Föstudagur 30.janúar 2026

Fókus

Gerir stólpagrín að Vogue vegna „Photoshop-klúðurs“

Fókus
Föstudaginn 30. janúar 2026 09:30

Ariana Grande við frumsýningu Wicked: For Good! í New York í nóvember. Mynd/Getty Images

Söng- og leikkonan Ariana Grande gerði grín að augljósu Photoshop-klúðri með ósvífinni athugasemd á samfélagsmiðlum.

Aðdáendareikningur hennar @ourpinkwitchh deildi tveimur myndum frá Vogue Japan af Grande í rjómalituðu blómamynstruðu Dior-minipilsi og topp, þar sem hún lyfti vinstri hendi sinni fínlega. Í virðist hún hafa daufa útlínu sjötta fingurs. Grande var í gegnsæjum hvítum hanska og nokkur af handahúðflúrum hennar sáust á myndinni.

Aðdáendareikningurinn spurði: „Hver ​​ber ábyrgð á að gefa Ariönu sjötta fingurinn“ sem Grande svaraði í athugasemdum: „Heilagur skítur (e. Holy Shit)“

Í síðari athugasemd bætti hún við: „Ó, guð minn góður, spennandi! Ég hef verið að segja að ég þurfi auka líkamshluta svo ég geti byrjað á plötu! Þakka þér fyrir þetta.“

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @ourpinkwitchh

Aðdáendur brugðust fljótt við snjöllum athugasemdum Grande, sögðust sumir ekkert hafa orðið varir við sjötta fingurinn.

Það er óljóst hvaðan upprunalega myndin kom, næstum eins ljósmynd úr útgáfu Vogue Japan þar sem söngkonan var sýnd sýnir ekki sjötta fingurinn.

