýsjálenski leikarinn og leikstjórinn Taika Waititi kom fram í auglýsingu Pepsi í ár, sem gerir nett grín að Coldplay-framhjáhaldinu.

Stiller í stuði
Íslandsvinurinn og leikarinn Ben Stiller og söngvarinn Benson Boone leika tónlistarbræður í auglýsingu leikstýrðri af Spike Jonze fyrir matarsendingarfyrirtækið Instacart.

Klassískur slagari verður gulur
Leikararnir Andy Samberg og Elle Fanning sáu um majónesið í ár, þar sem klassískur slagari Neil Diamond fær nýjan texta.

Skattur er þjáning
Leikarinn Adrien Brody er Skattmaðurinn fyrir Turbotax.

Heilsuátak
Leikkonurnar Octavia Spence og Sofia Vergara taka höndum saman fyrir lýðheilsuátakið Detect the SOS.

Gotta Catch Them All – Pokémon
Söngdívan Lady Gaga ásamt Trevor Noah, Maitreyi Ramakrishnan, Charles Leclerc, Lamine Yamal, Young Miko, og Black Pink’s Jisoo heiðraði hinar fjölmörgu fígúrur Pokémon með því að velja sinn uppáhalds.

Stólpagrín McCarthy
Gamanleikkonan Melissa McCarthy lagði allt sitt í grínið fyrir snyrtivöruframleiðandann e.l.f Cosmetics.

Matur og drykkir

Matur og drykkir eru ómissandi þegar horft er á Ofurskálina. Hér má líta margar af auglýsingum þessa árs sem auglýsa mat, snakk, sælgæti, bjór og aðra drykki.










Bílar

Bílaauglýsingar eru einnig órjúfanlegur þáttur í auglýsingapakka Ofurskálarinnar.



Fatnaður og heilsa

Hér eru nokkrar auglýsingar sem auglýsa fatnað, skó, snyrtivörur og heilsu.






Stórmyndir sumarsins

Það er vinsælt að nýta tækifærið og auglýsingaplássin á Ofurskálinni til að auglýsa stórmyndir sem framundan eru og árið í ár er engin undantekning.






Tækni, gervigreind og hin ýmsu fá að sjálfsögðu sitt pláss












Þetta er aðeins hluti af auglýsingum ársins 2026. Þeir sem vilja geta hér í einu myndbandi horft á allar opinberu auglýsingar ársins, eins og segir í lýsingu, en hér eru 48 af auglýsingum ársins.

