Fyrrverandi eiginkona Bill Gates rýfur þögnina eftir að sláandi upplýsingar birtust í Epstein-skjölunum

Fókus
Miðvikudaginn 4. febrúar 2026 08:19

Melinda og Bill Gates þegar þau voru hjón. Mynd/Shutterstock

Melinda French Gates, fyrrverandi eiginkona auðmannsins Bill Gates, segir það rifja upp „mjög erfiða tíma úr hjónabandinu“ að sjá nafn hans í skjölunum sem birt voru síðastliðinn föstudag.

Í tölvupósti sem Jeffrey Epstein sendi sjálfum sér árið 2013 kom meðal annars fram að Bill Gates hefði haft samfarir við rússneskar stúlkur, fengið kynsjúkdóm og óskað eftir sýklalyfjum sem hann gæti laumulega komið ofan í Melindu.

Í hlaðvarpsviðtali við NPR sem birtur var í gær sagðist Melinda finna til „ótrúlegrar sorgar“ vegna þeirra upplýsinga sem fram koma í Epstein-skjölunum. Bætti hún við að þeir sem þarna væru nefndir, þar á meðal fyrrverandi eiginmaður hennar, þyrftu að svara fyrir það sem þar kemur fram.

„Ég er svo ánægð að vera laus við allt þetta drullumall,“ sagði Melinda í þættinum en hún og Bill skildu árið 2021 eftir 27 ára hjónaband.

Talsmaður Bill Gates hefur staðfastlega hafnað þeim ásökunum sem fram koma í skjölunum.

Í þættinum sagði Melinda að það væri erfitt fyrir hana að fylgjast með fréttum af málinu því þær vektu upp minningar af „mjög, mjög erfiðum tímum“ í hjónabandinu. Hún lagði áherslu á að hún hefði sjálf ekkert haft með þau atriði að gera sem nú kæmu fram og að ósvöruðu spurningarnar væru á ábyrgð þeirra sem þær sneru að. „Þeir þurfa að svara fyrir það, ekki ég,“ sagði hún.

Bandarískir fjölmiðlar hafa áður greint frá því að Melinda hafi verið ósátt við samskipti eiginmanns síns við Epstein áður en þau skildu. Eftir að skilnaðurinn var tilkynntur viðurkenndi Bill Gates að hafa átt í ástarsambandi við starfsmann Microsoft árið 2019.

Í gegnum árin hafa Bill Gates og fulltrúar hans dregið úr vægi tengsla hans við Epstein og haldið því fram að samskipti þeirra hafi verið takmörkuð og þau meðal annars bundin við nokkra kvöldverði þar sem rætt var um mannúðarverkefni sem aldrei varð að veruleika.

