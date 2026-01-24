Stórleikararnir ýta enn á ný undir slúðursöguna – „Ó, Woody, ég þekkti… föður þinn“

Sú kjaftasaga hefur verið hávær í Hollywood undanfarin ár að stórstjörnurnar Matthew McConaughey og Woody Harrelson séu bræður. Það er ekki síst vegna þess að vinirnir hafa sjálfir alls ekki útilokað að svo sé og kynt undir orðróminn með ýmsum hætti.
Fjölskyldur leikaranna eru nánar og þá er það staðreynd að móðir McConaughey þekkti James, föður Harrelson á árunum áður. Harrelson eldri var þó ekki allur þar sem hann var séður en hann starfaði meðal annars sem leigumorðingi og lét lífið í fangelsi fyrir tæpum tveimur áratugum.
Harrelson hefur látið hafa eftir sér að hann hafi „sannanir“ fyrir því að McConaughey sé litli bróðir hans og meðal annars fullyrt að faðir leikarans hafi neitað að fara með móður hans á spítala þegar fæðingin var yfirvofandi. „Þetta er ekki sonur minn,“ á hann að hafa sagt þó síðar hafi hann gengist við þessu.
Nú hefur McConaughey rætt enn frekar um möguleg blóðbönd þeirra í hlaðvarpi Harrelsons með Ted Danson. Í spjalli þremenninganna rifjaði McConaughey upp kvöldið þegar spurningar vöknuðu um hver raunverulegur faðir hans væri.
„Börnin okkar hafa alltaf haldið að við værum bræður, eða að minnsta kosti að við hegðuðum okkur eins og bræður,“ sagði hann. „Fyrir um átta árum vorum við í Grikklandi með báðar fjölskyldur okkar og mamma var þar líka, og ég held að börnin [Harrelsons] hafi dregið fram einhvers konar mynd úr menntaskóla af mér og allir litu á hana og héldu að þetta væri Woody.“
Leikarinn heimsfrægi hélt síðan áfram: „Allt í einu, upp úr þurru, segir mamma, sem var líklega á sínu þriðja glasi „Ó, Woody, ég þekkti… föður þinn“.
Segir McConaughey að tóninn sem hún notaði við að bera fram orðið „þekkti“ hafi verið með þeim hætti að engum hafi dulist, ekki einu sinni börnunum, með hvaða hætti þau kynni voru.
Frá þessari stundu hafi orðrómurinn farið á flug enda báðir leikarinn haft gaman af. Harrelson segir hins vegar sjálfur að þótt hann myndi gleðjast yfir því að eignast bróður þá þyki honum tilhugsunin um að Matt myndi missa föður sinn sár.
Leikarnir eru núna að taka orðróminn alla leið því þeir vinna nú að nýrri þáttaröð fyrir AppleTV+ sem heitir einfaldlega Brothers.
Þátturinn fjallar um vináttu þeirra og hvernig hún á hana reynir þegar fjölskyldur þeirra flytja saman inn á búgarð McConaughey í Texas. Þeir munu leika sjálfa sig en „fjölskyldur“ þeirra verða leiknar af leikurum. Meðal annarra leikara verða Holland Taylor, Natalie Martinez, og Brittany Ishibashi.
Ekki hefur enn verið tilkynnt um útgáfudag gamanþáttaraðarinnar.