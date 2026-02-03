Kim Kardashian í eldheitu ástarsambandi með heimsfrægum kærasta

Bandaríska raunveruleikastjarnan Kim Kardashian er farin að slá sér upp með breska F1-ökuþórnum, Lewis Hamilton, margföldum heimsmeistara. Kim, sem er 45 ára gömul og Hamilton, 41 árs, eru sögð hafa átt sjóðheita helgi saman á fimm stjörnu lúxushóteli, Le Bristol, nærri samnefndri borg þar sem þau skelltu sér í paranudd og áttu rómantískan kvöldverð.
Bæði eru óumdeilanlega í hópi frægustu einstaklinga samtímans og halda breskir og bandarískir miðlar vart vatni yfir tíðindunum.
Hamilton og Kardashian hafa þekkst lengi og var talsverður vinskapur milli ökuþórsins og rapparans Kanye West, fyrrum eiginmanns Kardashian. Bauð West meðal annars Hamilton að verja páskunum með fjölskyldunni árið 2015.
Óvíst er hversu alvarlegt samband vinanna er en á meðan Kardashian er fjögurra barna móðir hefur Hamilton ekki viljað festa ráð sitt né eignast börn þrátt fyrir að hafa verið í tygjum við fjölmargar heimsþekktar konur í gegnum árin.