Mánudaginn 26. janúar 2026

Leikarinn sagður vera í öndunarvél á sjúkrahúsi

Mánudaginn 26. janúar 2026 19:30

Bandaríski leikarinn Quinton Aaron, sem gerði garðinn frægan sem Michael Oher í kvikmyndinni The Blind Side, liggur nú á sjúkrahúsi vegna alvarlegrar blóðeitrunar.

TMZ greinir frá því að leikarinn, sem er fertugur, hafi hnigið niður á heimili sínu í síðustu viku þegar hann var að ganga upp stiga. Hann var fluttur á sjúkrahús í kjölfarið þar sem hann hefur dvalið síðustu daga.

Söfnun hefur verið hrundið af stað fyrir leikarann á vefnum GoFundMe, en samkvæmt upplýsingum þar er leikaranum haldið sofandi og hann sagður vera með alvarlega blóðeitrun.

Umboðsmaður leikarans segir aftur á móti að ástand hans sé stöðugt og læknar séu að reyna að finna út úr því hvað kom fyrir.

The Blind Side kom út árið 2009 og fór Quinton með aðalhlutverk myndarinnar ásamt Söndru Bullock sem hlaut Óskarinn fyrir leik sinn.

