Leikkonan Catherine O’Hara er látin, 71 árs að aldri. Frá þessu greinir TMZ. Hún lætur eftir sig eiginmann sinn til 33 ára, Bob Welch, og tvo uppkomna syni.
Catherine fæddist í Kanada árið 1954 og byrjaði leikferil sinn fyrir rúmri hálfri öld. Flestir muna best eftir henni úr kvikmyndunum Beetlejuice og Home Alone eða úr sjónvarpsþáttunum Schitt’s Creek.
Samkvæmt TMZ lést leikkona í dag, föstudag, en miðillinn hefur það eftir tveimur heimildum sem þekkja til málsins. Dánarorsök hefur ekki verið opinberuð.
Nýlega lék hún í þáttunum The Studio og hlaut fyrir það tilnefningu til Emmy-verðlaunanna, en áður hafði hún unnið verðlaunin eftirsóttu fyrir leik sinn í Schitt’s Creek og fyrir handritsvinnu við grínþættina SCTV Network 90.