Sunnudagur 01.febrúar 2026

DV

Fókus

Íslandsvinir deila myndbandi frá heimafæðingu

Ragna Gestsdóttir
Sunnudaginn 1. febrúar 2026 14:30

„Ég myndi gera þetta milljón sinnum“, segir bandaríski dansarinn Hayley Erbert Hough, um heimafæðingu sína. 

Hún og eiginmaður hennar, Derek Hough, dansari og dómari í sjónvarpsþáttunum Dancing With The Stars eignuðust sitt fyrsta barn, dóttur 29. desember í fyrra.

Hjónin kynntust við tökur á þáttunum Dancing With The Stars árið 2015 og giftu sig í ágús árið 2023. Undir lok þess árs var Hailey flutt með hraði á sjúkrahús eftir að hafa misst allan mátt á sviði í Washington. Eftir fjölda rannsókna kom í ljós að hún var með heilablæðingu og gekkst hún undir bráðaaðgerð þar sem hluti af höfuðkúpubeini hennar var fjarlægður til að létta á þrýstingi á heila. Derek sagði aðgerðina hafa gengið vel en ljóst væri að það væri langur batavegur fram undan.

Hjónin heimsóttu Ísland í júlí árið 2024 og deildu fjölda myndskeiða frá ferðinni sem vakti miklar hrifningu meðal fjölmargra fylgjenda þeirra.

Sjá einnig: Heimsþekkt danshjón á Íslandi

Dóttir hefur fengið nafnið Everley Capri Hough. Stoltu foreldrarnir birtu myndband á Instagram af heimafæðingunni til að fagna eins mánaðar afmæli Everley.

Myndbandið inniheldur stutt myndskeið af Hayley (31) í gegnum allt fæðingarferlið. Önnur stutt myndskeið sýna Hayley í sundlauginni við vatnsfæðinguna á meðan Derek (40), situr við hlið hennar og styður hana. Myndbandið endar með því að fjölskyldan fagnar og nýbökuðu foreldrarnir brosa þegar þeir halda á dóttur sinni.

Hayley skrifaði tilfinningaþrungin skilaboð um að verða móðir og hvernig lífið hefur verið síðan Everley fæddist.

„Ég hef gengið í gegnum margt í þessu lífi, líkamlega og tilfinningalega, og hélt að ég skildi minn eigin styrk. Þangað til fæðingin, og nú móðurhlutverkið, leiddi í ljós dýpt sem ég hafði aldrei þekkt.“

Hún segir fæðingu Hayley vera „eitt það erfiðasta“ sem hún hafi nokkurn tímann upplifað.

„Samt vissu líkami minn og barnið alltaf nákvæmlega hvað þau áttu að gera. Jafnvel á erfiðustu stundum fæðingarinnar fann ég aldrei fyrir ótta. Ég fann fyrir stuðningi. Ég treysti styrknum sem streymdi í gegnum mig. Hver ​​tilfinning var áminning um kraftinn sem líkami minn ber.“

Hún hélt áfram með því að taka fram hversu stolt hún væri af sjálfri sér og að hún væri undrandi yfir því sem allar konur „eru færar um.“ „Það er eitthvað svo ótrúlegt við uppgjöfina í fæðingunni, að muna hvað konur hafa gert frá upphafi tíma.“

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Hayley Erbert Hough (@hayley.erbert)

Hayley lýsti fæðingu Everly sem „hrári, villtri, frumstæðri, viðkvæmri, umbreytandi og heilagri.“

„Í hinu helgasta rými kom dóttir mín til jarðar, rétt eins og henni var alltaf ætlað,“ sagði hún áður en hún lýsti yfir: „Ég hef verið spurð oft hvort ég myndi gera þetta aftur og án þess að hika myndi ég gera það milljón sinnum aftur.“

Hayley er „óendanlega þakklát“ fyrir Derek, sem hún sagði að hefði „aldrei efað“ um hana eða ferlið.

„Hann hafði óbilandi trú á styrk mínum og var akkeri mitt í gegnum allt saman. Hann mætti ​​með nærveru, með rólegum styrk. Ástin og tengingin sem ég fann frá honum er ólýsanleg, tilfinning sem ég mun halda í að eilífu. Ég elska þig svo mikið.“

„Öflugasta upplifun sem ég hef nokkurn tíma orðið vitni að. Ég ber lotningu fyrir þér, fallega eiginkona mín, og fyrir allar konur sem þola að færa líf í þennan heim,“ svaraði Derek í athugasemd.

Hayley þakkaði einnig fæðingarteymi sínu fyrir „ástina, umhyggjuna og stöðuga nærveruna sem þau veittu í gegnum margar klukkustundir af fæðingu.“

Hún lauk skrifum sínum með skilaboðum til Everly: „Til hamingju með einn mánuðinn, fallega Everley mín! Þú breyttir mér. Þú breyttir okkur að eilífu. Ég elska þig óendanlega.“

Parið, sem giftist í ágúst 2023, tilkynnti að þau ættu von á sínu fyrsta barni saman á Instagram í lok júlí. Tveimur vikum eftir fæðingu dótturinnar voru þau í einkaviðtali við People um dótturina og fæðinguna. Hayley sagði að hún hefði „ekki átt möguleika á mænudeyfingu eða neinum verkjastillingum.“

„Bjóst ég nokkurn tímann við að þetta yrði svona? Alls ekki, en það var svo kraftmikið og fallegt. Ég myndi ekki breyta einni sekúndu af því. Það var fullkomið á allan hátt.“

