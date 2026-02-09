fbpx
Mánudagur 09.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Paul-bræður í hár saman útaf hálfleikssýningunni umdeildu – „Ég er alls ekki sammála þessari færslu“

Fókus
Mánudaginn 9. febrúar 2026 14:30

Jake og Logan Paul eru meðal stærstu áhrifavalda heims

Óhætt er að fullyrða að hálfleikssýning Grammy-verðlaunahafans Bad Bunny á Ofurskálinni, svokölluðu, hafi valdið usla í Bandaríkjunum og víðar. Fátt er bandarískara en þessi úrslitaleikur NFL-boltans og því urðu margir undrandi á því að áðurnefndur listamaður yrði fyrir valinu. Bad Bunny, sem heitir fullu nafni Benito Antonio Martínez Ocasio, er frá Púertó Ríkó, sérstöku sambandssvæði innan Bandaríkjanna.

Hann syngur lög sín eingöngu á spænsku og hefur gagnrýnt innflytjendastefnu Donald Trump og ríkisstjórnar hans harðlega sem og framgöngu ICE-liða víða um Bandaríkin.

Harðkjarnafylgjendur Trump voru því með allt á hornum sér yfir valinu á Bad Bunny og víða á samfélagsmiðlum mátti sjá fólk fordæma það að alvöru Bandaríkjamaður hafi ekki orðið fyrir valinu. Það er ansi kómískt í ljósi þess að undanfarin ár hafa til að mynda listamenn eins og Rihanna, The Weeknd og Coldplay séð um hálfleiksatriðið en engin þeirra státar af bandarískum ríkisborgararétt líkt og Bad Bunny.

Einn þeirra sem var hneykslaður á atriðinu var áhrifavaldurinn og hnefaleikakappinn Jake Paul. Hann skrifaði færslu á samfélagsmiðla

„Slekk á sjónvarpinu á meðal hálfleikssýningin er í gangi. Við skulum taka höndum saman og sýna stórfyrirtækjum að þau geta ekki bara gert hvað sem er án afleiðinga,“ skrifaði Jake og bætti við að Bad Bunny væri gervi-Ameríkani sem hataði Ameríku. Þótti færslan ansi kaldhæðnisleg því Jake býr í Púertó Ríkó.

Athygli vakti að stuttu síðar skrifaði Logan Paul, bróðir Jake, sömuleiðis færslu þar sem hann hristi greinilega hausinn yfir bróður sínum.

„Ég elska bróður minn, en ég er alls ekki sammála þessari færslu. Púertó Ríkanir eru Bandaríkjamenn og ég er ánægður með að einn þeirra hafi fengið tækifæri til að sýna alla hæfileikana sem koma frá þessari eyju,“ skrifaði Logan.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

