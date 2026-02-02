fbpx
Mánudagur 02.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Gefur kærastanum aðvörun eftir að hann feðraði fjögur börn á einu ári

Fókus
Mánudaginn 2. febrúar 2026 07:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Bandaríska tónlistarkonan Cardi B hefur að sögn varað kærastann sinn, Stefon Diggs, við eftir að hann eignaðist fjögur börn með fjórum konum árið 2025.

„Hún hefur verið mjög skýr við Stefon: ef hann klúðrar þessu, ef önnur kona stígur fram með barn eftir að þau hófu samband sitt formlega og stofnuðu fjölskyldu saman, þá er hún farin,“ sagði heimildarmaður við Sun um helgina.

„Hún sagði honum skýrt að ef hann svíkur hana eða eignast barn með annarri, þá er sambandinu lokið.“

Diggs, 32 ára, eignaðist dótturina Charliee Harper með Aileen Lopera í apríl 2025, og á árinu eignaðist hann einnig son með K’yönnu Barber og dóttur með Cayy Benji. Sonur hans og Cardi B fæddist síðan í nóvember 2025.

Lopera féll frá faðernis- og meðlagsmáli nú í janúar en lögmaður hennarhélt því áður fram að faðernispróf hefði sannað að Diggs væri faðir Charliee. „Faðernið hefur verið staðfest. Herra Diggs er faðir barnsins,“ sagði lögmaðurinn  nóvember og bætti við að „herra Diggs hafi viðurkennt dóttur sína.“

Cardi B er sögð standa með sínum manni þrátt fyrir að hún „hati þetta drama.“

„Cardi hefur vitað frá fyrsta degi að Stefon er þekktur fyrir að vera kvennabósi og hefur hitt margar konur áður, en ást hennar á honum er ofar öllu,“ útskýrði heimildarmaðurinn. „Hún veit að hann hefur verið trúr síðan þau gerðu sambandið opinbert og að hann hefur verið opinn um fyrri sambönd sín, en aðeins hitt hana síðan þau bundust hvort öðru.“

Heimildarmaðurinn sagði einnig að Cardi B, sem á dæturnar Kulture, sjö ára, og Blossom, eins árs, og soninn Wave, fjögurra ára, með fyrrum eiginmanni sínum Offset, elski að nýji kærastinn sé ekki ómerkilegur pabbi. „Hún telur að hann sé til staðar, kærleiksríkur og styðjandi faðir.“

Diggs, sem er 33 ára, eignaðist sitt fyrsta barn árið 2016, dótturina Nova. hann á að deila með fyrrverandi Tyler Marie. Og samkvæmt heimildarmanni Sun á Cardi B ekki í neinum vandræðum með stóra fjölskyldu sína.

„Hún sér börnin hans sem framlengingu fjölskyldunnar og nýtur þess þegar þau eru öll saman og eyða tíma sem ein stór fjölskylda,“ sagði heimildarmaðurinn. „Hún ber ekki hatur gagnvart fyrrverandi maka Diggs eða mæðrum barna hans. Hún dæmir ekki, hún vill bara að allir, sérstaklega börnin, séu hamingjusöm og alist upp í stöðugu og heilbrigðu umhverfi. Henni líkar ekki þegar fólk talar illa um hann og sér það sem vanvirðingu.“

„Hún talar oft við Diggs um hvernig best sé að takast á við aðstæður þar sem margar mæður eiga börn og sameiginlegt foreldrahlutverk. Hún gefur honum ráð um hvernig hann geti verið besti faðirinn sem hann getur verið og hann kann að meta þann stöðuga stuðning sem hún sýnir honum.“

Parið opinberaði samband sitt á Instagram í júní 2025. Í september greindi Cardi B frá því að þau ættu von á barni. „Ég er spennt, ég er hamingjusöm, mér líður eins og ég sé á góðum stað,“ sagði hún við Gayle King í CBS Mornings á þeim tíma.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 2 klukkutímum
Gefur kærastanum aðvörun eftir að hann feðraði fjögur börn á einu ári
Fókus
Fyrir 9 klukkutímum
58 ára en allir halda að hann sé miklu yngri: Engar lýtaaðgerðir, ekkert bótox – Þetta er leyndarmálið
Fókus
Fyrir 14 klukkutímum
Laufey hlaut Grammyverðlaun aftur!
Fókus
Fyrir 16 klukkutímum
Milljónir hafa heyrt hann syngja en enginn séð hann – Sturtusöngvari opinberar sig í einstöku atriði
Fókus
Fyrir 18 klukkutímum
Íslandsvinir deila myndbandi frá heimafæðingu
Fókus
Fyrir 19 klukkutímum
„Þúsund sinnum já“
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
„Þarna var komin mjög góð útskýring á „töfratækinu“ hennar“
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
„Ég vil að Stefán Máni verði betri en Jo Nesbø“

Mest lesið

„Slúðurblöð birtu lögregluskýrslu um kynferðisofbeldið sem ég var beitt“
Daníel Örn er á batavegi eftir fólskulega og tilefnislausa líkamsárás – „Einbeittur brotavilji og ekkert annað“
Ódýrt og gott ráð: Svona nærðu brúnu skáninni úr klósettinu
Hótel um allan heim eru að fjarlægja þennan hlut í sparnaðarskyni og gestir eru ekki sáttir
Þetta eru dýrustu póstnúmerin eftir einbýli og fjölbýli

Nýlegt

Varað við fjölskyldufyrirtæki á Selfossi – „Þetta eru svik og stuldur, ekkert annað“
Stórtæku þjófarnir á Hornafirði dæmdir – Metið til refsilækkunar að keyra frá Reykjavík til Egilsstaða
Íslendingar segja frá því íslenskasta og fágætasta sem þeir eiga – „Hann er orðinn ansi lúinn“
Segir nýjan Landspítala klúður sem enginn þori að ræða – „Þögn er hættuleg“
Þess vegna ættirðu aldrei að skipta á rúminu á morgnana
„Ég held að þráðurinn sé ekkert endalaus hjá Óskari“
Milljónir hafa heyrt hann syngja en enginn séð hann – Sturtusöngvari opinberar sig í einstöku atriði
Íslandsvinir deila myndbandi frá heimafæðingu
Everton og Sunderland berjast um framherja Chelsea
Urða yfir breytingarnar – „Algjör bilun“
Fókus
Í gær
Tæta í sig heimildarmynd um Melaniu sem fær ævintýralega slæma dóma – „Þetta er hatursglæpur“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Áttaði sig ekki á að þetta myndi gerast þegar hann byrjaði að nota stera – „Ég var ungur og heimskur“

Áttaði sig ekki á að þetta myndi gerast þegar hann byrjaði að nota stera – „Ég var ungur og heimskur“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Byrjaði skyndilega að fá fullnægingu í pilates-tíma
Fókus
Fyrir 2 dögum
Leikkonan Catherine O’Hara er látin
Fókus
Fyrir 2 dögum

Segir að Bandaríkin séu of hættulegur staður til að ferðast þangað

Segir að Bandaríkin séu of hættulegur staður til að ferðast þangað
Fókus
Fyrir 2 dögum

Heiðra afmælisbarn með nýrri ábreiðu á In The Air Tonight

Heiðra afmælisbarn með nýrri ábreiðu á In The Air Tonight
Fókus
Fyrir 2 dögum
Kvikmyndastjarna frá tíunda áratugnum nær óþekkjanleg
Fókus
Fyrir 2 dögum

Gerir stólpagrín að Vogue vegna „Photoshop-klúðurs“

Gerir stólpagrín að Vogue vegna „Photoshop-klúðurs“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Guðni minnir á söguna í aðdraganda leiksins stóra – 35 Íslendingar yfirgnæfðu hundrað sinnum fleiri Dani
Fókus
Fyrir 3 dögum
Nærfatalína stjörnunnar er komin á markað – „Frá hjarta, heila og brjóstum Sydney Sweeney“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Þetta eru tilnefningar til Íslensku hljóðbókaverðlaunanna 2026

Þetta eru tilnefningar til Íslensku hljóðbókaverðlaunanna 2026
Fókus
Fyrir 3 dögum

„Finnst hún heppnust í heimi ef hún fer í sjúkrabíl“

„Finnst hún heppnust í heimi ef hún fer í sjúkrabíl“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Hæðist að „Kardashian-bölvuninni“ og gerir grín að sínum fyrrverandi í Super Bowl-auglýsingu
Fókus
Fyrir 4 dögum
Ragnhildur hefur áhyggjur af földum faraldri sem spilar stóran þátt í lífi fólks – „Þessu fylgir mikil skömm“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Sambandssaga stórleikarans – Þekktur fyrir að sparka þeim þegar þær verða 25 ára

Sambandssaga stórleikarans – Þekktur fyrir að sparka þeim þegar þær verða 25 ára
Fókus
Fyrir 4 dögum
Segir að Nicola Peltz fái þetta mikið í vasapening frá föður sínum á mánuði
Fókus
Fyrir 4 dögum
Hallgrímur fékk óvænt tíðindi frá Noregi og hamingjuóskunum rignir yfir hann – „Rosalegt!“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Tilnefningar til Writers Guild-verðlaunanna – Stórmyndir fá ekki tilnefningu fyrir handrit vegna strangra reglna
Fókus
Fyrir 5 dögum

Lofa ógleymanlegri upplifun í sundbíó í Hafnarfirði – „Þátttakendur eiga von á alls kyns óvæntum uppákomum“

Lofa ógleymanlegri upplifun í sundbíó í Hafnarfirði – „Þátttakendur eiga von á alls kyns óvæntum uppákomum“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Svona hófst ástarsamband hans og Jennifer – „Það tók langan tíma“

Svona hófst ástarsamband hans og Jennifer – „Það tók langan tíma“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Stjörnukokkurinn breytti algjörlega um útlit og fólk er agndofa – „Ég sagði: Mamma, þetta er ég“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Galdrakarlinn í Oz – Ævintýrið lifnar við með stórfenglegum og skemmtilegum hætti

Galdrakarlinn í Oz – Ævintýrið lifnar við með stórfenglegum og skemmtilegum hætti
Fókus
Fyrir 5 dögum
Þetta eru tilnefningarnar til BAFTA 2026
Fókus
Fyrir 5 dögum
Bandarísk kona á Íslandi smakkar þorramat með tilþrifum
Fókus
Fyrir 6 dögum

Dísa og Júlí eiga von á sumarbarni

Dísa og Júlí eiga von á sumarbarni
Fókus
Fyrir 6 dögum

„Ég lærði í raun að það þyrfti að vera sársaukafullt að fá meiri pening“

„Ég lærði í raun að það þyrfti að vera sársaukafullt að fá meiri pening“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Leikarinn sagður vera í öndunarvél á sjúkrahúsi
Fókus
Fyrir 6 dögum
Kanye biðst afsökunar á hegðun sinni og biður um skilning – „Ég missti tökin á raunveruleikanum“