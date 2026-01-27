Lofa ógleymanlegri upplifun í sundbíó í Hafnarfirði – „Þátttakendur eiga von á alls kyns óvæntum uppákomum“

Frítíminn er takmörkuð auðlind í dag og stundum væri hentugt að sólarhringurinn væri aðeins lengi svo fólk gæti gert allt það sem það langar í frítímanum, eins og til dæmis að skella sér í sund og í bíó. Oft þurfum við að sætta okkur við að velja bara annað hvort. En ekki þann 5. febrúar. Í tilkynningu frá RIFF-kvikmyndahátíðinni segir:
„Hvað gerist þegar ein ástsælasta rómantíska gamanmynd kvikmyndasögunnar mætir notalegu vatni í dásamlegri innilaug, fljótandi gestum og vetrarmyrkri fyrir utan? Fimmtudaginn 5. febrúar býðst áhorfendum að komast að því þegar hin löngu sígilda When Harry Met Sally… verður sýnd í einstöku sundbíói í Sundhöll Hafnarfjarðar.“
Já, þú last þetta rétt. Eitt af séreinkennum RIFF-hátíðarinnar er að bjóða gestum upp á bíóviðburði á óvenjulegum stöðum. Að þessu sinni er það Sundhöll Hafnarfjarðar við Herjólfsgötu. Þessari sögufrægu sundhöll, sem var hönnuð af Guðjóni Samúelssyni, verður breytt í eitt allsherjar bíóleikhús þann 5. febrúar þar sem rómantíkin svífur yfir sundlaugarvatninu.
„Andrúmið verður rómantískt og þátttakendur mega eiga von á alls kyns óvæntum uppákomum. Markmiðið er að fólk upplifi stundarkorn að það sé ekki statt í norðangarra á Herjólfsgötunni heldur jafnvel að það sé statt á Washington Square Park í New York þar sem myndin fer að fram að hluta. Hvern langar ekki að hitta Billy Crystal í sundi?!
Leiknar verða senur úr bíómyndinni með aðstoð handritshöfundarins Iðunnar Gígju Kristjánsdóttir og ungra og upprennandi leikara, Bjarna Kristbjörnssonar og Gúu Margrétar Bjarnadóttur, leiklistarnema í LHÍ sem ætla að bregða sér í hlutverk Billy Crystal og Meg Ryan. Lýsingin verður rómantísk og það verður lifandi djasstónlistarflutningur í anda myndarinnar, þar sem Búbblubandið djasstríó spilar þekkta djassslagara og dansarar koma fram á bökkum laugarinnar.“
Að sögn RIFF mega gestir búast við tímalausri skemmtun, en myndavalið er þar að auki smá virðingarvottur til að fagna ferli leikstjórans Rob Reiners sem var myrtur ásamt eiginkonu sinni seint á síðasta ári. RIFF lofar ógleymanlegri upplifun.
„Hið einstaka sundbíó
Sundbíó RIFF hefur fyrir löngu sannað sig sem einn af vinsælustu sérviðburðum RIFF ár hvert, enda býður það upp á nýja nálgun á klassískri kvikmynd hverju sinni þar sem áhorfendur fá að njóta bíótöfranna utan hefðbundins sýningarýmis á afslappaðan, notalegan og óvæntan hátt. Hlýlegt rými Sundhallar Hafnarfjarðar og sérkenni hennar gera staðinn einstaklega vel til þess fallinn að hýsa slíkan viðburð.
Viðburðurinn er opinn öllum og fer fram fimmtudaginn 5. febrúar kl. 19:00, en hús opnar kl. 18:00. Miðasalan er hafin á riff.is og bent skal á að takmarkaður fjöldi miða er í boði.“