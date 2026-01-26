fbpx
Mánudagur 26.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Kanye biðst afsökunar á hegðun sinni og biður um skilning – „Ég missti tökin á raunveruleikanum“

Fókus
Mánudaginn 26. janúar 2026 16:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Tónlistamaðurinn Ye, áður þekktur sem Kanye West, hefur beðist afsökunar á hatursfullum ummælum sínum í garð gyðinga. Hann segist hafa verið í langvarandi oflæti á síðasta ári sem hafi rústað lífi hans. Hann hafi nú leitað sér aðstoðar við geðhvörf. Þetta kemur fram í yfirlýsingu tónlistarmannsins sem birtist í heilsíðuauglýsingu hjá Wall Street Journal í dag og hefst á orðunum: Til þeirra sem ég hef sært.

Heilskemmd eftir bílslys

Ye lýsir því að fyrir 25 árum síðan hafi hann lent í alvarlegu bílslysi og hlotið við það heilaskemmd. Læknar hafi á þessum tíma fyrst og fremst einblínt á sýnilega áverka hans en lítið velt fyrir sér andlegum afleiðingum slyssins. Hann greindist því ekki með heilaskaða fyrr en árið 2023, en þá var skaðinn skeður og glímir Ye nú við alvarleg geðhvörf.

„Geðhvörfin koma með sitt eigið varnarkerfi – afneitun. Þegar þú glímir við oflæti þá finnst þér þú ekki vera veikur. Þú telur að allir aðrir séu að bregðast of hart við. Þér finnst eins og þú sjáir heiminn betur en nokkru sinni fyrr, þó að þú sért í rauninni að missa tökin á raunveruleikanum.

Þegar þú hefur verið stimplaður sem geðveikur þá finnst þér eins og þú hafir ekkert fram að færa í heiminum. Það er auðvelt fyrir fólk að koma með brandara og hlæja yfir þessu þótt staðreyndin sé sú að þetta er alvarlegur og lamandi sjúkdómur sem getur dregið mann til dauða.“

Geðhvörf geti haft sambærileg áhrif á lífslíkur fólks og sykursýki, HIV-smit og krabbamein. Þetta séu allt dæmi um sjúkdóma sem geti verið banvænir án meðferðar.

„Það skuggalegasta við þessa röskun er hversu sannfærandi hún er þegar hún segir þér: Þú þarft ekki að leita þér aðstoðar. Hún gerir mann blindan en sannfærir mann um að maður hafi innsýn. Maður upplifir sig valdmikinn, sjálfsöruggan og óstöðvandi.

Ég missti tökin á raunveruleikanum. Hlutirnir urðu verri því lengur sem ég hunsaði vandann. Ég sagði og gerði hluti sem ég sé sárlega eftir.“

Ye segist hafa verið verstur við þá sem hann unni mest í heiminum. Sá hópur hafi þurft að ganga í gegnum það helvíti að þekkja ekki lengur ástvin sinn. Tónlistarmaðurinn hafi misst tengsl við sjálfan sig.

Hakakrossinn heillandi

Í þessu brotna ástandi hafi eitt hræðilegasta tákn heimsins virkað aðlaðandi – hakakrossinn. Ye segist eiga erfitt með að muna hvað vakti fyrir honum þegar hann birti sumar færslur sem voru fullar af gyðingahatri eða þegar hann fór að selja varning með nasistamerkinu fræga. Hann segist sjá eftir þessu í dag og ætla að taka ábyrgð á hegðun sinni.

„Það afsakar samt ekki það sem ég gerði. Ég er enginn nasisti og ég er ekki gyðingahatari. Ég elska gyðinga.“

Snemma árs 2025 hafi hann farið upp í oflætið sem átti eftir að rústa lífi hans. Staðan varð svo slæm að um tíma vildi Ye ekki vera til lengur. Hann lýsir því að geðhvörf séu þannig að fólk sem glímir við röskunina er veikt þegar það fer í kast. Annars ekki. Inn á milli geti fólk verið fullkomlega eðlilegt, en það sé þó hættulegt líka því þá horfist maður í augu við það sem maður gerði í kasti.

Eiginkona Ye, Bianca Censori, hvatti hann til að leita sér aðstoðar og hann segist hafa fundið sinn stuðningshóp á Reddit þar sem fólk í geðlægð og geðhæð deilir raunum sínum.

„Ég las sögur þeirra og uppgötvaði að ég er ekki einn. Það er ekki bara ég sem rústar lífi sínu einu sinni á ári þrátt fyrir að taka inn lyf á hverjum degi og þrátt fyrir að bestu læknar í heiminum hafi sagt mér að ég sé ekki með geðhvörf heldur einkenni einhverfu.“

Ye segist ekki vera að biðja um samúð eða fyrirgefningu. Hann ætlar að vinna sér fyrirgefninguna inn með því að vera betri. Hann biður þó um þolinmæði og skilning á meðan hann tekur á sínum málum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Kanye biðst afsökunar á hegðun sinni og biður um skilning – „Ég missti tökin á raunveruleikanum“
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
Segist hafa verið rænd röddinni eftir réttarhöldin frægu – „Og það er vandamálið“
Fókus
Í gær
Lyktaði undarlega árum saman en ástandið hefur lagast
Fókus
Í gær
Saga Dröfn þurfti að bíða í þrjú ár eftir að gerandi hennar var dreginn fyrir dóm – „Það var ekkert réttlæti sem að ég fékk í gegn“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Þetta eru bestu æfingarnar til að draga úr hættu á ótímabærum dauða
Fókus
Fyrir 2 dögum
Segir gríðarlega áhættu vera að skila sér – „Áhorfendur eru helteknir“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Dregur nafn Johnny Depp inn í dramað
Fókus
Fyrir 2 dögum
Stórleikararnir ýta enn á ný undir slúðursöguna – „Ó, Woody, ég þekkti… föður þinn“

Mest lesið

Bubbi ósáttur við þáttaröð á RÚV – „Enginn talaði við mig“
Stundar kynlíf með eiginmanninum á hverjum einasta degi og opinberar ástæðuna
Borðaði ekkert nema fiskmeti í heilan mánuð – Áhrifin á heilsuna voru þessi
Hugsanlegar vendingar í deilu Beckham-fjölskyldunnar – Brooklyn býðst ótrúleg upphæð fyrir að gera þetta
Lyktaði undarlega árum saman en ástandið hefur lagast

Nýlegt

Sólveig Anna ósátt – „Ef ég fæ ekki skýr svör innan tveggja sólarhringa neita ég að borga þetta helvítis útvarpsgjald“
Saga var ekki viss hvort hún ætti að fara á stefnumótið en hugsaði: „Hann er klámstjarna, ég verð eiginlega að prófa einu sinni“
Guðmundur einlægur: „Ég átti bara erfitt með að horfa í augun á konunni minni á þessum tíma því mér leið eins og ég væri bara búinn að skemma framtíðina okkar“
Bretum gróflega misboðið vegna ummæla Trump og krefjast afsökunarbeiðni
Segir bæjarstjóra víkja sér undan því að svara fyrir hrakningasögu Barnaskóla Kársness
Segir íslensk yfirvöld hafa tekið að sér hlutverk skúrksins í máli rússnesku tvíburanna – „Er þetta það sem við viljum“
Endurvekja áhuga sinn á Maguire
Arteta segir mönnum að sýna úr hverju þeir eru gerðir – „Óvenjulegt og sárt“
Segist hafa verið rænd röddinni eftir réttarhöldin frægu – „Og það er vandamálið“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Beckham-drama: Plötusnúðurinn stígur fram og tjáir sig um ósmekklegan dans Victoriu í brúðkaupi sonarins
Fókus
Fyrir 3 dögum

Saga Dröfn var að lifa af en ekki lifa: „Það hrundi allt eftir að hann lamdi mig“

Saga Dröfn var að lifa af en ekki lifa: „Það hrundi allt eftir að hann lamdi mig“
Fókus
Fyrir 3 dögum
„Loksins fær heimurinn að sjá Fisto á hvíta tjaldinu“ – Sjáðu stiklu nýjustu stórmyndar Jóhannesar Hauks
Fókus
Fyrir 3 dögum
Guðrún Nanna varar við trendinu sem er að tröllríða öllu
Fókus
Fyrir 3 dögum

Tengdadóttir Íslands tilnefnd til Óskarsverðlauna

Tengdadóttir Íslands tilnefnd til Óskarsverðlauna
Fókus
Fyrir 4 dögum

Þetta eru tilnefningar til Óskarsverðlauna í ár

Þetta eru tilnefningar til Óskarsverðlauna í ár
Fókus
Fyrir 4 dögum
Egill fór í hárígræðslu og deilir ferlinu og nýju útliti opinskátt – „Eðlilegur fiðringur í maganum á aðgerðardegi“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Stórstjörnur í stærsta verkefni Baltasar til þessa

Stórstjörnur í stærsta verkefni Baltasar til þessa
Fókus
Fyrir 4 dögum
Mari og Njörður eiga von á sumarbarni – Sjáðu myndböndin þegar þau deila gleðitíðindunum
Fókus
Fyrir 4 dögum
Greinir frá heilsufarsvandamálum í nýju viðtali – „Síðustu ár erfið og pirrandi“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Hreyfispjöld til heilsueflingar – Æfingar sem hægt er að gera hvar sem er

Hreyfispjöld til heilsueflingar – Æfingar sem hægt er að gera hvar sem er
Fókus
Fyrir 4 dögum

Sálfræðitryllirinn Röskun er fyrsta íslenska mynd ársins

Sálfræðitryllirinn Röskun er fyrsta íslenska mynd ársins
Fókus
Fyrir 4 dögum
Íslenskar snyrtivörur lögðu grunninn að glæsilegu útliti
Fókus
Fyrir 4 dögum
Íslendingar rifja upp heimskulegustu hlutina sem þeir gerðu sem börn – „Man vel eftir hversu ofboðslega reið mamma mín varð“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Tónlistarstjarnan kallaði leikstjórann „tík með pínulitla fiðlu“

Tónlistarstjarnan kallaði leikstjórann „tík með pínulitla fiðlu“
Fókus
Fyrir 4 dögum
„Að vinna Óskarsverðlaun hefur ekki reynst mér eða ferli mínum vel“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Eliza afhjúpar næstu bók sína
Fókus
Fyrir 5 dögum
Tilnefningar til verstu kvikmyndagerðar ársins
Fókus
Fyrir 5 dögum

Söngkonan gengst undir blóðvökvameðferð eftir að tennurnar duttu úr henni á tónleikum

Söngkonan gengst undir blóðvökvameðferð eftir að tennurnar duttu úr henni á tónleikum
Fókus
Fyrir 5 dögum

Brooklyn og Nicola eiga eina myndbandið af „óviðeigandi dansi“ Victoriu

Brooklyn og Nicola eiga eina myndbandið af „óviðeigandi dansi“ Victoriu
Fókus
Fyrir 6 dögum
Varpa sprengju í máli leikarans sem er sakaður um barnaníð
Fókus
Fyrir 6 dögum

Hugh Jackman sagður hafa snúið baki við vini sínum

Hugh Jackman sagður hafa snúið baki við vini sínum
Fókus
Fyrir 6 dögum
„Við föllum ekki fyrir svona snákaolíu, takk fyrir tíkall“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Sögufræg miðbæjarperla Guðjóns til sölu
Fókus
Fyrir 6 dögum

Svakalegt þungarokkskvöld fram undan – Rífandi stemning og ekkert aldurstakmark

Svakalegt þungarokkskvöld fram undan – Rífandi stemning og ekkert aldurstakmark
Fókus
Fyrir 1 viku

Fyrrum barnastjarnan óttast að milljónir barna gætu nú upplifað það sama og hún – „Lifandi martröð“

Fyrrum barnastjarnan óttast að milljónir barna gætu nú upplifað það sama og hún – „Lifandi martröð“
Fókus
Fyrir 1 viku
Kynntist erlendum ferðamanni og hlustaði ekki á viðvörun foreldranna: „Ég var 18 ára og blinduð af ást“
Fókus
Fyrir 1 viku
Þetta er skrýtnasti staður sem ævintýramaðurinn Kristján hefur heimsótt – „Það var ekkert fólk”