Kynda undir sögusagnirnar með kvöldverði

Leikararnir Connor Storrie og François Arnaud kynntu enn frekar undir vangaveltur um að þeir eigi í ástarsambandi með því að fara út að borða saman. Þeir sáust á Smoke House í Burbank, Los Angeles, á myndum sem TMZ fékk. Á myndunum sáust þeir deila notalegum bás á veitingastaðnum.
Leikararnir léku nýlega saman í sjónvarpsþáttunum Heated Rivalry, sem slegið hafa í gegn víða um heim. Þættirnir eru gerðir eftir fyrstu tveimur bókum Rachel Reid og fjalla um samkynhneigða íshokkíleikmenn í leik og starfi.
Vel fór á með þeim Storrie, 25 ára, og Arnaud, 40 ára, á stefnumótinu. Nokkrum dögum fyrir stefnumótið á veitingastaðnum sást til þeirra koma úr partýi á Parísartískuvikunni í janúar. Áður hafði sést til þeirra þar sem þeir flugu saman frá JFK eftir blaðamannaviku þeirra í New York í síðasta mánuði.
Sumir aðdáendur þáttanna töldu hins vegar að Storrie myndi passa betur saman í raunveruleikanum við Hudson Williams, en þeir leika par í þáttunum, sem leiddi til þess að Arnaud fékk líflátshótanir.
Arnaud hætti síðan að fylgja leikurunum og öðrum sem komu að þáttunum þar á meðal Williams og Storrie á samfélagsmiðlum. Síðar hóf hann að fylgja þeim aftur á samfélagsmiðlum, deildi samsettri mynd af sér og Williams að gefa myndavélinni puttann og neitaði síðan að atvikið hefði nokkuð með dramatíkina á samfélagsmiðlum að gera.
„Það sem er að gerast er að ég er að hætta að fylgja öllum og Instagram leyfir mér ekki að gera það við alla í einu,“ sagði hann við Toronto Star í síðasta mánuði. „Þú getur aðeins hætt að fylgja ákveðnum fjölda fólks í 24 klukkustundir, sem ég vissi ekki á þeim tíma,“ bætti hann við. Hann sagði einnig að sjálfsmyndin af löngutönginni væri algjörlega ótengd áreitninni á netinu.
Þegar Andy Cohen spurði Arnaud hvort hann væri „einhleypur þessa dagana“ í janúarþætti af Watch What Happens Live svaraði Arnaud: „Það kemur þér í fjandanum ekkert við,“ sem olli hlátri hjá gestinum Mary J. Blige.
Þögn Arnauds um málið hefur lítið gert til að bæla niður vangaveltur um ástarsamband hans og Storrie.