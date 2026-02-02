Laufey hlaut Grammyverðlaun aftur!

Laufey Lín Jónsdóttir hlaut Grammy verðlaun fyrir bestu hefðbundnu poppplötu ársins, fyrir plötuna A Matter of Time sem kom út í fyrra. Þetta er annað árið í röð sem Laufey hlýtur vinnur, en hún vann til verðlauna í sama flokki í fyrra fyrir plötuna Bewitched.
Grammy-verðlaunahátíðin er haldin í Los Angeles í Bandaríkjunum í dag sunnudag og hefst klukkan eitt eftir miðnætti að íslenskum tíma. Þetta er einn stærsti viðburðurinn í heimi tónlistarbransans og verðlaunaflokkar eru fjölmargir.
„Ég á allt að þakka tónlistarmenntun minni, listmenntun minni … við getum ekki skorið niður fjárveitingar til lista, þær eru svo mikilvægar. Það sem þið öll gerið hér er svo mikilvægt. Ég elska ykkur öll svo mikið,“ sagði hún í þakkarræðu sinni.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Í sama flokki voru tilnefnd:
“Wintersongs” — Laila Biali
“The Gift of Love” — Jennifer Hudson
“Who Believes in Angels?” — Elton John and Brandi Carlile
“Harlequin” — Lady Gaga
“The Secret of Life: Partners, Volume 2” — Barbra Streisand
Á síðastnefndu plötunni sem er dúettaplata syngja Laufey og Streisand saman lagið Letter to My 13-Year-Old Self. Lagið kemur úr smiðju Laufeyjar og kom fyrst út árið 2023 á plötu hennar Bewitched.