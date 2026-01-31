fbpx
Laugardagur 31.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Tæta í sig heimildarmynd um Melaniu sem fær ævintýralega slæma dóma – „Þetta er hatursglæpur“

Fókus
Laugardaginn 31. janúar 2026 16:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Heimildarmynd um forsetafrú Bandaríkjanna, Melania Trump, hefur heldur betur valdið fjaðrafoki. Ekki því myndin þyki góð heldur vegna þess að hún þykir svo slæm að fólk hreinlega nær ekki utan um það hvernig hún varð að raunveruleika.

Niðurdrepandi og banvænt helvíti

CNN segir að miðasala hafi verið dræm og að á einni sýningu í Washington hafi aðeins selst þriðjungur miða. Áður en sýningin hófst kallaði einn blaðamaður út í salinn: „Eru allir hérna inni blaðamenn?“. Svörin létu ekki á sér standa. Heill kór blaðamanna svaraði. Svo spurði viðkomandi hvort það væru óbreyttir borgarar í salnum. Ein kona svaraði sem bætti við að hún væri þarna með vinkonu sinni, sem er blaðamaður. CNN tókst þó að finna nokkra kvikmyndagesti sem mættu sjálfviljugir á myndina og voru ánægðir með hana.

Gagnrýnendur eru þó flestir á öðru máli og gefa myndinni eina stjörnu.

Xan Brooks, gagnrýnandi The Guardian, segir um myndina: „Niðurdrepandi, banvæn og afhjúpar ekkert – það er hægt að gera ágæta heimildarmynd um þessa fyrrverandi fyrirsætu frá Slóveníu en þessari mynd er óbjargandi.“

Gagnrýnandinn segir að það gerist ekki á hverjum degi þar sem hann geti ekki sagt nokkuð jákvætt um kvikmynd, en það hefur nú gerst. „Þessar tvær klukkustundir af Melaniu líkjast hreinu og endalausu helvíti.“

Fleiri gagnrýnendur lýsa sömu upplifun og segja myndina blygðunarlausan áróður sem sé aðeins ætlað að sleikja upp eiginmann Melaniu, Donald Trump Bandaríkjaforseta.

Gagnrýnandinn Robert Hutton skrifar:

„Og ekki bara til að sleikja upp. Amazon borgaði 40 milljónir dala, hæstu upphæð sem greidd hefur verið fyrir heimildarmynd, og af þeirri upphæð runnu 28 milljónir beint til eiginkonu forsetans. Er til orð yfir svona lagað? Nokkur orð koma upp í hugann. En sjáið þið til, Jeff Bezoz hefur mikilla hagsmuna að gæta. Lítið á þetta sem fjárfestingu, eða ef þið viljið, verndarfé.“

Hutton segir að myndin sé í raun merkileg fyrir það eitt að hún varð að veruleika.

Gullhúðað rusl

Frank Scheck hjá The Hollywood Reporter gengur svo langt að kalla myndina mútur.

„Að kalla Melania dýrlingasögu væri móðgun við dýrlingasögur. Þetta er mynd sem smjaðrar svo gróflega fyrir viðfangsefni sínu að maður finnur fyrir óþjóðhollustu að hrífast ekki með. Það er viðeigandi að henni sé leikstýrt af Brett Ratner, en ferill hans fór út af sporinu árið 2017 í kjölfar fjölda ásakana um kynferðisbrot, sem hann hefur þó neitað. Eins og margir ógeðfelldir menn sem tengjast Donald Trump hefur hann greinilega verið náðaður.“

„Að kalla Melania innantóma væri að gera vape-skýjunum sem loða við breska unglinga óleik,“ segir gagnrýnandi Independent sem segir að þó myndin sé augljós áróður sé hún á sama tíma tilraun tæknirisa til að kaupa sér velvild forsetahjónanna.

Gagnrýnandi The Atlantic, Alexandra Petri, segir að myndin sé hreint ekki heimildarmynd heldur hryllingsmynd.

„Þrjátíu og fimm milljónum dollara var varið í að markaðssetja þetta! Það er eins og einhver sé að borða skeið fulla af gullhúðuðu rusli og sé að biðja þig um að horfa. Sjáðu hvað ég er búin að setja mikið gull á þetta! Meira gull en nokkur annar! Lítur þetta ekki út fyrir að vera ljúffengt? Hún veit ekki að þetta er rusl! Veit Brett það? Veit Donald það? Veit einhver þeirra það?“

Í skoðanagrein hjá MS Now er myndin kölluð svo óforskömmuð að það þurfi eiginlega að finna nýtt lýsingarorð sem nái betur utan um blygðunarleysið. Þetta sé grimmur brandari sem sé gefinn út í skugga eins grimmilegasta mánaðar í nútímasögu Bandaríkjanna.

„Þetta er í grófum dráttum: Leyfum þeim að borða köku-kvikmyndin,“ segir í greininni og er þar vísað til frægra orða sem eru gjarnan eignuð fyrrum Frakklandsdrottningu, Marie-Antoinette.

Hatursglæpur

Þórðargleðin á samfélagsmiðlum er mikil en þar er kvikmyndin höfð að háði og spotti.

Ein skrifar:

„Ég hringdi í lögregluna. Einhver braust inn í bílinn minn, stal engu en skildi eftir fjóra miða á Melaniu-heimildarmyndina. Þetta er hatursglæpur.“

Ríkisstjóri Kaliforníu, Gavin Newsom, birti yfirlýsingu á síðu sinni þar sem hann sagðist ætla að banna sýningu kvikmyndarinnar í ríkinu og vernda íbúa frá ógleði og martröðum.

Einn skrifar í gríni að myndin hafi verið spiluð um borð í flugvél og fólk hafi engu að síður gengið út.

Hér eru fleiri umsagnir:

 

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 1 klukkutíma
Tæta í sig heimildarmynd um Melaniu sem fær ævintýralega slæma dóma – „Þetta er hatursglæpur“
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
Íslendingar segja frá því íslenskasta og fágætasta sem þeir eiga – „Hann er orðinn ansi lúinn“
Fókus
Fyrir 22 klukkutímum
Áttaði sig ekki á að þetta myndi gerast þegar hann byrjaði að nota stera – „Ég var ungur og heimskur“
Fókus
Í gær
Byrjaði skyndilega að fá fullnægingu í pilates-tíma
Fókus
Í gær
Leikkonan Catherine O’Hara er látin
Fókus
Í gær
Segir að Bandaríkin séu of hættulegur staður til að ferðast þangað
Fókus
Í gær
Heiðra afmælisbarn með nýrri ábreiðu á In The Air Tonight
Fókus
Í gær
Kvikmyndastjarna frá tíunda áratugnum nær óþekkjanleg

Mest lesið

Varað við fjölskyldufyrirtæki á Selfossi – „Þetta eru svik og stuldur, ekkert annað“
Margir gapandi hissa á fréttunum af Böðvari – Telur að nýjar upplýsingar muni senn koma fram
Hroðaleg meðferð á rússneskum liðhlaupum vekur óhug
Byrjaði skyndilega að fá fullnægingu í pilates-tíma
Hryllir við tilhugsuninni um að Grænland verði eins og Ísland – „Ekki gera sömu mistök“

Nýlegt

Segir nýjan Landspítala klúður sem enginn þori að ræða – „Þögn er hættuleg“
Olís hótar að draga nýja bílaþvottastöð fyrir dóm – „Við ætlum ekki að gefa eftir“
Þessi ummæli Victoriu Beckham vekja mikla athygli í ljósi stríðsins við elsta soninn
Svona á Suðurlandsbraut að breytast með Borgarlínunni
Undirbúningur Arsenal raskaðist vegna þoku
Svaraði fyrir sig eftir sögur um að það ætti að reka hann
Fjölmargir þekktir einstaklingar í verulegum vanda eftir nýjustu Epstein-sprengjuna – „Hvaða dag/nótt verður villtasta partýið á eyjunni þinni?“
Vilja kaupa miðjumann Liverpool á næstu dögum
Þorkell ómyrkur í máli – „Þetta er svikalogn“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Nærfatalína stjörnunnar er komin á markað – „Frá hjarta, heila og brjóstum Sydney Sweeney“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Þetta eru tilnefningar til Íslensku hljóðbókaverðlaunanna 2026

Þetta eru tilnefningar til Íslensku hljóðbókaverðlaunanna 2026
Fókus
Fyrir 2 dögum
„Finnst hún heppnust í heimi ef hún fer í sjúkrabíl“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Hæðist að „Kardashian-bölvuninni“ og gerir grín að sínum fyrrverandi í Super Bowl-auglýsingu
Fókus
Fyrir 2 dögum

Ragnhildur hefur áhyggjur af földum faraldri sem spilar stóran þátt í lífi fólks – „Þessu fylgir mikil skömm“

Ragnhildur hefur áhyggjur af földum faraldri sem spilar stóran þátt í lífi fólks – „Þessu fylgir mikil skömm“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Sambandssaga stórleikarans – Þekktur fyrir að sparka þeim þegar þær verða 25 ára

Sambandssaga stórleikarans – Þekktur fyrir að sparka þeim þegar þær verða 25 ára
Fókus
Fyrir 3 dögum
Segir að Nicola Peltz fái þetta mikið í vasapening frá föður sínum á mánuði
Fókus
Fyrir 3 dögum

Hallgrímur fékk óvænt tíðindi frá Noregi og hamingjuóskunum rignir yfir hann – „Rosalegt!“

Hallgrímur fékk óvænt tíðindi frá Noregi og hamingjuóskunum rignir yfir hann – „Rosalegt!“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Tilnefningar til Writers Guild-verðlaunanna – Stórmyndir fá ekki tilnefningu fyrir handrit vegna strangra reglna
Fókus
Fyrir 4 dögum
Lofa ógleymanlegri upplifun í sundbíó í Hafnarfirði – „Þátttakendur eiga von á alls kyns óvæntum uppákomum“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Svona hófst ástarsamband hans og Jennifer – „Það tók langan tíma“

Svona hófst ástarsamband hans og Jennifer – „Það tók langan tíma“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Stjörnukokkurinn breytti algjörlega um útlit og fólk er agndofa – „Ég sagði: Mamma, þetta er ég“

Stjörnukokkurinn breytti algjörlega um útlit og fólk er agndofa – „Ég sagði: Mamma, þetta er ég“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Galdrakarlinn í Oz – Ævintýrið lifnar við með stórfenglegum og skemmtilegum hætti
Fókus
Fyrir 4 dögum
Þetta eru tilnefningarnar til BAFTA 2026
Fókus
Fyrir 4 dögum

Bandarísk kona á Íslandi smakkar þorramat með tilþrifum

Bandarísk kona á Íslandi smakkar þorramat með tilþrifum
Fókus
Fyrir 4 dögum
Dísa og Júlí eiga von á sumarbarni
Fókus
Fyrir 4 dögum
„Ég lærði í raun að það þyrfti að vera sársaukafullt að fá meiri pening“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Leikarinn sagður vera í öndunarvél á sjúkrahúsi
Fókus
Fyrir 5 dögum

Kanye biðst afsökunar á hegðun sinni og biður um skilning – „Ég missti tökin á raunveruleikanum“

Kanye biðst afsökunar á hegðun sinni og biður um skilning – „Ég missti tökin á raunveruleikanum“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Segist hafa verið rænd röddinni eftir réttarhöldin frægu – „Og það er vandamálið“

Segist hafa verið rænd röddinni eftir réttarhöldin frægu – „Og það er vandamálið“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Lyktaði undarlega árum saman en ástandið hefur lagast
Fókus
Fyrir 6 dögum

Saga Dröfn þurfti að bíða í þrjú ár eftir að gerandi hennar var dreginn fyrir dóm – „Það var ekkert réttlæti sem að ég fékk í gegn“

Saga Dröfn þurfti að bíða í þrjú ár eftir að gerandi hennar var dreginn fyrir dóm – „Það var ekkert réttlæti sem að ég fékk í gegn“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Þetta eru bestu æfingarnar til að draga úr hættu á ótímabærum dauða
Fókus
Fyrir 1 viku
Segir gríðarlega áhættu vera að skila sér – „Áhorfendur eru helteknir“
Fókus
Fyrir 1 viku

Dregur nafn Johnny Depp inn í dramað

Dregur nafn Johnny Depp inn í dramað
Fókus
Fyrir 1 viku

Stórleikararnir ýta enn á ný undir slúðursöguna – „Ó, Woody, ég þekkti… föður þinn“

Stórleikararnir ýta enn á ný undir slúðursöguna – „Ó, Woody, ég þekkti… föður þinn“
Fókus
Fyrir 1 viku
Saga var ekki viss hvort hún ætti að fara á stefnumótið en hugsaði: „Hann er klámstjarna, ég verð eiginlega að prófa einu sinni“
Fókus
Fyrir 1 viku
Mjög forvitinn um lífið á Íslandi – „Orðinn mjög þreyttur á þessari kæfandi íhaldsstefnu“