Gefur kærastanum aðvörun eftir að hann feðraði fjögur börn á einu ári

Bandaríska tónlistarkonan Cardi B hefur að sögn varað kærastann sinn, Stefon Diggs, við eftir að hann eignaðist fjögur börn með fjórum konum árið 2025.
„Hún hefur verið mjög skýr við Stefon: ef hann klúðrar þessu, ef önnur kona stígur fram með barn eftir að þau hófu samband sitt formlega og stofnuðu fjölskyldu saman, þá er hún farin,“ sagði heimildarmaður við Sun um helgina.
„Hún sagði honum skýrt að ef hann svíkur hana eða eignast barn með annarri, þá er sambandinu lokið.“
Diggs, 32 ára, eignaðist dótturina Charliee Harper með Aileen Lopera í apríl 2025, og á árinu eignaðist hann einnig son með K’yönnu Barber og dóttur með Cayy Benji. Sonur hans og Cardi B fæddist síðan í nóvember 2025.
Lopera féll frá faðernis- og meðlagsmáli nú í janúar en lögmaður hennarhélt því áður fram að faðernispróf hefði sannað að Diggs væri faðir Charliee. „Faðernið hefur verið staðfest. Herra Diggs er faðir barnsins,“ sagði lögmaðurinn nóvember og bætti við að „herra Diggs hafi viðurkennt dóttur sína.“
Cardi B er sögð standa með sínum manni þrátt fyrir að hún „hati þetta drama.“
„Cardi hefur vitað frá fyrsta degi að Stefon er þekktur fyrir að vera kvennabósi og hefur hitt margar konur áður, en ást hennar á honum er ofar öllu,“ útskýrði heimildarmaðurinn. „Hún veit að hann hefur verið trúr síðan þau gerðu sambandið opinbert og að hann hefur verið opinn um fyrri sambönd sín, en aðeins hitt hana síðan þau bundust hvort öðru.“
Heimildarmaðurinn sagði einnig að Cardi B, sem á dæturnar Kulture, sjö ára, og Blossom, eins árs, og soninn Wave, fjögurra ára, með fyrrum eiginmanni sínum Offset, elski að nýji kærastinn sé ekki ómerkilegur pabbi. „Hún telur að hann sé til staðar, kærleiksríkur og styðjandi faðir.“
Diggs, sem er 33 ára, eignaðist sitt fyrsta barn árið 2016, dótturina Nova. hann á að deila með fyrrverandi Tyler Marie. Og samkvæmt heimildarmanni Sun á Cardi B ekki í neinum vandræðum með stóra fjölskyldu sína.
„Hún sér börnin hans sem framlengingu fjölskyldunnar og nýtur þess þegar þau eru öll saman og eyða tíma sem ein stór fjölskylda,“ sagði heimildarmaðurinn. „Hún ber ekki hatur gagnvart fyrrverandi maka Diggs eða mæðrum barna hans. Hún dæmir ekki, hún vill bara að allir, sérstaklega börnin, séu hamingjusöm og alist upp í stöðugu og heilbrigðu umhverfi. Henni líkar ekki þegar fólk talar illa um hann og sér það sem vanvirðingu.“
„Hún talar oft við Diggs um hvernig best sé að takast á við aðstæður þar sem margar mæður eiga börn og sameiginlegt foreldrahlutverk. Hún gefur honum ráð um hvernig hann geti verið besti faðirinn sem hann getur verið og hann kann að meta þann stöðuga stuðning sem hún sýnir honum.“
Parið opinberaði samband sitt á Instagram í júní 2025. Í september greindi Cardi B frá því að þau ættu von á barni. „Ég er spennt, ég er hamingjusöm, mér líður eins og ég sé á góðum stað,“ sagði hún við Gayle King í CBS Mornings á þeim tíma.