Segir að Bandaríkin séu of hættulegur staður til að ferðast þangað

May, sem er 78 ára, sagði að ákvörðunin um að útiloka Bandaríkin sem tónleikastað hafi ekki verið tekin af léttúð. Queen fór síðast í tónleikaferð um Bandaríkin árið 2023 ásamt söngvaranum Adam Lambert.
„Bandaríkin eru hættulegur staður um þessar mundir og það verður að taka það með í reikninginn,“ sagði May. Hann bætti við að þetta væri honum sárt, þar sem segja mætti að Queen hefði „alist upp“ í Ameríku og átt þar sterkan aðdáendahóp. Landið væri því miður ekki lengur það sama og áður.
May tilgreindi ekki nákvæmlega hvaða aðstæður í Bandaríkjunum hann teldi óöruggar, en ummælin koma fram á sama tíma og aukin pólitísk spenna og mótmæli hafa átt sér stað víða í landinu.
Eiginkona May til 26 ára, Anita Dobson, hefur nýverið sagt að hún vilji að hann hætti að túra og eyði meiri tíma heima, sérstaklega í ljósi þess að May fékk heilablóðfall fyrir nokkrum árum.
Brian May og trommuleikari Queen, Roger Taylor, hafa túrað með Lambert síðan 2012, en nýjustu tónleikaferð sveitarinnar lauk í febrúar 2024 með tónleikum í Tókýó.
May útilokaði þó ekki að Queen myndi snúa aftur á svið síðar meir og gaf í skyn að ný tónlist gæti jafnvel verið í smíðum, þó ekkert væri ákveðið að svo stöddu.