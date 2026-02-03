fbpx
Þriðjudagur 03.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Kim Kardashian í eldheitu ástarsambandi með heimsfrægum kærasta

Fókus
Þriðjudaginn 3. febrúar 2026 07:30

Kim Kardashian. Mynd/Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Bandaríska raunveruleikastjarnan Kim Kardashian er farin að slá sér upp með breska F1-ökuþórnum, Lewis Hamilton, margföldum heimsmeistara. Kim, sem er 45 ára gömul og Hamilton, 41 árs, eru sögð hafa átt sjóðheita helgi saman á fimm stjörnu lúxushóteli, Le Bristol, nærri samnefndri borg þar sem þau skelltu sér í paranudd og áttu rómantískan kvöldverð.

Bæði eru óumdeilanlega í hópi frægustu einstaklinga samtímans og halda breskir og bandarískir miðlar vart vatni yfir tíðindunum.

Hamilton  og Kardashian hafa þekkst lengi og var talsverður vinskapur milli ökuþórsins og rapparans Kanye West, fyrrum eiginmanns Kardashian. Bauð West meðal annars Hamilton að verja páskunum með fjölskyldunni árið 2015.

Lewis Hamilton. Mynd/AP

Óvíst er hversu alvarlegt samband vinanna er en á meðan Kardashian er fjögurra barna móðir hefur Hamilton ekki viljað festa ráð sitt né eignast börn þrátt fyrir að hafa verið í tygjum við fjölmargar heimsþekktar konur í gegnum árin.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
Kim Kardashian í eldheitu ástarsambandi með heimsfrægum kærasta
Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
Ákveðin tegund fíknar virðist vera á uppleið – Svipuð dópamínáhrif og af kókaíni
Fókus
Fyrir 20 klukkutímum
Fyrrverandi keppandi í The Voice lést eftir sviplegt atvik á heimili sínu
Fókus
Fyrir 22 klukkutímum
Myndaveisla: Fögnuðu nýju sódavatni á Vinnustofu Kjarvals
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Donald Trump hótar Trevor Noah eftir brandara hans á Grammy-hátíðinni
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Þorgils hefði getað endað á slæmum stað – „Ég var rosalega reiður krakki”
Fókus
Í gær
Þórdís um dauða litla frænda síns árið 2020: „Það gerðist eitthvað innra með mér eftir að hann lést“
Fókus
Í gær
Gefur kærastanum aðvörun eftir að hann feðraði fjögur börn á einu ári

Mest lesið

Læknir bauð upp á ólöglega þjónustu
Maðurinn sem kynnti Mette-Marit og Epstein – „Hún er svolítið klikkuð“
Ætla ekki að selja 230 ára ættaróðalið fyrir skammtímagróða einnar kynslóðar
Íslenskur leigubílstjóri furðulostinn yfir því að vera í Epstein-skjölunum: „Ég man ekkert eftir því“
Lögreglukona ákærð og sökuð um að misnota aðstöðu sína

Nýlegt

58 ára en allir halda að hann sé miklu yngri: Engar lýtaaðgerðir, ekkert bótox – Þetta er leyndarmálið
Daníel Örn er á batavegi eftir fólskulega og tilefnislausa líkamsárás – „Einbeittur brotavilji og ekkert annað“
Hótel um allan heim eru að fjarlægja þennan hlut í sparnaðarskyni og gestir eru ekki sáttir
Þetta eru dýrustu póstnúmerin eftir einbýli og fjölbýli
Varað við fjölskyldufyrirtæki á Selfossi – „Þetta eru svik og stuldur, ekkert annað“
Tveir ungir til Arsenal
Fyrrverandi keppandi í The Voice lést eftir sviplegt atvik á heimili sínu
Emelía skrifar undir í Kaupmannahöfn
Hættu við skiptin – Hafði lokið læknisskoðun
Einn þekktasti raðmorðingi Bretlands dreginn fyrir dóm að nýju – Gekkst í fyrsta skipti við myrkraverkum sínum
Fókus
Í gær
Milljónir hafa heyrt hann syngja en enginn séð hann – Sturtusöngvari opinberar sig í einstöku atriði
Fókus
Í gær

Íslandsvinir deila myndbandi frá heimafæðingu

Íslandsvinir deila myndbandi frá heimafæðingu
Fókus
Í gær
„Þúsund sinnum já“
Fókus
Í gær
„Þarna var komin mjög góð útskýring á „töfratækinu“ hennar“
Fókus
Í gær

„Ég vil að Stefán Máni verði betri en Jo Nesbø“

„Ég vil að Stefán Máni verði betri en Jo Nesbø“
Fókus
Í gær

Ódýrt og gott ráð: Svona nærðu brúnu skáninni úr klósettinu

Ódýrt og gott ráð: Svona nærðu brúnu skáninni úr klósettinu
Fókus
Fyrir 2 dögum
Íslendingar segja frá því íslenskasta og fágætasta sem þeir eiga – „Hann er orðinn ansi lúinn“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Tæta í sig heimildarmynd um Melaniu sem fær ævintýralega slæma dóma – „Þetta er hatursglæpur“

Tæta í sig heimildarmynd um Melaniu sem fær ævintýralega slæma dóma – „Þetta er hatursglæpur“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Áttaði sig ekki á að þetta myndi gerast þegar hann byrjaði að nota stera – „Ég var ungur og heimskur“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Byrjaði skyndilega að fá fullnægingu í pilates-tíma
Fókus
Fyrir 3 dögum

Leikkonan Catherine O’Hara er látin

Leikkonan Catherine O’Hara er látin
Fókus
Fyrir 3 dögum

Segir að Bandaríkin séu of hættulegur staður til að ferðast þangað

Segir að Bandaríkin séu of hættulegur staður til að ferðast þangað
Fókus
Fyrir 3 dögum
Heiðra afmælisbarn með nýrri ábreiðu á In The Air Tonight
Fókus
Fyrir 3 dögum
Kvikmyndastjarna frá tíunda áratugnum nær óþekkjanleg
Fókus
Fyrir 4 dögum

Gerir stólpagrín að Vogue vegna „Photoshop-klúðurs“

Gerir stólpagrín að Vogue vegna „Photoshop-klúðurs“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Guðni minnir á söguna í aðdraganda leiksins stóra – 35 Íslendingar yfirgnæfðu hundrað sinnum fleiri Dani
Fókus
Fyrir 4 dögum
Nærfatalína stjörnunnar er komin á markað – „Frá hjarta, heila og brjóstum Sydney Sweeney“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Þetta eru tilnefningar til Íslensku hljóðbókaverðlaunanna 2026
Fókus
Fyrir 4 dögum

„Finnst hún heppnust í heimi ef hún fer í sjúkrabíl“

„Finnst hún heppnust í heimi ef hún fer í sjúkrabíl“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Hæðist að „Kardashian-bölvuninni“ og gerir grín að sínum fyrrverandi í Super Bowl-auglýsingu

Hæðist að „Kardashian-bölvuninni“ og gerir grín að sínum fyrrverandi í Super Bowl-auglýsingu
Fókus
Fyrir 5 dögum
Ragnhildur hefur áhyggjur af földum faraldri sem spilar stóran þátt í lífi fólks – „Þessu fylgir mikil skömm“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Sambandssaga stórleikarans – Þekktur fyrir að sparka þeim þegar þær verða 25 ára

Sambandssaga stórleikarans – Þekktur fyrir að sparka þeim þegar þær verða 25 ára
Fókus
Fyrir 5 dögum
Segir að Nicola Peltz fái þetta mikið í vasapening frá föður sínum á mánuði
Fókus
Fyrir 6 dögum
Hallgrímur fékk óvænt tíðindi frá Noregi og hamingjuóskunum rignir yfir hann – „Rosalegt!“
Fókus
Fyrir 6 dögum

Tilnefningar til Writers Guild-verðlaunanna – Stórmyndir fá ekki tilnefningu fyrir handrit vegna strangra reglna

Tilnefningar til Writers Guild-verðlaunanna – Stórmyndir fá ekki tilnefningu fyrir handrit vegna strangra reglna
Fókus
Fyrir 6 dögum

Lofa ógleymanlegri upplifun í sundbíó í Hafnarfirði – „Þátttakendur eiga von á alls kyns óvæntum uppákomum“

Lofa ógleymanlegri upplifun í sundbíó í Hafnarfirði – „Þátttakendur eiga von á alls kyns óvæntum uppákomum“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Svona hófst ástarsamband hans og Jennifer – „Það tók langan tíma“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Stjörnukokkurinn breytti algjörlega um útlit og fólk er agndofa – „Ég sagði: Mamma, þetta er ég“