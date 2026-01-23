Beckham-drama: Plötusnúðurinn stígur fram og tjáir sig um ósmekklegan dans Victoriu í brúðkaupi sonarins

Óhætt er að fullyrða að allt hafi farið á hliðina í vikunni þegar Brooklyn Beckham, elsti sonur David og Victoriu Beckham, steig fram og birti langa yfirlýsingu á Instagram þar sem hann úthúðaði foreldrum sínum. Sagði Brooklyn í stuttu máli að þau hafi reynt að stjórna honum allt sitt líf og að Beckham-vörumerkið sé þeim mikilvægara börnin þeirra. Þá hafi foreldrar hans reynt allt til að eyðileggja samband hans og Nicola Peltz, sem er í dag eiginkona hans.
Brooklyn og Nicola hafa átt í köldu stríði við aðra meðlimi Beckham-fjölskyldunnar um talsvert skeið og samskiptin virðast lítil sem engin. Fæstir áttu þó von á því að Brooklyn myndi nokkru sinni tjá sig með svo opinskáum hætti og raunin varð.
Fjölmargar ásakanir voru settar fram í færslunni eldfimu en ein þeirra sneri að því að Victoria, móðir hans, hefði niðurlægt brúðhjónin í brúðkaupsveislunni. Hafi hún „stolið fyrsta dansi“ brúðhjónanna og „dansað með óviðeigandi hætti“ við Brooklyn sem varð til þess að Nicola brotnaði niður.
Breskir fjölmiðlar hafa ákaft reynt að afla frekari upplýsinga um hinn umdeilda dans en þannig vill til að Brooklyn og Nicola eiga einu upptökuna af atvikinu. Ólíktlegt verður að teljast að hún komi nokkru sinni fyrir augu almennings.
Plötusnúðurinn Fat Tony sá um tónlistina í brúðkaupinu glæsilega og hann steig fram í breska morgunþættinum This Morning og sagði frá sínu sjónarhorni af atvikinu.
„Þetta var enginn dónadans, enginn PVC-kattarbúningur, engar Spice Girls-hreyfingar,“ sagði Tony. Sagði hann orðið óviðeigandi frekar eiga við þá staðreynd að tímasetningin hafi verið óheppileg í meira lagi.
Það var góðvinur Beckham-hjónanna, söngvarinn Marc Anthony, sem steig á svið og spilaði undir dagskrárliðnum. Hann á að hafa móðgað Nicolu gríðarlega með því að kalla Brooklyn upp á svið og svo „fallegustu konu í herberginu“ sem var ekki brúðurinn heldur Victoria.
„Á þeim tímapunkti er Brooklyn niðurbrotinn því hann hélt að hann ætlaði að dansa sinn fyrsta dans við eiginkonu sína,“ segir Tony um atvikið. Þá hafi Nicola yfirgefið salinn grátandi en Brooklyn staðið frosinn við sviðið. Hin suðrænni söngvari hafi síðan skipað piltinum að setja hendurnar á mjaðmir móður sinnar fyrir dansinn, eitthvað sem er ekkert tiltökumál í latínsku-Ameríku, en verið gríðarlega vandræðalegt á þessum tímapunkti.
„Ég hef spilað í ótal veislum hjá Beckham-fjölskyldunni, þau eru mjög dansglöð, náin fjölskylda. En þetta snýst allt um hvernig Brooklyn líður. Ef honum fannst þetta óviðeigandi og vandræðalegt, þá var það óviðeigandi og vandræðalegt,“ segir Tony. Þá bætir hann við að eitthvað mikið hafi gengið á til að Brooklyn myndi fara á samfélagsmiðla og úthúða foreldrum sínum með þessum hætti.