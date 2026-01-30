Byrjaði skyndilega að fá fullnægingu í pilates-tíma

Sarah er vön krefjandi æfingum og hefur hún meðal annars keppt í svokölluðum ofurhlaupum og mætir hún í ræktina á hverjum einasta degi.
„Ég æfi á hverjum degi; yfirleitt fer ég bara í ræktina sjálf, en stundum tek ég hóptíma,“ segir hún á Instagram.
New York Post segir frá því að í nýlegum pilates-hóptíma hafi hlutirnir einmitt æxlast á annan veg en hún bjóst við. Áköf og erfið kviðæfing varð til þess að hún byrjaði að fá fullnægingu.
„Við vorum að gera fótalyftur og eftir um það bil tíu endurtekningar fór ég að finna kitl í líkamanum,“ sagði hún og bætti svo við:
„Ég hugsaði: „Þetta er ekki alveg eðlileg tilfinning?“ Ég var sveitt og fann til svipaðrar tilfinningar og ég myndi venjulega finna fyrir í rúminu. Þegar ég tók eftir því að fullnægingin var að byggjast upp, panikaði ég og þurfti að hætta. Ég veit ekki hvort áköf öndunin hafi komið upp um mig. Augljóslega leið mér vel, en þetta var alls ekki tilfinning sem ég bjóst við að finna í ræktinni við að gera kviðæfingar.“
Í umfjöllun New York Post kemur fram að þetta fyrirbæri sé ekki óþekkt. Fyrirbærið kallast „coregasm“ og getur átt sér stað við ákafar æfingar þar sem kjarni líkamans er í brennidepli. Þegar kviður, mjaðmagrind og rassvöðvar eru spenntir af miklum krafti eykst blóðflæði og taugaörvun á sér stað á svæðum sem deila taugabrautum með kynfærum.
Í frétt New York Post er vísað í Dr. Debby Herbenick, kynlífsfræðing og höfund bókarinnar The Coregasm Workout, og segir hún að um 10% fólks upplifi þetta fyrirbæri.
„Tilfinningin er almennt eins og fullnæging í gegnum leggangaörvun, en hún er yfirleitt daufari, minna áköf og meira kitlandi,“ segir hún. Bætir hún við að þessi tegund fullnægingar komi yfirleitt fram við æfingar þar sem kvið- og kjarnavöðvar líkamans eru undir miklu álagi. „Fólk fær þetta yfirleitt ekki á þriðju eða fjórðu kviðkreppu heldur þegar kjarnavöðvarnir eru orðnir þreyttir.“
Lloyd, sem er frá Ástralíu, segist nú forðast það að fara í pilates af ótta við að lenda í því sama. „Ég er mjög skipulögð í þjálfuninni núna og veit nákvæmlega hvað ég er að gera í hverri lotu. Ég held mig við rútínu sem hentar mér og kemur í veg fyrir vandræðalegar aðstæður,“ segir hún og lítur einnig á spaugilegu hliðina.
„Maður býst ekki við svona óvæntum uppákomum út frá kviðæfingum en hér erum við. Ég get hlegið að þessu núna.“