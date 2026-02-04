Segir Færeyinga þurfa á Íslendingabók að halda

„Eru þeir ekki með svona Íslendingabók af því þeir þyrftu svo sannarlega á því að halda. Talandi um það þá er svona „inbreed“ veiki sem kallast Færeyska veikin og finnst eiginlega bara í Færeyjum. Börnin fæðast rosalega fötluð og ná oftast engum aldri,“
segir leikkonan Vivian Ólafsdóttir í viðtali í Fullorðins. Vivian á ættir að rekja til Færeyja, þar sem móðir hennar er færeysk og faðir hennar hennar íslenskur.
Í viðtalinu segir Vivian að Færeyingar þyrftu á svipuðum vef að halda og Íslendingabók, svo þeir geti rakið skyldleika sinn við aðra einstaklinga.
„Bróðir mömmu minnar er sá eini í systkinahópnum sem fann sér færeyskan maka og hún er ekki náskyld okkur, en auðvitað einhver frænka aftur í ættir. Ef þau eignast barn þá eru 75% líkur á að barnið sé með færeysku veikina. Þau hafa eignast fjögur börn og það er bara eitt lifandi í dag. Það er rosalegt.“
Segir Vivian að það sé hverju samfélagi þarft að fá blandast. Því meira sem við blöndumst sem mannkyn því sterkara verður genið okkar.