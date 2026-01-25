Saga Dröfn þurfti að bíða í þrjú ár eftir að gerandi hennar var dreginn fyrir dóm – „Það var ekkert réttlæti sem að ég fékk í gegn“

Textabrot úr þættinum má lesa hér að neðan en þáttinn í heild sinni má hlusta á Spotify og öllum helstu hlaðvarpsveitum. Saga ræðir einnig um heimilisofbeldi í þættinum.
Það eru tæp fimmtán ár frá fyrstu upplifun Sögu af kerfinu þegar hún kærði nauðgun sem hún varð fyrir fimmtán ára gömul á 17. júní.
„Þetta var aðili sem að ég hélt að ég gæti treyst, við vorum í sama vinahóp og ég þekkti til hans,“ segir Saga, sem sagði strax frá.
„Bara nokkrum dögum síðar fór ég og hitti sálfræðing og sagði honum frá því, af því að ég hélt að hann væri bundinn þagnarskyldu. En það á ekki við um börn og ofbeldi.“
Saga segir að eftir á að hyggja sé hún fegin að sálfræðingurinn hafi farið með þetta lengra, að hún hafi ekki þurft að bera skömmina eina með sér heldur hafi fengið viðeigandi hjálp og stuðning. En þrátt fyrir að kerfið hafi þarna virkað fyrir hana þá átti það síðar eftir að bregðast henni.
„Það var eiginlega bara farið strax í þetta. Ég var spurð hvort ég vildi kæra þetta eða ekki. Og hvaða leið, hvort að ég myndi vilja fara með þetta áfram sjálf eða hvort að þetta færi í gegnum barnaverndarnefnd. Við kusum að fara með þetta í gegnum barnaverndarnefnd,“ segir Saga.
Ferlið fór fljótt af stað en það var ákveðið að bíða með að fara með málið fyrir dóm þar til hún varð átján ára. „Svo ég gæti mætt fyrir dóm og borið vitni,“ segir hún.
Gerandinn var átján ára þegar brotið átti sér stað og þá 21 árs þegar það fór fyrir dóm. Saga segir að biðin hafi verið mjög erfið.
„Ég átti alveg rosalega erfitt á þessum tíma, ég þurfti mikinn stuðning frá BUGL. Mér leið svolítið eins og ég væri ein, eins og enginn skildi hvað væri í gangi. Mér leið alltaf eins og ég væri skítug, ég var alltaf í sturtu en fannst ég aldrei hrein,“ segir Saga.
Það var erfitt að rífa upp gömul sár og rifja upp brotið fyrir framan ókunnuga í dómsal þremur árum seinna. Hún segir að hún hefði kosið að málinu hefði ekki verið frestað, en gerandinn var dæmdur í tveggja og hálfs árs fangelsi með hennar vitnisburði og annarra vitna sem sögðu hana ekki hafa verið í ástandi þetta kvöld til að gefa samþykki.
Saga segir að það hafi verið viss léttir þegar dómurinn féll, en ári síðar skall á annað áfall. „Ári seinna var hann sýknaður, það var ekkert réttlæti sem að ég fékk í gegn,“ segir Saga.
Hún ræðir þetta nánar í þættinum, sem má hlusta á í heild sinni hér. Hún segir einnig frá því þegar hún ákvað að láta reyna aftur á kerfið þegar hún kærði heimilisofbeldi, en það brást henni aftur.
