Sunnudagur 25.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Lyktaði undarlega árum saman en ástandið hefur lagast

Fókus
Sunnudaginn 25. janúar 2026 20:03

Robert Pattinson. Mynd/Getty

Hollywood-stjarnan Robert Pattinson segist árum saman hafa lyktað undarlega en ástandið hafi nýlega blessunarlega lagast. Leikarinn er sendiherra Dior-herrailmsins en líkamslykt hans sjálfs var ekki beint geðsleg.

Það vakti athygli árið 2020 þegar Pattinson opnaði sig um það að margir hefðu haft orð á því að hann lyktaði eins og vaxlitur, sem getur varla talist eftirsóknarvert.

Í nýlegu viðtali við GQ-tímaritið segir Pattinson hins vegar að ástandið hafi blessunarlega lagast. Hann tæki ekki jafnmikið eftir líkamslykt sinni og áður, sem og fólkið í kringum hann, en kenning hans væri einfaldlega sú að líkamslyktin dvíni eftir því sem fólk eldist, það eigi að minnsta kosti við í hans tilviki.

Þessi einkennilega líkamslykt virðist þó ekki vera arfgeng en Pattinson eignaðist dóttur árið 2024 með kærustu sinni Suki Waterhouse. Segist hann alltaf hafa haldið að tal um að börn ilmi vel hafi verið út af barnapúðri en hann hafi svo komist af því að nýburar þurfi engar snyrtivörur til þess.

„Dóttir mín ilmar alveg ótrúlega,“ sagði Pattinson.

