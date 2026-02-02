fbpx
Mánudagur 02.febrúar 2026

Donald Trump hótar Trevor Noah eftir brandara hans á Grammy-hátíðinni

Fókus
Mánudaginn 2. febrúar 2026 11:17

Samsett mynd/Getty

Donald Trump Bandaríkjaforseti hafði lítinn húmor fyrir brandara sem Trevor Noah, kynnir Grammy-verðlaunahátíðarinnar, sagði um forsetann á hátíðinni í gærkvöldi.

Raunar hafði Trump svo lítinn húmor fyrir brandaranum að hann hefur hótað að siga lögmönnum sínum á skemmtikraftinn og stefna honum fyrir dóm.

„Lag ársins — það eru Grammy-verðlaun sem sérhver listamaður vill næstum því jafn mikið og Trump vill Grænland, sem er skiljanlegt því eyjan hans Epsteins er farin, hann þarf nýja til að hanga á með Bill Clinton,“ sagði grínistinn eftir að Billie Eilish hafði fengið verðlaunin.

Trump brást ókvæða við þessu.

„Noah sagði, RANGLEGA um mig, að Donald Trump og Bill Clinton hefðu eytt tíma á eyju Epsteins. RANGT!!!“ svaraði Trump á Truth Social og hélt svo áfram:

„Ég get ekki talað fyrir Bill, en ég hef aldrei verið á eyju Epsteins, né nokkurs staðar nálægt henni, og fram að þessari fölsku og meiðandi fullyrðingu í kvöld hef ég aldrei verið sakaður um að hafa verið þar, ekki einu sinni af gervifréttamiðlum.“

Trump kallaði Noah því næst „algjöran lúser“ áður en hann hótaði málsókn.

„Það lítur út fyrir að ég muni senda lögfræðingana mína til að lögsækja þennan hæfileikalausa hálfvita og krefjast hressilegra skaðabóta,“ skrifaði hann.

