Mánudagur 09.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Kynda undir sögusagnirnar með kvöldverði

Ragna Gestsdóttir
Mánudaginn 9. febrúar 2026 16:30

Storrie og Arnaud.

Leikararnir Connor Storrie og François Arnaud kynntu enn frekar undir vangaveltur um að þeir eigi í ástarsambandi með því að fara út að borða saman. Þeir sáust á Smoke House í Burbank, Los Angeles, á myndum sem TMZ fékk. Á myndunum sáust þeir deila notalegum bás á veitingastaðnum. 

Leikararnir léku nýlega saman í sjónvarpsþáttunum Heated Rivalry, sem slegið hafa í gegn víða um heim. Þættirnir eru gerðir eftir fyrstu tveimur bókum Rachel Reid og fjalla um samkynhneigða íshokkíleikmenn í leik og starfi.

Vel fór á með þeim Storrie, 25 ára, og Arnaud, 40 ára, á stefnumótinu. Nokkrum dögum fyrir stefnumótið á veitingastaðnum sást til þeirra koma úr partýi á Parísartískuvikunni í janúar. Áður hafði sést til þeirra þar sem þeir flugu saman frá JFK eftir blaðamannaviku þeirra í New York  í síðasta mánuði.

Mynd: TMZ
Mynd: TMZ

Sumir aðdáendur þáttanna töldu hins vegar að Storrie myndi passa betur saman í raunveruleikanum við Hudson Williams, en þeir leika par í þáttunum, sem leiddi til þess að Arnaud fékk líflátshótanir.

Arnaud hætti síðan að fylgja leikurunum og öðrum sem komu að þáttunum þar á meðal Williams og Storrie á samfélagsmiðlum. Síðar hóf hann að fylgja þeim aftur á samfélagsmiðlum, deildi samsettri mynd af sér og Williams að gefa myndavélinni puttann og neitaði síðan að atvikið hefði nokkuð með dramatíkina á samfélagsmiðlum að gera.

„Það sem er að gerast er að ég er að hætta að fylgja öllum og Instagram leyfir mér ekki að gera það við alla í einu,“ sagði hann við Toronto Star í síðasta mánuði. „Þú getur aðeins hætt að fylgja ákveðnum fjölda fólks í 24 klukkustundir, sem ég vissi ekki á þeim tíma,“ bætti hann við. Hann sagði einnig að sjálfsmyndin af löngutönginni væri algjörlega ótengd áreitninni á netinu.

Þegar Andy Cohen spurði Arnaud hvort hann væri „einhleypur þessa dagana“ í janúarþætti af Watch What Happens Live svaraði Arnaud: „Það kemur þér í fjandanum ekkert við,“ sem olli hlátri hjá gestinum Mary J. Blige.

Þögn Arnauds um málið hefur lítið gert til að bæla niður vangaveltur um ástarsamband hans og Storrie.

Storrie og Arnaud. Mynd: Getty.
