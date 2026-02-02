fbpx
Mánudagur 02.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

58 ára en allir halda að hann sé miklu yngri: Engar lýtaaðgerðir, ekkert bótox – Þetta er leyndarmálið

Fókus
Mánudaginn 2. febrúar 2026 07:00

Brandao þegar hann var fertugur og svo þegar hann er tæplega sextugur.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Brasilíski áhrifavaldurinn Edson Brandao hefur vakið töluverða athygli á samfélagsmiðlum fyrir unglegt útlit sitt þrátt fyrir að vera farinn að nálgast sextugt.

Brandao, sem er 58 ára og verður 59 ára í febrúar, segir í viðtali við Daily Mail að margir haldi að hann sé á þrítugsaldri og að ókunnugir stöðvi hann reglulega til að spyrja um „leyndarmál“ æskunnar, eða geri jafnvel ráð fyrir að hann hafi farið í fegrunaraðgerðir. Þeim fullyrðingum vísar hann hins vegar alfarið á bug.

Að sögn Brandao felst „leyndarmálið“ ekki í lýtaaðgerðum eða snyrtivörumeðferðum heldur í stöðugum og einföldum lífsstílsvenjum. Hann segir lykilinn vera reglusemi í hreyfingu, heilbrigt og heilnæmt mataræði og einföld húðumhirðurútína.

Viðhorfið breyttist þegar hann varð fertugur

Brandao viðurkennir að hann hafi ekki alltaf lagt áherslu á heilsu. Hann segir að þegar hann varð fertugur hafi viðhorf hans breyst og hann áttað sig á því að öldrun væri að stórum hluta ekkert annað en afleiðing daglegra venja. Síðan þá hefur hann fylgt ströngu skipulagi í hreyfingu og mataræði.

Dagleg hreyfing er fastur liður í rútínu hans. Hann stundar bæði styrktarþjálfun og þolþjálfun og leggur áherslu á að reglusemi skipti meira máli en öfgar. Hann telur styrktaræfingar hjálpa sér að viðhalda góðri líkamsstöðu, orku og unglegu útliti, á meðan þolþjálfun stuðli að hjartaheilsu og andlegri skerpu.

Bent er á það í umfjöllun Daily Mail að vísindarannsóknir styðji mikilvægi slíkra æfinga. Rannsókn frá Mayo Clinic árið 2024 benti til þess að mótstöðuþjálfun gæti hægt á eða jafnvel snúið við aldurstengdum breytingum í vöðvaþráðum.

Þá sýndi önnur rannsókn sama ár fram á að styrktarþjálfun gæti bætt líkamsstöðu og dregið úr einkennum hryggskekkju, en slæm líkamsstaða getur haft neikvæð áhrif á lungnarými, blóðrás og almenna heilsu.

Óunnin matvæli og ávextir

Mataræði Brandao byggir að mestu á óunnum matvælum og ávöxtum. Hann segist forðast hvítt brauð, sykrað morgunkorn, steiktan mat, skyndibita, unninn ost, sælgæti, sykraða drykki og mikið unnar snakkvörur. Í staðinn leggur hann áherslu á fjölbreytt úrval ávaxta, svo sem ber, appelsínur og avókadó, auk matvæla á borð við lax, hvítlauk, túrmerik, hunang, lifur og egg.

Rannsóknir hafa fyrir löngu sannað það að ávextir eru ríkir af andoxunarefnum sem verja frumur líkamans gegn skemmdum af völdum sindurefna, sem geta haft áhrif á húð og kollagenframleiðslu. Omega-3 fitusýrur í fiski eru sagðar tengjast minni bólgum og hvítlaukur og túrmerik eru talin hafa jákvæð áhrif á ónæmiskerfið.

Húðumhirða Brandao er jafnframt einföld. Hann notar meðal annars frosnar gúrkusneiðar á andlitið til að draga úr bólgum og bjúg. Sérfræðingar hafa bent á að hátt vatnsinnihald gúrku geti stuðlað að auknum raka í húðinni.

Brandao segir útlit sitt og orku fyrst og fremst byggjast á einföldum en áhrifaríkum venjum. Að hans mati – þótt unglegur sé – snýst heilbrigður lífsstíll síður um að líta út fyrir að vera ungur heldur miklu frekar að viðhalda styrk, sjálfstrausti og lífsgleði óháð aldri.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 1 klukkutíma
58 ára en allir halda að hann sé miklu yngri: Engar lýtaaðgerðir, ekkert bótox – Þetta er leyndarmálið
Fókus
Fyrir 9 klukkutímum
Gefur kærastanum aðvörun eftir að hann feðraði fjögur börn á einu ári
Fókus
Fyrir 14 klukkutímum
Laufey hlaut Grammyverðlaun aftur!
Fókus
Fyrir 16 klukkutímum
Milljónir hafa heyrt hann syngja en enginn séð hann – Sturtusöngvari opinberar sig í einstöku atriði
Fókus
Fyrir 18 klukkutímum
Íslandsvinir deila myndbandi frá heimafæðingu
Fókus
Fyrir 19 klukkutímum
„Þúsund sinnum já“
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
„Þarna var komin mjög góð útskýring á „töfratækinu“ hennar“
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
„Ég vil að Stefán Máni verði betri en Jo Nesbø“

Mest lesið

„Slúðurblöð birtu lögregluskýrslu um kynferðisofbeldið sem ég var beitt“
Daníel Örn er á batavegi eftir fólskulega og tilefnislausa líkamsárás – „Einbeittur brotavilji og ekkert annað“
Ódýrt og gott ráð: Svona nærðu brúnu skáninni úr klósettinu
Hótel um allan heim eru að fjarlægja þennan hlut í sparnaðarskyni og gestir eru ekki sáttir
Þetta eru dýrustu póstnúmerin eftir einbýli og fjölbýli

Nýlegt

Varað við fjölskyldufyrirtæki á Selfossi – „Þetta eru svik og stuldur, ekkert annað“
Stórtæku þjófarnir á Hornafirði dæmdir – Metið til refsilækkunar að keyra frá Reykjavík til Egilsstaða
Íslendingar segja frá því íslenskasta og fágætasta sem þeir eiga – „Hann er orðinn ansi lúinn“
Segir nýjan Landspítala klúður sem enginn þori að ræða – „Þögn er hættuleg“
Þess vegna ættirðu aldrei að skipta á rúminu á morgnana
„Ég held að þráðurinn sé ekkert endalaus hjá Óskari“
Milljónir hafa heyrt hann syngja en enginn séð hann – Sturtusöngvari opinberar sig í einstöku atriði
Íslandsvinir deila myndbandi frá heimafæðingu
Everton og Sunderland berjast um framherja Chelsea
Urða yfir breytingarnar – „Algjör bilun“
Fókus
Í gær
Tæta í sig heimildarmynd um Melaniu sem fær ævintýralega slæma dóma – „Þetta er hatursglæpur“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Áttaði sig ekki á að þetta myndi gerast þegar hann byrjaði að nota stera – „Ég var ungur og heimskur“

Áttaði sig ekki á að þetta myndi gerast þegar hann byrjaði að nota stera – „Ég var ungur og heimskur“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Byrjaði skyndilega að fá fullnægingu í pilates-tíma
Fókus
Fyrir 2 dögum
Leikkonan Catherine O’Hara er látin
Fókus
Fyrir 2 dögum

Segir að Bandaríkin séu of hættulegur staður til að ferðast þangað

Segir að Bandaríkin séu of hættulegur staður til að ferðast þangað
Fókus
Fyrir 2 dögum

Heiðra afmælisbarn með nýrri ábreiðu á In The Air Tonight

Heiðra afmælisbarn með nýrri ábreiðu á In The Air Tonight
Fókus
Fyrir 2 dögum
Kvikmyndastjarna frá tíunda áratugnum nær óþekkjanleg
Fókus
Fyrir 2 dögum

Gerir stólpagrín að Vogue vegna „Photoshop-klúðurs“

Gerir stólpagrín að Vogue vegna „Photoshop-klúðurs“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Guðni minnir á söguna í aðdraganda leiksins stóra – 35 Íslendingar yfirgnæfðu hundrað sinnum fleiri Dani
Fókus
Fyrir 3 dögum
Nærfatalína stjörnunnar er komin á markað – „Frá hjarta, heila og brjóstum Sydney Sweeney“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Þetta eru tilnefningar til Íslensku hljóðbókaverðlaunanna 2026

Þetta eru tilnefningar til Íslensku hljóðbókaverðlaunanna 2026
Fókus
Fyrir 3 dögum

„Finnst hún heppnust í heimi ef hún fer í sjúkrabíl“

„Finnst hún heppnust í heimi ef hún fer í sjúkrabíl“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Hæðist að „Kardashian-bölvuninni“ og gerir grín að sínum fyrrverandi í Super Bowl-auglýsingu
Fókus
Fyrir 4 dögum
Ragnhildur hefur áhyggjur af földum faraldri sem spilar stóran þátt í lífi fólks – „Þessu fylgir mikil skömm“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Sambandssaga stórleikarans – Þekktur fyrir að sparka þeim þegar þær verða 25 ára

Sambandssaga stórleikarans – Þekktur fyrir að sparka þeim þegar þær verða 25 ára
Fókus
Fyrir 4 dögum
Segir að Nicola Peltz fái þetta mikið í vasapening frá föður sínum á mánuði
Fókus
Fyrir 4 dögum
Hallgrímur fékk óvænt tíðindi frá Noregi og hamingjuóskunum rignir yfir hann – „Rosalegt!“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Tilnefningar til Writers Guild-verðlaunanna – Stórmyndir fá ekki tilnefningu fyrir handrit vegna strangra reglna
Fókus
Fyrir 5 dögum

Lofa ógleymanlegri upplifun í sundbíó í Hafnarfirði – „Þátttakendur eiga von á alls kyns óvæntum uppákomum“

Lofa ógleymanlegri upplifun í sundbíó í Hafnarfirði – „Þátttakendur eiga von á alls kyns óvæntum uppákomum“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Svona hófst ástarsamband hans og Jennifer – „Það tók langan tíma“

Svona hófst ástarsamband hans og Jennifer – „Það tók langan tíma“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Stjörnukokkurinn breytti algjörlega um útlit og fólk er agndofa – „Ég sagði: Mamma, þetta er ég“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Galdrakarlinn í Oz – Ævintýrið lifnar við með stórfenglegum og skemmtilegum hætti

Galdrakarlinn í Oz – Ævintýrið lifnar við með stórfenglegum og skemmtilegum hætti
Fókus
Fyrir 5 dögum
Þetta eru tilnefningarnar til BAFTA 2026
Fókus
Fyrir 5 dögum
Bandarísk kona á Íslandi smakkar þorramat með tilþrifum
Fókus
Fyrir 6 dögum

Dísa og Júlí eiga von á sumarbarni

Dísa og Júlí eiga von á sumarbarni
Fókus
Fyrir 6 dögum

„Ég lærði í raun að það þyrfti að vera sársaukafullt að fá meiri pening“

„Ég lærði í raun að það þyrfti að vera sársaukafullt að fá meiri pening“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Leikarinn sagður vera í öndunarvél á sjúkrahúsi
Fókus
Fyrir 6 dögum
Kanye biðst afsökunar á hegðun sinni og biður um skilning – „Ég missti tökin á raunveruleikanum“