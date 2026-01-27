fbpx
Þriðjudagur 27.janúar 2026

Stjörnukokkurinn breytti algjörlega um útlit og fólk er agndofa – „Ég sagði: Mamma, þetta er ég"

Þriðjudaginn 27. janúar 2026 15:30

Mynd/Getty

Stjörnukokkurinn Guy Fieri hefur lengi haft sama stílinn, bæði hvað varðar hárgreiðslu, skegg og fatastíl. Það kom því aðdáendum rækilega á óvart þegar Fieri frumsýndi á dögunum nýtt útlit. Einkenni Fieri var lengi vel hárið hans og skeggið. Hann aflitaði hárið og lét það standa upp í loftið og var alltaf með svokallað geitarskegg (e. goatee).

Nú hefur hann rakað sig og leyft náttúrulegum hárlitnum að njóta sín. Skopparaklæðnaðurinn hefur vikið fyrir stíl sem minnir helst á úthverfapabba á miðjum aldri. Hann segir í samtali við People að hann hafi gert þetta fyrir Ofurskálina þar sem hann leikur í auglýsingu fyrir fyrirtækið Bosch. Framleiðendur auglýsingarinnar báðu hann um að ráðast í eins dramatíska breytingu og hægt væri til dæmis að raka skeggið.

„Ég sendi mynd á mömmu og hún spurði: Hver er þetta?,“ segir Fieri í samtali við People. „Hún sagði: Þetta er mjög líkt þér, en ég veit að þetta getur ekki verið þú. Ég sagði: Mamma, þetta er ég.“

Fieri ákvað að deila mynd með aðdáendum sínum á fimmtudaginn í tilefni 58 ára afmælis síns. Með myndinni skrifaði hann færsluna:

„Hey öll. Eftir að hafa fagnað afmæli mínu árum saman sem Guy ákvað ég að fagna því í ár sem bara einhver gaur [e. guy].“

Eftir að myndin birtist fyrst töldu margir að Fieri hefði þarna leikið sér með gervigreind. Fulltrúar Bosch hafa þó staðfest að Fieri hafi raunverulega ráðist í þessa breytingu. Fram hefur þó komið að Fieri var þarna með hárkollu.

