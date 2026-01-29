fbpx
Fimmtudagur 29.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Nærfatalína stjörnunnar er komin á markað – „Frá hjarta, heila og brjóstum Sydney Sweeney“

Fókus
Fimmtudaginn 29. janúar 2026 14:30

Leikkonan Sydney Sweeney (289 kynnti í gær undirfatamerkið sitt Syrn, línu af blúndubrjóstahöldurum, samfellum og korsilettum.

Fatnaður í línunni sem ber heitið „Allt um línurnar“ (e. All About the Assets) kostar á bilinu 19 til 269 dali, með brjóstahaldarastærðum frá 30-38 A-DDD/F og nærbuxum frá XXS til 3X (fréttatilkynning gefur til kynna að stærðir brjóstahaldara muni að lokum fara upp í 42DDD).

Sweeney hefur verið að kynna línuna beint til neytenda fyrir 26 milljónum fylgjenda sinna á Instagram með sífellt kynþokkafyllri herferðarmyndum og myndböndum á bak við tjöldin.

Í einni töku klæðir hún setti með blúndugrímu og dramatískum, loðnum frakka. Í annarri dáist hún að spegilmynd sinni á meðan hún sýnir blúndu g-streng.

Nokkur myndskeiðanna miða að hugmyndinni um „listina að stríða“, sem vörumerkið sagði að væri lykilatriði í fyrstu útgáfu línunnar.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sydney Sweeney (@sydney_sweeney)

Myndirnar voru teknar af ljósmyndaranum Ellen von Unwerth, sem er þekkt fyrir pin-up-myndir sínar frá Guess með Claudiu Schiffer, Elsu Hosk og fleirum í aðalhlutverkum.

Von Unwerth stendur að baki fagurfræðinni fyrir Seductress, eina af fjórum persónuleikum sem endurspeglast í Syrn vörumerkinu, hinar eru Comfy, Playful og Romantic. Ljósmyndarinn Frances O’Sullivan tók Romantic-herferðina, en Jess Wasson Comfy-myndirnar.

„Ég vildi skapa stað þar sem konur geta fært sig á milli allra mismunandi útgáfa af því hver við erum,“ sagði Sweeney í yfirlýsingu fyrir kynninguna. „Ég elska að vinna í bílnum, ég fer á vatnsskíði, ég klæði mig upp fyrir rauða dregilinn og fer svo heim til að kúra með hundunum mínum. Ég er ekki eitthvað eitt, engin kona er það.“

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sydney Sweeney (@sydney_sweeney)

Vörumerki Syrn hallar sér þó að því kaldhæðnislega, með slagorði sem vísar til vörumerkisins sem „frá hjarta, heila og brjóstum Sydney Sweeney“ og vöruheitum eins og „String You Along Thong“ og „Hot Line Garter Belt“.

Til að kynna línuna sviðsetti Sweeney skæruliðamarkaðsbrellu þar sem hún klifraði upp á Hollywood-skiltið með teymi sínu og setti brjóstahaldara yfir táknræna stafi skiltisins, og birti myndbandið á samfélagsmiðlum á mánudaginn.

Aðgerðin gæti haft lagalegar afleiðingar fyrir teymið: Viðskiptaráð Hollywood, sem á vörumerkjaréttindi á mynd skiltsins, staðfesti að Sweeney fékk ekki tilskilin leyfi fyrir atvikinu.

Framleiðslan „var ekki heimiluð af viðskiptaráði Hollywood né höfðum við fyrri vitneskju um hana,“ sögðu samtökin í yfirlýsingu.

