Segir að Bandaríkin séu of hættulegur staður til að ferðast þangað

Fókus
Föstudaginn 30. janúar 2026 16:30

Brian May. Mynd/Getty

Brian May, gítarleikari hljómsveitarinnar Queen, segir að Bandaríkin séu orðin of hættulegur staður til að hljómsveitin geti farið í tónleikaferð þangað á næstunni. Þetta kemur fram í viðtali hans við breska miðilinn Daily Mail.

May, sem er 78 ára, sagði að ákvörðunin um að útiloka Bandaríkin sem tónleikastað hafi ekki verið tekin af léttúð. Queen fór síðast í tónleikaferð um Bandaríkin árið 2023 ásamt söngvaranum Adam Lambert.

„Bandaríkin eru hættulegur staður um þessar mundir og það verður að taka það með í reikninginn,“ sagði May. Hann bætti við að þetta væri honum sárt, þar sem segja mætti að Queen hefði „alist upp“ í Ameríku og átt þar sterkan aðdáendahóp. Landið væri því miður ekki lengur það sama og áður.

May tilgreindi ekki nákvæmlega hvaða aðstæður í Bandaríkjunum hann teldi óöruggar, en ummælin koma fram á sama tíma og aukin pólitísk spenna og mótmæli hafa átt sér stað víða í landinu.

Eiginkona May til 26 ára, Anita Dobson, hefur nýverið sagt að hún vilji að hann hætti að túra og eyði meiri tíma heima, sérstaklega í ljósi þess að May fékk heilablóðfall fyrir nokkrum árum.

Brian May og trommuleikari Queen, Roger Taylor, hafa túrað með Lambert síðan 2012, en nýjustu tónleikaferð sveitarinnar lauk í febrúar 2024 með tónleikum í Tókýó.

May útilokaði þó ekki að Queen myndi snúa aftur á svið síðar meir og gaf í skyn að ný tónlist gæti jafnvel verið í smíðum, þó ekkert væri ákveðið að svo stöddu.

