Hæðist að „Kardashian-bölvuninni“ og gerir grín að sínum fyrrverandi í Super Bowl-auglýsingu

Ást og körfubolti … og „Kardashian-bölvunin“ eru viðfangsefni í auglýsingu Fanatics Sportsbook fyrir Super Bowl í ár eða Ofurskálina.
Fyrirsætan Kendall Jenner gerir grín að fyrrverandi kærustum sínum sem eiga það sameiginlegt að vera íþróttamenn og gerir einnig grín að meintri stefnumótabölvun fjölskyldu sinnar.
Í auglýsingunni grínast ofurfyrirsætan, sem hefur átt í samböndum með nokkrum NBA-stjörnum, með það að allir körfuboltamenn sem hafi verið með henni „lendi í erfiðleikum“.
„Hefurðu ekki heyrt þetta? Netið segir að ég sé haldin bölvun,“ segir Jenner (30) um leið og hún kastar kveiktri eldspýtu í körfuboltatreyjur og gengur um höll fulla af myndum þar sem búið er að klóra höfuð fyrrverandi kærasta hennar út af.
„Á meðan heimurinn hefur verið að tala um þetta hef ég verið að veðja,“ útskýrir hún og bætir við:
„Hvernig heldurðu annars að ég hafi efni á þessu öllu? Með fyrirsætustörfum?“
Hún grínast með að fyrsti körfuboltakærastinn hennar hafi greitt fyrir sundlaugina og misst af úrslitakeppninni og segir í gríni: „Ég held að enginn hafi verið að fá hring í þessu húsi.“
Hún grínast með að fornbifreið hennar hafi verið keypt af „kærasta tvö sem floppaði beint úr deildinni“, „og ég sem keyri ekki einu sinni.“
Sætu þotuna hennar þakkar hún kærasta þrjú fyrir.
„En í dag er kominn tími til að veðja á eitthvað nýtt … fótboltamenn,“ segir Jenner þegar hún velur á milli liðanna í Super Bowl 2026, New England Patriots og Seattle Seahawks.
„Kardashian-bölvun? Það er ekki einu sinni eftirnafnið mitt,“ grínast hún.
Kendall hefur verið í sambandi við nokkra íþróttamenn í gegnum tíðina. Hún átti stutt ástarsamband við Jordan Clarkson, 33 ára, stjörnu New York Knicks, árið 2016. Frá 2017 til 2018 var hún í sambandi við Blake Griffin, NBA-stjörnu sem nú er á eftirlaunum. Í maí 2018 sögðu margar heimildir Page Six að Kendall væri að hitta Ben Simmons, 29 ára. Parið var saman af og til í eitt ár áður en sambandinu lauk. Íþróttamaðurinn sem Jenner var síðast tengd við var Devin Booker. Þau voru saman af og til frá byrjun árs 2020 til október 2022. Í september 2024 sást parið saman í kvöldmat í Miami.