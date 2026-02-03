fbpx
Þriðjudagur 03.febrúar 2026

Edrúvikan hefst 5. febrúar – „Drekkum minna – gefum meira“

Þriðjudaginn 3. febrúar 2026 13:02

Meðferðarheimilið Krýsuvík. Mynd/DV: Sigtryggur Ari

Krýsuvíkursamtökin standa að fjáröflun dagana 5.–12. febrúar 2026. Fjáröflunin ber heitið Edrú vikan undir slagorðinu „Drekkum minna – gefum meira“.

Í fréttatilkynningu frá samtökunum kemur fram að 120 einstaklingar séu á biðlista eftir bráðri og lífsnauðsynlegri meðferð á Krýsuvík, flest þeirra unga fólk í miklum vanda.

„ Markmið samtakanna er að stytta þessa biðlista á næstu árum, sem krefst aukins fjármagns og víðtækari þjónustu. Með fyrirhugaðri opnun áfangaheimilis verða Krýsuvíkursamtökin í stakk búin til að taka á móti 41 einstaklingi samtímis í stað 29, sem mun stytta biðlistana verulega.“

Árið 2026 markar 40 ára afmælisár Krýsuvíkur. Í áðurnefndri tilkynningu segir að undanfarið árið hafi verið unnið markvisst að eflingu starfsins með betur menntuðum ráðgjöfum og samstarfi við fremstu meðferðarstöðvar í Bandaríkjunum. Árangurinn sé skýr: um 70% þeirra sem ljúka sex mánaða meðferð eru edrú tveimur árum síðar og snúa aftur út í samfélagið, jafnt í nám eða störf.

Í Edrú vikunni eru landsmenn hvattir til að sleppa áfengi og gefa í staðinn andvirðið til Krýsuvíkur. Þátttaka er einföld og boðið verður upp á tvo möguleika: hringja í 9021707 þar sem dregið er af símareikningi kr. 4500 sem nemur andvirði 12 bjóra eða greiða í gegnum www.edruvika.is þar er boðið upp á þrjár leiðir: andvirði rauðvíns/hvítvíns kr. 3.500, andvirði 12 bjóra kr. 4.500 og andvirði sterkrar áfengisflösku kr. 7.500.

