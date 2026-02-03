Byrjaði á þyngdarstjórnunarlyfjum en bjóst aldrei við þessu – Mittismálið minnkaði en annað fór að stækka

Tianna var um 120 kíló í maí árið 2024 og ákvað þá að gera heiðarlega tilraun til þess að léttast. Fyrst og fremst vildi hún losna við aukakílóin þar sem brjóst hennar voru orðin risavaxin og farin að valda henni óþægindum. Allt frá kynþroskanum hafði hún verið barmmikil og kunni því illa. Hún byrjaði að sprauta sig með Mounjaro og tókst að losa sig við tæp 20 kíló næsta árið og losnaði síðan við um 10 til viðbótar. Líklega hefði þyngdartapið orðið meira ef barmur hennar hefði verið samvinnuþýðir. Það var hann þó ekki og ákvað að virða þyngdarstjórnunarlyfið að vettugi og halda áfram útþenslunni.
Hún var með brjóstaskálar af stærðinni L þegar hún byrjaði á lyfinu. Eftir að kílóin byrjuðu að hrynja af henni reiknaði hún með því að geta keypt sér minni brjóstahaldara. Raunin varð þó önnur. Skyndilega þurfti hún að kaupa brjóstahaldara með skálastærðinni M en í dag er hún komin í NN.
Tianna segir erfitt að eiga við brjóst af slíkri stærð. Hendurnar hennar eiga til að sofna og eins er hún komin með för á axlirnar eftir brjóstahaldarana sem bera þessa þungu byrði. Hún er með ör undir brjóstunum þar sem brjóstahaldarar hafa skorið hana. Hún á eins erfitt með að liggja á bakinu án þess að eiga erfitt með að anda.
Hún leitaði til læknis síðasta sumar og hann tilkynnti henni að hún glímdi við sjaldgæfan sjúkdóm sem kallast gigantomastia og veldur miklum brjóstvexti. Ekki er vitað nákvæmlega hvað veldur sjúkdómnum en sérfræðingar telja að hann geti tengst hormónabreytingum, tilteknum lyfjum, ofnæmissjúkdómum, offitu eða erfðum.
Tianna var þá send til sjúkraþjálfara til að hjálpa henni með stoðkerfisverki og eins hefur hún nú gengist undir magaermi, allt til að reyna að létta álagið á líkamanum. Hún er nú að íhuga að gangast undir brjóstaminnkun, en læknar geta þó ekki lofað henni að brjóstin láti sér segjast. Þau gætu ákveðið að stækka aftur.
Brjóstin hafa þó líka komið að gagni en Tianna byrjaði á OnlyFans árið 2021 þar sem brjóst hennar njóta mikilla vinsælda. Hún segist þéna um 1,7 milljónir á mánuði frá síðunni og segir að það hafi verið einn áskrifenda hennar sem hvatti hana til að kanna hvers vegna barmur hennar væri að stækka þrátt fyrir þyngdartapið.