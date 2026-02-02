58 ára en allir halda að hann sé miklu yngri: Engar lýtaaðgerðir, ekkert bótox – Þetta er leyndarmálið

Brandao, sem er 58 ára og verður 59 ára í febrúar, segir í viðtali við Daily Mail að margir haldi að hann sé á þrítugsaldri og að ókunnugir stöðvi hann reglulega til að spyrja um „leyndarmál“ æskunnar, eða geri jafnvel ráð fyrir að hann hafi farið í fegrunaraðgerðir. Þeim fullyrðingum vísar hann hins vegar alfarið á bug.
Að sögn Brandao felst „leyndarmálið“ ekki í lýtaaðgerðum eða snyrtivörumeðferðum heldur í stöðugum og einföldum lífsstílsvenjum. Hann segir lykilinn vera reglusemi í hreyfingu, heilbrigt og heilnæmt mataræði og einföld húðumhirðurútína.
Brandao viðurkennir að hann hafi ekki alltaf lagt áherslu á heilsu. Hann segir að þegar hann varð fertugur hafi viðhorf hans breyst og hann áttað sig á því að öldrun væri að stórum hluta ekkert annað en afleiðing daglegra venja. Síðan þá hefur hann fylgt ströngu skipulagi í hreyfingu og mataræði.
Dagleg hreyfing er fastur liður í rútínu hans. Hann stundar bæði styrktarþjálfun og þolþjálfun og leggur áherslu á að reglusemi skipti meira máli en öfgar. Hann telur styrktaræfingar hjálpa sér að viðhalda góðri líkamsstöðu, orku og unglegu útliti, á meðan þolþjálfun stuðli að hjartaheilsu og andlegri skerpu.
Bent er á það í umfjöllun Daily Mail að vísindarannsóknir styðji mikilvægi slíkra æfinga. Rannsókn frá Mayo Clinic árið 2024 benti til þess að mótstöðuþjálfun gæti hægt á eða jafnvel snúið við aldurstengdum breytingum í vöðvaþráðum.
Þá sýndi önnur rannsókn sama ár fram á að styrktarþjálfun gæti bætt líkamsstöðu og dregið úr einkennum hryggskekkju, en slæm líkamsstaða getur haft neikvæð áhrif á lungnarými, blóðrás og almenna heilsu.
Mataræði Brandao byggir að mestu á óunnum matvælum og ávöxtum. Hann segist forðast hvítt brauð, sykrað morgunkorn, steiktan mat, skyndibita, unninn ost, sælgæti, sykraða drykki og mikið unnar snakkvörur. Í staðinn leggur hann áherslu á fjölbreytt úrval ávaxta, svo sem ber, appelsínur og avókadó, auk matvæla á borð við lax, hvítlauk, túrmerik, hunang, lifur og egg.
Rannsóknir hafa fyrir löngu sannað það að ávextir eru ríkir af andoxunarefnum sem verja frumur líkamans gegn skemmdum af völdum sindurefna, sem geta haft áhrif á húð og kollagenframleiðslu. Omega-3 fitusýrur í fiski eru sagðar tengjast minni bólgum og hvítlaukur og túrmerik eru talin hafa jákvæð áhrif á ónæmiskerfið.
Húðumhirða Brandao er jafnframt einföld. Hann notar meðal annars frosnar gúrkusneiðar á andlitið til að draga úr bólgum og bjúg. Sérfræðingar hafa bent á að hátt vatnsinnihald gúrku geti stuðlað að auknum raka í húðinni.
Brandao segir útlit sitt og orku fyrst og fremst byggjast á einföldum en áhrifaríkum venjum. Að hans mati – þótt unglegur sé – snýst heilbrigður lífsstíll síður um að líta út fyrir að vera ungur heldur miklu frekar að viðhalda styrk, sjálfstrausti og lífsgleði óháð aldri.