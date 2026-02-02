Donald Trump hótar Trevor Noah eftir brandara hans á Grammy-hátíðinni

Raunar hafði Trump svo lítinn húmor fyrir brandaranum að hann hefur hótað að siga lögmönnum sínum á skemmtikraftinn og stefna honum fyrir dóm.
„Lag ársins — það eru Grammy-verðlaun sem sérhver listamaður vill næstum því jafn mikið og Trump vill Grænland, sem er skiljanlegt því eyjan hans Epsteins er farin, hann þarf nýja til að hanga á með Bill Clinton,“ sagði grínistinn eftir að Billie Eilish hafði fengið verðlaunin.
Trump brást ókvæða við þessu.
🚨 Trevor Noah roasted the heck out of Trump, and even Clinton. Grammys for the win! 😄
The mindless MAGA cult is furious that Dear Leader was picked on, while the rest of America got a good laugh!pic.twitter.com/0kPRAHytqz
— America 2-5-oh! 🇺🇸 (@DadInGeorgiaUSA) February 2, 2026
„Noah sagði, RANGLEGA um mig, að Donald Trump og Bill Clinton hefðu eytt tíma á eyju Epsteins. RANGT!!!“ svaraði Trump á Truth Social og hélt svo áfram:
„Ég get ekki talað fyrir Bill, en ég hef aldrei verið á eyju Epsteins, né nokkurs staðar nálægt henni, og fram að þessari fölsku og meiðandi fullyrðingu í kvöld hef ég aldrei verið sakaður um að hafa verið þar, ekki einu sinni af gervifréttamiðlum.“
Trump kallaði Noah því næst „algjöran lúser“ áður en hann hótaði málsókn.
„Það lítur út fyrir að ég muni senda lögfræðingana mína til að lögsækja þennan hæfileikalausa hálfvita og krefjast hressilegra skaðabóta,“ skrifaði hann.