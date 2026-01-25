fbpx
Sunnudagur 25.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Saga Dröfn þurfti að bíða í þrjú ár eftir að gerandi hennar var dreginn fyrir dóm – „Það var ekkert réttlæti sem að ég fékk í gegn“

Guðrún Ósk Guðjónsdóttir
Sunnudaginn 25. janúar 2026 09:30

Saga Dröfn er gestur vikunnar í Fókus.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Það er um einn og hálfur áratugur síðan Saga upplifði í fyrsta sinn hvernig réttarkerfið getur brugðist þolendum kynferðisofbeldis. Hún var fimmtán ára gömul þegar hún kærði nauðgun sem hún varð fyrir af hendi einstaklings sem hún taldi sig geta treyst. Hún sagði strax frá og fékk í fyrstu stuðning og aðstoð, en ferlið sem fylgdi í kjölfarið reyndist langt, erfitt og íþyngjandi. Málið dróst á langinn, sár voru rifin upp aftur og aftur og varpar Saga ljósi hvaða afleiðingar það getur haft að þurfa að bíða árum saman eftir niðurstöðu í ofbeldismáli.

Textabrot úr þættinum má lesa hér að neðan en þáttinn í heild sinni má hlusta á Spotify og öllum helstu hlaðvarpsveitum. Saga ræðir einnig um heimilisofbeldi í þættinum.

Það eru tæp fimmtán ár frá fyrstu upplifun Sögu af kerfinu þegar hún kærði nauðgun sem hún varð fyrir fimmtán ára gömul á 17. júní.

„Þetta var aðili sem að ég hélt að ég gæti treyst, við vorum í sama vinahóp og ég þekkti til hans,“ segir Saga, sem sagði strax frá.

„Bara nokkrum dögum síðar fór ég og hitti sálfræðing og sagði honum frá því, af því að ég hélt að hann væri bundinn þagnarskyldu. En það á ekki við um börn og ofbeldi.“

Saga segir að eftir á að hyggja sé hún fegin að sálfræðingurinn hafi farið með þetta lengra, að hún hafi ekki þurft að bera skömmina eina með sér heldur hafi fengið viðeigandi hjálp og stuðning. En þrátt fyrir að kerfið hafi þarna virkað fyrir hana þá átti það síðar eftir að bregðast henni.

„Það var eiginlega bara farið strax í þetta. Ég var spurð hvort ég vildi kæra þetta eða ekki. Og hvaða leið, hvort að ég myndi vilja fara með þetta áfram sjálf eða hvort að þetta færi í gegnum barnaverndarnefnd. Við kusum að fara með þetta í gegnum barnaverndarnefnd,“ segir Saga.

Ferlið fór fljótt af stað en það var ákveðið að bíða með að fara með málið fyrir dóm þar til hún varð átján ára. „Svo ég gæti mætt fyrir dóm og borið vitni,“ segir hún.

Saga Dröfn.

„Mér leið alltaf eins og ég væri skítug“

Gerandinn var átján ára þegar brotið átti sér stað og þá 21 árs þegar það fór fyrir dóm. Saga segir að biðin hafi verið mjög erfið.

„Ég átti alveg rosalega erfitt á þessum tíma, ég þurfti mikinn stuðning frá BUGL. Mér leið svolítið eins og ég væri ein, eins og enginn skildi hvað væri í gangi. Mér leið alltaf eins og ég væri skítug, ég var alltaf í sturtu en fannst ég aldrei hrein,“ segir Saga.

Það var erfitt að rífa upp gömul sár og rifja upp brotið fyrir framan ókunnuga í dómsal þremur árum seinna. Hún segir að hún hefði kosið að málinu hefði ekki verið frestað, en gerandinn var dæmdur í tveggja og hálfs árs fangelsi með hennar vitnisburði og annarra vitna sem sögðu hana ekki hafa verið í ástandi þetta kvöld til að gefa samþykki.

Saga segir að það hafi verið viss léttir þegar dómurinn féll, en ári síðar skall á annað áfall. „Ári seinna var hann sýknaður, það var ekkert réttlæti sem að ég fékk í gegn,“ segir Saga.

Hún ræðir þetta nánar í þættinum, sem má hlusta á í heild sinni hér. Hún segir einnig frá því þegar hún ákvað að láta reyna aftur á kerfið þegar hún kærði heimilisofbeldi, en það brást henni aftur.

Sjá einnig: Saga Dröfn var að lifa af en ekki lifa: „Það hrundi allt eftir að hann lamdi mig“

Fylgdu Sögu Dröfn á Instagram og TikTok.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 2 klukkutímum
Saga Dröfn þurfti að bíða í þrjú ár eftir að gerandi hennar var dreginn fyrir dóm – „Það var ekkert réttlæti sem að ég fékk í gegn“
Fókus
Fyrir 18 klukkutímum
Þetta eru bestu æfingarnar til að draga úr hættu á ótímabærum dauða
Fókus
Fyrir 19 klukkutímum
Segir gríðarlega áhættu vera að skila sér – „Áhorfendur eru helteknir“
Fókus
Fyrir 22 klukkutímum
Dregur nafn Johnny Depp inn í dramað
Fókus
Í gær
Stórleikararnir ýta enn á ný undir slúðursöguna – „Ó, Woody, ég þekkti… föður þinn“
Fókus
Í gær
Saga var ekki viss hvort hún ætti að fara á stefnumótið en hugsaði: „Hann er klámstjarna, ég verð eiginlega að prófa einu sinni“
Fókus
Í gær
Mjög forvitinn um lífið á Íslandi – „Orðinn mjög þreyttur á þessari kæfandi íhaldsstefnu“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Beckham-drama: Plötusnúðurinn stígur fram og tjáir sig um ósmekklegan dans Victoriu í brúðkaupi sonarins

Mest lesið

„Eftir að mér var bjargað, þegar ég kom aftur heim, þá vildi ég ekki ræða það sem gerðist við nokkurn mann“
Ben litli hvarf sporlaust fyrir 35 árum – Óvænt bréf til móður hans gæti leyst ráðgátuna
Segir gríðarlega áhættu vera að skila sér – „Áhorfendur eru helteknir“
Trump birtir nýja en stórskrýtna Grænlandsmynd – „Hver er þá tilgangurinn hérna?“
„Guð minn góður, við þurfum eiginlega að fara að tala um eitthvað annað því mig langar að hoppa upp í næstu vél aftur“

Nýlegt

Saga var ekki viss hvort hún ætti að fara á stefnumótið en hugsaði: „Hann er klámstjarna, ég verð eiginlega að prófa einu sinni“
Guðmundur einlægur: „Ég átti bara erfitt með að horfa í augun á konunni minni á þessum tíma því mér leið eins og ég væri bara búinn að skemma framtíðina okkar“
Bretum gróflega misboðið vegna ummæla Trump og krefjast afsökunarbeiðni
Lögreglan sá dularfullt par við Landakotskirkju – Svartri tösku kastað í runna
Segir gríðarlega áhættu vera að skila sér – „Áhorfendur eru helteknir“
Ástand kjörkassa bágborið víða um land – Varað við rifum í einu kjördæmi
Hafna því að Real hafi sagt Trent að koma sér burt
Dregur nafn Johnny Depp inn í dramað
Guðmundur þakklátur fyrir fyrsta skrefið – „Smá heppni falin í því hvar þú lendir og hvernig þér líður“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Guðrún Nanna varar við trendinu sem er að tröllríða öllu
Fókus
Fyrir 2 dögum

Tengdadóttir Íslands tilnefnd til Óskarsverðlauna

Tengdadóttir Íslands tilnefnd til Óskarsverðlauna
Fókus
Fyrir 2 dögum
Þetta eru tilnefningar til Óskarsverðlauna í ár
Fókus
Fyrir 3 dögum
Egill fór í hárígræðslu og deilir ferlinu og nýju útliti opinskátt – „Eðlilegur fiðringur í maganum á aðgerðardegi“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Stórstjörnur í stærsta verkefni Baltasar til þessa

Stórstjörnur í stærsta verkefni Baltasar til þessa
Fókus
Fyrir 3 dögum

Mari og Njörður eiga von á sumarbarni – Sjáðu myndböndin þegar þau deila gleðitíðindunum

Mari og Njörður eiga von á sumarbarni – Sjáðu myndböndin þegar þau deila gleðitíðindunum
Fókus
Fyrir 3 dögum
Greinir frá heilsufarsvandamálum í nýju viðtali – „Síðustu ár erfið og pirrandi“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Hreyfispjöld til heilsueflingar – Æfingar sem hægt er að gera hvar sem er

Hreyfispjöld til heilsueflingar – Æfingar sem hægt er að gera hvar sem er
Fókus
Fyrir 3 dögum
Sálfræðitryllirinn Röskun er fyrsta íslenska mynd ársins
Fókus
Fyrir 3 dögum
Íslenskar snyrtivörur lögðu grunninn að glæsilegu útliti
Fókus
Fyrir 3 dögum

Íslendingar rifja upp heimskulegustu hlutina sem þeir gerðu sem börn – „Man vel eftir hversu ofboðslega reið mamma mín varð“

Íslendingar rifja upp heimskulegustu hlutina sem þeir gerðu sem börn – „Man vel eftir hversu ofboðslega reið mamma mín varð“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Tónlistarstjarnan kallaði leikstjórann „tík með pínulitla fiðlu“

Tónlistarstjarnan kallaði leikstjórann „tík með pínulitla fiðlu“
Fókus
Fyrir 3 dögum
„Að vinna Óskarsverðlaun hefur ekki reynst mér eða ferli mínum vel“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Eliza afhjúpar næstu bók sína
Fókus
Fyrir 3 dögum

Tilnefningar til verstu kvikmyndagerðar ársins

Tilnefningar til verstu kvikmyndagerðar ársins
Fókus
Fyrir 3 dögum
Söngkonan gengst undir blóðvökvameðferð eftir að tennurnar duttu úr henni á tónleikum
Fókus
Fyrir 4 dögum
Brooklyn og Nicola eiga eina myndbandið af „óviðeigandi dansi“ Victoriu
Fókus
Fyrir 4 dögum
Varpa sprengju í máli leikarans sem er sakaður um barnaníð
Fókus
Fyrir 4 dögum

Hugh Jackman sagður hafa snúið baki við vini sínum

Hugh Jackman sagður hafa snúið baki við vini sínum
Fókus
Fyrir 4 dögum

„Við föllum ekki fyrir svona snákaolíu, takk fyrir tíkall“

„Við föllum ekki fyrir svona snákaolíu, takk fyrir tíkall“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Sögufræg miðbæjarperla Guðjóns til sölu
Fókus
Fyrir 5 dögum

Svakalegt þungarokkskvöld fram undan – Rífandi stemning og ekkert aldurstakmark

Svakalegt þungarokkskvöld fram undan – Rífandi stemning og ekkert aldurstakmark
Fókus
Fyrir 5 dögum
Fyrrum barnastjarnan óttast að milljónir barna gætu nú upplifað það sama og hún – „Lifandi martröð“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Kynntist erlendum ferðamanni og hlustaði ekki á viðvörun foreldranna: „Ég var 18 ára og blinduð af ást“
Fókus
Fyrir 6 dögum

Þetta er skrýtnasti staður sem ævintýramaðurinn Kristján hefur heimsótt – „Það var ekkert fólk”

Þetta er skrýtnasti staður sem ævintýramaðurinn Kristján hefur heimsótt – „Það var ekkert fólk”
Fókus
Fyrir 6 dögum

Er kántrístjarnan kominn með nýja kærustu – „Algjörlega fáránlegt og ósatt“

Er kántrístjarnan kominn með nýja kærustu – „Algjörlega fáránlegt og ósatt“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Vikan á Instagram – „Ég var bara að drekka espresso martini og þá gerðist þetta!“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Auður selur í miðborginni -„Smá meyr á þessum tímamótum“