Kanye biðst afsökunar á hegðun sinni og biður um skilning – „Ég missti tökin á raunveruleikanum“

Tónlistamaðurinn Ye, áður þekktur sem Kanye West, hefur beðist afsökunar á hatursfullum ummælum sínum í garð gyðinga. Hann segist hafa verið í langvarandi oflæti á síðasta ári sem hafi rústað lífi hans. Hann hafi nú leitað sér aðstoðar við geðhvörf. Þetta kemur fram í yfirlýsingu tónlistarmannsins sem birtist í heilsíðuauglýsingu hjá Wall Street Journal í dag og hefst á orðunum: Til þeirra sem ég hef sært.
Ye lýsir því að fyrir 25 árum síðan hafi hann lent í alvarlegu bílslysi og hlotið við það heilaskemmd. Læknar hafi á þessum tíma fyrst og fremst einblínt á sýnilega áverka hans en lítið velt fyrir sér andlegum afleiðingum slyssins. Hann greindist því ekki með heilaskaða fyrr en árið 2023, en þá var skaðinn skeður og glímir Ye nú við alvarleg geðhvörf.
„Geðhvörfin koma með sitt eigið varnarkerfi – afneitun. Þegar þú glímir við oflæti þá finnst þér þú ekki vera veikur. Þú telur að allir aðrir séu að bregðast of hart við. Þér finnst eins og þú sjáir heiminn betur en nokkru sinni fyrr, þó að þú sért í rauninni að missa tökin á raunveruleikanum.
Þegar þú hefur verið stimplaður sem geðveikur þá finnst þér eins og þú hafir ekkert fram að færa í heiminum. Það er auðvelt fyrir fólk að koma með brandara og hlæja yfir þessu þótt staðreyndin sé sú að þetta er alvarlegur og lamandi sjúkdómur sem getur dregið mann til dauða.“
Geðhvörf geti haft sambærileg áhrif á lífslíkur fólks og sykursýki, HIV-smit og krabbamein. Þetta séu allt dæmi um sjúkdóma sem geti verið banvænir án meðferðar.
„Það skuggalegasta við þessa röskun er hversu sannfærandi hún er þegar hún segir þér: Þú þarft ekki að leita þér aðstoðar. Hún gerir mann blindan en sannfærir mann um að maður hafi innsýn. Maður upplifir sig valdmikinn, sjálfsöruggan og óstöðvandi.
Ég missti tökin á raunveruleikanum. Hlutirnir urðu verri því lengur sem ég hunsaði vandann. Ég sagði og gerði hluti sem ég sé sárlega eftir.“
Ye segist hafa verið verstur við þá sem hann unni mest í heiminum. Sá hópur hafi þurft að ganga í gegnum það helvíti að þekkja ekki lengur ástvin sinn. Tónlistarmaðurinn hafi misst tengsl við sjálfan sig.
Í þessu brotna ástandi hafi eitt hræðilegasta tákn heimsins virkað aðlaðandi – hakakrossinn. Ye segist eiga erfitt með að muna hvað vakti fyrir honum þegar hann birti sumar færslur sem voru fullar af gyðingahatri eða þegar hann fór að selja varning með nasistamerkinu fræga. Hann segist sjá eftir þessu í dag og ætla að taka ábyrgð á hegðun sinni.
„Það afsakar samt ekki það sem ég gerði. Ég er enginn nasisti og ég er ekki gyðingahatari. Ég elska gyðinga.“
Snemma árs 2025 hafi hann farið upp í oflætið sem átti eftir að rústa lífi hans. Staðan varð svo slæm að um tíma vildi Ye ekki vera til lengur. Hann lýsir því að geðhvörf séu þannig að fólk sem glímir við röskunina er veikt þegar það fer í kast. Annars ekki. Inn á milli geti fólk verið fullkomlega eðlilegt, en það sé þó hættulegt líka því þá horfist maður í augu við það sem maður gerði í kasti.
Eiginkona Ye, Bianca Censori, hvatti hann til að leita sér aðstoðar og hann segist hafa fundið sinn stuðningshóp á Reddit þar sem fólk í geðlægð og geðhæð deilir raunum sínum.
„Ég las sögur þeirra og uppgötvaði að ég er ekki einn. Það er ekki bara ég sem rústar lífi sínu einu sinni á ári þrátt fyrir að taka inn lyf á hverjum degi og þrátt fyrir að bestu læknar í heiminum hafi sagt mér að ég sé ekki með geðhvörf heldur einkenni einhverfu.“
Ye segist ekki vera að biðja um samúð eða fyrirgefningu. Hann ætlar að vinna sér fyrirgefninguna inn með því að vera betri. Hann biður þó um þolinmæði og skilning á meðan hann tekur á sínum málum.