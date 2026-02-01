fbpx
Milljónir hafa heyrt hann syngja en enginn séð hann – Sturtusöngvari opinberar sig í einstöku atriði

Ragna Gestsdóttir
Sunnudaginn 1. febrúar 2026 18:40

Í nokkra mánuði hefur Alyona deilt myndböndum af sér að hafa sig til, sem slegið hafa í gegn meðal netverja. Það er þó ekki hún eða förðun hennar sem hafa heillað netverja heldur söngur kærasta hennar, Bryant Thomas, í sturtunni.

Á TikTok er parið með 117 þúsund fylgjendur og hafa myndböndin halað inn fjölda áhorfa, 5 milljónir á það sem mest hefur verið horft á. En það skondna er að enginn hefur fengið að sjá hvernig Thomas lítur út, þar til núna eftir að hann opinberaði sig í þætti American Idol.

@bryant.thomas.band the shower concert series seems to be going well. You all are amazing 🫶🥹🚿 #fypシ #cover #relationshipgoals #song #googoodolls ♬ original sound – Bryant Thomas

@bryant.thomas.band he took US to church sheesh 👏👏#grwm #hozier #cover #identityreveal #singing ♬ original sound – Bryant Thomas

„Ég heiti Alyona og ég er svo spennt að vera hér í dag. Ég er reyndar ekki að syngja heldur kærastinn minn, Bryant og enginn hefur hugmynd um hvernig hann lítur út. Myndavélin er aldrei á honum, hún er alltaf bara á mér að gera hárið og förðunina. Svo það er bara ég sem bregst við,“ útskýrði Alyona og vísaði til myndbandanna. „Lífið með Bryant er… Hann hefur hjálpað mér að komast út úr skelinni minni sem manneskja. Ég hélt ekki að svona ást væri til fyrr en ég hitti hann. Ég er svo spennt að fara í þetta ferðalag með honum og þetta er svo stórt fyrir okkur.“

Þannig hófst kynningin á Bryant í fyrsta þætti 24. seríu raunveruleikaþáttanna American Idol sem hófst á mánudag. Eins og margir vita ganga þættirnir út á að finna næstu tónlistarstjörnu, sem getur sungið og heillað áhorfendur með söng sínum og sviðsframkomu.

Bryant mætti síðan inn í salinn í áheyrnarprufuna og í fyrsta skipti í sögu Idol sást ekki til keppandans fyrr en um miðja áheyrnarprufu.

„Svo við ætlum ekki að horfa á hann syngja. Við verðum að venja hann við þetta. Ég heyri hann ganga inn,“ sagði dómarinn Luke Bryan við. Annar dómari Lionel Richie bætti við: „Ég sé ekkert.“

„Jæja, þetta er í fyrsta skipti sem við leyfum áheyrnarprufu að vera svona,“ sagði Bryan og Richie grínaðist með „nýja tíma í American Idol.“

Bryant flutti glæsilega útgáfu af lagi Phil Collins, Against All Odds (Take A Look At Me Now) og steig fram um leið og hann söng laglínuna: Take A Look At Me Now, eða Sjáðu mig núna.

Bryant Thomas er 26 ára söngvari og lagasmiður frá Mobile í Alabama sem ólst upp við að syngja í kirkju. Óhætt er að segja að dómararnir voru stórhrifnir af söngum og honum og sögðu öll já við að hleypa honum áfram í keppninni.

„Afhjúpunin, hér er ég afhjúpaður. Ég get ekki logið að ykkur. Ég ætla bara að vera eins og Luke og segja brandara,“ sagði Thomas og hló. „Mér líður eins og ég sé að sjá ofsjónir núna, Eins og, er þetta vörpun. Er þetta gervigreind?“

Alyana kærasta Bryant og fjölskyldur þeirra gengu síðan inn í áheyrnarprufuherbergið til að frétta af örlögum hans í þættinum. „Jæja, hann er að ganga í gegnum Hollywood-vikuna og hann er frábær söngvari. Ég kann að meta að þið hafið komið meðhann til okkar,“ sagði Bryan.

Bryant hafði þó ekki alveg lokað sér af og bað um að fá orðið. Hann kraup síðan á eitt kné með hring í hendi.

„Ég sagði þér þegar við byrjuðum þessa ferð að þú værir sú eina fyrir mig. Ég ætlaði að biðja þín hér hvort sem ég fengi gullmiða eða ekki og ég vil bara að þú vitir að ferð mín byrjaði með þér, og hún mun enda með þér og ég lofa þér því,“ sagði hann við Alyona áður en hann bað hennar um að giftast sér.

Eftir að hafa tryggt sér gullmiðann og verðandi eiginkonu sagði Bryant: „Ég hef verið á bak við tjöldin og mér finnst ég vera skapaður fyrir sviðið og sviðsljósið, svo ég er tilbúinn að taka að mér hlutverk mitt fremst í þessum bát og fara með okkur alla leið heim.“

American Idol er sýnt á ABC og Hulu.

