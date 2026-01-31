Tæta í sig heimildarmynd um Melaniu sem fær ævintýralega slæma dóma – „Þetta er hatursglæpur“

Heimildarmynd um forsetafrú Bandaríkjanna, Melania Trump, hefur heldur betur valdið fjaðrafoki. Ekki því myndin þyki góð heldur vegna þess að hún þykir svo slæm að fólk hreinlega nær ekki utan um það hvernig hún varð að raunveruleika.
CNN segir að miðasala hafi verið dræm og að á einni sýningu í Washington hafi aðeins selst þriðjungur miða. Áður en sýningin hófst kallaði einn blaðamaður út í salinn: „Eru allir hérna inni blaðamenn?“. Svörin létu ekki á sér standa. Heill kór blaðamanna svaraði. Svo spurði viðkomandi hvort það væru óbreyttir borgarar í salnum. Ein kona svaraði sem bætti við að hún væri þarna með vinkonu sinni, sem er blaðamaður. CNN tókst þó að finna nokkra kvikmyndagesti sem mættu sjálfviljugir á myndina og voru ánægðir með hana.
Gagnrýnendur eru þó flestir á öðru máli og gefa myndinni eina stjörnu.
Xan Brooks, gagnrýnandi The Guardian, segir um myndina: „Niðurdrepandi, banvæn og afhjúpar ekkert – það er hægt að gera ágæta heimildarmynd um þessa fyrrverandi fyrirsætu frá Slóveníu en þessari mynd er óbjargandi.“
Gagnrýnandinn segir að það gerist ekki á hverjum degi þar sem hann geti ekki sagt nokkuð jákvætt um kvikmynd, en það hefur nú gerst. „Þessar tvær klukkustundir af Melaniu líkjast hreinu og endalausu helvíti.“
Fleiri gagnrýnendur lýsa sömu upplifun og segja myndina blygðunarlausan áróður sem sé aðeins ætlað að sleikja upp eiginmann Melaniu, Donald Trump Bandaríkjaforseta.
Gagnrýnandinn Robert Hutton skrifar:
„Og ekki bara til að sleikja upp. Amazon borgaði 40 milljónir dala, hæstu upphæð sem greidd hefur verið fyrir heimildarmynd, og af þeirri upphæð runnu 28 milljónir beint til eiginkonu forsetans. Er til orð yfir svona lagað? Nokkur orð koma upp í hugann. En sjáið þið til, Jeff Bezoz hefur mikilla hagsmuna að gæta. Lítið á þetta sem fjárfestingu, eða ef þið viljið, verndarfé.“
Hutton segir að myndin sé í raun merkileg fyrir það eitt að hún varð að veruleika.
Frank Scheck hjá The Hollywood Reporter gengur svo langt að kalla myndina mútur.
„Að kalla Melania dýrlingasögu væri móðgun við dýrlingasögur. Þetta er mynd sem smjaðrar svo gróflega fyrir viðfangsefni sínu að maður finnur fyrir óþjóðhollustu að hrífast ekki með. Það er viðeigandi að henni sé leikstýrt af Brett Ratner, en ferill hans fór út af sporinu árið 2017 í kjölfar fjölda ásakana um kynferðisbrot, sem hann hefur þó neitað. Eins og margir ógeðfelldir menn sem tengjast Donald Trump hefur hann greinilega verið náðaður.“
„Að kalla Melania innantóma væri að gera vape-skýjunum sem loða við breska unglinga óleik,“ segir gagnrýnandi Independent sem segir að þó myndin sé augljós áróður sé hún á sama tíma tilraun tæknirisa til að kaupa sér velvild forsetahjónanna.
Gagnrýnandi The Atlantic, Alexandra Petri, segir að myndin sé hreint ekki heimildarmynd heldur hryllingsmynd.
„Þrjátíu og fimm milljónum dollara var varið í að markaðssetja þetta! Það er eins og einhver sé að borða skeið fulla af gullhúðuðu rusli og sé að biðja þig um að horfa. Sjáðu hvað ég er búin að setja mikið gull á þetta! Meira gull en nokkur annar! Lítur þetta ekki út fyrir að vera ljúffengt? Hún veit ekki að þetta er rusl! Veit Brett það? Veit Donald það? Veit einhver þeirra það?“
Í skoðanagrein hjá MS Now er myndin kölluð svo óforskömmuð að það þurfi eiginlega að finna nýtt lýsingarorð sem nái betur utan um blygðunarleysið. Þetta sé grimmur brandari sem sé gefinn út í skugga eins grimmilegasta mánaðar í nútímasögu Bandaríkjanna.
„Þetta er í grófum dráttum: Leyfum þeim að borða köku-kvikmyndin,“ segir í greininni og er þar vísað til frægra orða sem eru gjarnan eignuð fyrrum Frakklandsdrottningu, Marie-Antoinette.
Þórðargleðin á samfélagsmiðlum er mikil en þar er kvikmyndin höfð að háði og spotti.
Ein skrifar:
„Ég hringdi í lögregluna. Einhver braust inn í bílinn minn, stal engu en skildi eftir fjóra miða á Melaniu-heimildarmyndina. Þetta er hatursglæpur.“
I just called the police. Somebody broke into my car, didn’t steal anything, and left four tickets for the Melania movie. That is a hate crime.
— ᗰᗩƳᖇᗩ (@LePapillonBlu2) January 27, 2026
Ríkisstjóri Kaliforníu, Gavin Newsom, birti yfirlýsingu á síðu sinni þar sem hann sagðist ætla að banna sýningu kvikmyndarinnar í ríkinu og vernda íbúa frá ógleði og martröðum.
I, GAVIN C. NEWSOM, WILL NOT ALLOW MELANIA’S MOVIE IN THE STATE OF CALIFORNIA. I STAND AGAINST THE USE OF PSYCHOLOGIC WARFARE ON INNOCENT PEOPLE.
I TOOK AN OATH TO PROTECT CALIFORNIANS FROM NAUSEA & NIGHTMARES. IF YOU ACCIDENTALLY SEE THE TRAILER, COUNSELORS ARE STANDING BY. pic.twitter.com/xpPp6K0TYT
— Governor Newsom Press Office (parody) (@AwesomeNewsom) January 29, 2026
Einn skrifar í gríni að myndin hafi verið spiluð um borð í flugvél og fólk hafi engu að síður gengið út.
Melania’s documentary was our plane’s inflight movie. People got up and walked out….. pic.twitter.com/WATrHKzf6S
— ᗰᗩƳᖇᗩ (@LePapillonBlu2) January 28, 2026
Hér eru fleiri umsagnir:
The Melania movie isn’t the first time Jeff Bezos has spent millions on something fake pic.twitter.com/6krmpOTgTB
— TheRealThelmaJohnson (@TheRealThelmaJ1) January 31, 2026
The opening of “Melania” seems to be going well. pic.twitter.com/4RWuX9d2kM
— 𝕊𝕦𝕟𝕕𝕒𝕖_𝔾𝕦𝕣𝕝 (@SundaeDivine) January 27, 2026
My review. .
‘Melania’ is the cinematic equivalent of a prolapsed anus—so repulsive that even torrent sites reject it out of sheer pity, leaving it to rot in the bargain bin of forgotten abortions where it belongs.
‘I really don’t care, do you’ pic.twitter.com/vfkxAINMnm
— Barphbie ™ (@Barphbie) January 29, 2026
