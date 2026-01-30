Kvikmyndastjarna frá tíunda áratugnum nær óþekkjanleg

Leikari frá tíunda áratugnum sem meðal annars varð þekktur fyrir hlutverk sitt í Scream var nær óþekkjanlegur á ferð sinni um Los Angeles á rafmagnshlaupahjóli.
Jamie Kennedy (55) sást hjóla eftir gangstétt með óhreint skegg, klæddur í klassískan Adidas íþróttajakka.
Ferill Kennedy tók flugið eftir að hann lék í hryllingsmyndinni vinsælu Scream sem kom út árið 1996 og síðan aðalhlutverk í Malibu’s Most Wanted árið 2003. Kennedy hefur leikið með stórstjörnum í Hollywood á borð við George Clooney og Leonardo DiCaprio.
Samband Kennedy og leikkonunnar Jennifer Love Hewitt árin 2009 til 2010 rataði ítrekað á síður slúðurmiðla, enda var hún ein vinsælasta leikkona Bandaríkjanna á fyrsta áratug 21. aldar.
Í dag heldur Kennedy sér uppteknum sem grínisti, leikari og framleiðandi, fer á tónleikaferðalag um allt land, birtist á ráðstefnum og vinnur að nýjum kvikmyndaverkefnum, samkvæmt vefsíðu hans. Nýjustu kvikmyndir hans eru meðal annars leik- og framleiðsluhlutverk í The Runt (2024) og The Summer I Turned Pretty (2022-2025), sem og hlaðvarpsþáttaröðin In These Cleats.