fbpx
Föstudagur 23.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Beckham-drama: Plötusnúðurinn stígur fram og tjáir sig um ósmekklegan dans Victoriu í brúðkaupi sonarins

Fókus
Föstudaginn 23. janúar 2026 12:52

Beckham fjölskyldan.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Óhætt er að fullyrða að allt hafi farið á hliðina í vikunni þegar Brooklyn Beckham, elsti sonur David og Victoriu Beckham, steig fram og birti langa yfirlýsingu á Instagram þar sem hann úthúðaði foreldrum sínum. Sagði Brooklyn í stuttu máli að þau hafi reynt að stjórna honum allt sitt líf og að Beckham-vörumerkið sé þeim mikilvægara börnin þeirra. Þá hafi foreldrar hans reynt allt til að eyðileggja samband hans og Nicola Peltz, sem er í dag eiginkona hans.

Sjá einnig: Stormurinn eykst í kringum Beckham fjölskylduna:Sendir frá langa yfirlýsingu og tekur foreldra sína af lífi

Brooklyn og Nicola hafa átt í köldu stríði við aðra meðlimi Beckham-fjölskyldunnar um talsvert skeið og samskiptin virðast lítil sem engin. Fæstir áttu þó von á því að Brooklyn myndi nokkru sinni tjá sig með svo opinskáum hætti og raunin varð.

Fjölmargar ásakanir voru settar fram í færslunni eldfimu en ein þeirra sneri að því að Victoria, móðir hans, hefði niðurlægt brúðhjónin í brúðkaupsveislunni. Hafi hún „stolið fyrsta dansi“ brúðhjónanna og „dansað með óviðeigandi hætti“ við Brooklyn sem varð til þess að Nicola brotnaði niður.

Breskir fjölmiðlar hafa ákaft reynt að afla frekari upplýsinga um hinn umdeilda dans en þannig vill til að Brooklyn og Nicola eiga einu upptökuna af atvikinu. Ólíktlegt verður að teljast að hún komi nokkru sinni fyrir augu almennings.

Snýst allt um líðan Brooklyn

Plötusnúðurinn Fat Tony sá um tónlistina í brúðkaupinu glæsilega og hann steig fram í breska morgunþættinum This Morning og sagði frá sínu sjónarhorni af atvikinu.

„Þetta var enginn dónadans, enginn PVC-kattarbúningur, engar Spice Girls-hreyfingar,“ sagði Tony. Sagði hann orðið óviðeigandi frekar eiga við þá staðreynd að tímasetningin hafi verið óheppileg í meira lagi.

Það var góðvinur Beckham-hjónanna, söngvarinn Marc Anthony, sem steig á svið og spilaði undir dagskrárliðnum. Hann á að hafa móðgað Nicolu gríðarlega með því að kalla Brooklyn upp á svið og svo „fallegustu konu í herberginu“ sem var ekki brúðurinn heldur Victoria.

„Á þeim tímapunkti er Brooklyn niðurbrotinn því hann hélt að hann ætlaði að dansa sinn fyrsta dans við eiginkonu sína,“ segir Tony um atvikið. Þá hafi Nicola yfirgefið salinn grátandi en Brooklyn staðið frosinn við sviðið. Hin suðrænni söngvari hafi síðan skipað piltinum að setja hendurnar á mjaðmir móður sinnar fyrir dansinn, eitthvað sem er ekkert tiltökumál í latínsku-Ameríku, en verið gríðarlega vandræðalegt á þessum tímapunkti.

„Ég hef spilað í ótal veislum hjá Beckham-fjölskyldunni, þau eru mjög dansglöð, náin fjölskylda. En þetta snýst allt um hvernig Brooklyn líður. Ef honum fannst þetta óviðeigandi og vandræðalegt, þá var það óviðeigandi og vandræðalegt,“  segir Tony. Þá bætir hann við að eitthvað mikið hafi gengið á til að Brooklyn myndi fara á samfélagsmiðla og úthúða foreldrum sínum með þessum hætti.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
Beckham-drama: Plötusnúðurinn stígur fram og tjáir sig um ósmekklegan dans Victoriu í brúðkaupi sonarins
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Saga Dröfn var að lifa af en ekki lifa: „Það hrundi allt eftir að hann lamdi mig“
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
„Loksins fær heimurinn að sjá Fisto á hvíta tjaldinu“ – Sjáðu stiklu nýjustu stórmyndar Jóhannesar Hauks
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Guðrún Nanna varar við trendinu sem er að tröllríða öllu
Fókus
Í gær
Tengdadóttir Íslands tilnefnd til Óskarsverðlauna
Fókus
Í gær
Þetta eru tilnefningar til Óskarsverðlauna í ár
Fókus
Í gær
Egill fór í hárígræðslu og deilir ferlinu og nýju útliti opinskátt – „Eðlilegur fiðringur í maganum á aðgerðardegi“
Fókus
Í gær
Stórstjörnur í stærsta verkefni Baltasar til þessa

Mest lesið

Gamall félagi David Beckham brjálaður og stígur fram – Opnar sig um hvernig hann hagar sér í raun og veru
Kíktu í myndavélina og trúðu ekki eigin augum þegar þau sáu hvað sendillinn gerði
Þetta hefur meint hjákona David Beckham að segja um frammistöðu hans í rúminu
Sauð upp úr á þorrablóti á Þórshöfn – „Þetta er minn bær!“
Milljarðamæringar komnir með nóg og neita að þegja – „Skattleggið okkur. Skattleggið þá ofurríku“

Nýlegt

Þetta eru tilnefningar til Óskarsverðlauna í ár
Fær bætur eftir örlagaríka ferð úr hádegisverði
Hættuleg líkamsárás í Grindavík
Halda því fram að Flosi sé maðurinn sem Damir átti við þegar Halldór var rekinn -„Þetta er formaðurinn“
5 merki um að maki þinn gæti verið að halda framhjá
Urðar yfir fyrrum eiginmann sinn – Segir það honum að kenna að hún er skítblönk í dag
Saga Dröfn var að lifa af en ekki lifa: „Það hrundi allt eftir að hann lamdi mig“
Dóttir Rodman verður launahæsta knattspyrnukona sögunnar
Staðfestir að faðir sinn hafi fallið frá í vikunni
Stefnir í lokun Sjávarsetursins í Sandgerði – Eigandinn ósáttur
Fókus
Í gær
Hreyfispjöld til heilsueflingar – Æfingar sem hægt er að gera hvar sem er
Fókus
Í gær

Sálfræðitryllirinn Röskun er fyrsta íslenska mynd ársins

Sálfræðitryllirinn Röskun er fyrsta íslenska mynd ársins
Fókus
Í gær
Íslenskar snyrtivörur lögðu grunninn að glæsilegu útliti
Fókus
Í gær
Íslendingar rifja upp heimskulegustu hlutina sem þeir gerðu sem börn – „Man vel eftir hversu ofboðslega reið mamma mín varð“
Fókus
Í gær

Tónlistarstjarnan kallaði leikstjórann „tík með pínulitla fiðlu“

Tónlistarstjarnan kallaði leikstjórann „tík með pínulitla fiðlu“
Fókus
Í gær

„Að vinna Óskarsverðlaun hefur ekki reynst mér eða ferli mínum vel“

„Að vinna Óskarsverðlaun hefur ekki reynst mér eða ferli mínum vel“
Fókus
Í gær
Eliza afhjúpar næstu bók sína
Fókus
Í gær

Tilnefningar til verstu kvikmyndagerðar ársins

Tilnefningar til verstu kvikmyndagerðar ársins
Fókus
Í gær
Söngkonan gengst undir blóðvökvameðferð eftir að tennurnar duttu úr henni á tónleikum
Fókus
Fyrir 2 dögum
Brooklyn og Nicola eiga eina myndbandið af „óviðeigandi dansi“ Victoriu
Fókus
Fyrir 2 dögum

Varpa sprengju í máli leikarans sem er sakaður um barnaníð

Varpa sprengju í máli leikarans sem er sakaður um barnaníð
Fókus
Fyrir 2 dögum

Hugh Jackman sagður hafa snúið baki við vini sínum

Hugh Jackman sagður hafa snúið baki við vini sínum
Fókus
Fyrir 2 dögum
„Við föllum ekki fyrir svona snákaolíu, takk fyrir tíkall“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Sögufræg miðbæjarperla Guðjóns til sölu
Fókus
Fyrir 3 dögum

Svakalegt þungarokkskvöld fram undan – Rífandi stemning og ekkert aldurstakmark

Svakalegt þungarokkskvöld fram undan – Rífandi stemning og ekkert aldurstakmark
Fókus
Fyrir 4 dögum
Fyrrum barnastjarnan óttast að milljónir barna gætu nú upplifað það sama og hún – „Lifandi martröð“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Kynntist erlendum ferðamanni og hlustaði ekki á viðvörun foreldranna: „Ég var 18 ára og blinduð af ást“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Þetta er skrýtnasti staður sem ævintýramaðurinn Kristján hefur heimsótt – „Það var ekkert fólk”
Fókus
Fyrir 4 dögum

Er kántrístjarnan kominn með nýja kærustu – „Algjörlega fáránlegt og ósatt“

Er kántrístjarnan kominn með nýja kærustu – „Algjörlega fáránlegt og ósatt“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Vikan á Instagram – „Ég var bara að drekka espresso martini og þá gerðist þetta!“

Vikan á Instagram – „Ég var bara að drekka espresso martini og þá gerðist þetta!“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Auður selur í miðborginni -„Smá meyr á þessum tímamótum“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Tekjuhæstu stjörnurnar á OnlyFans – Sjáðu hvað þær þéna mikið

Tekjuhæstu stjörnurnar á OnlyFans – Sjáðu hvað þær þéna mikið
Fókus
Fyrir 4 dögum
NBA stjarna í miklum vandræðum
Fókus
Fyrir 4 dögum
Konu brugðið á veitingastað eftir að ókunnur maður rétti henni miða – „Eitthvað fyrir þig að hugsa um“
Fókus
Fyrir 4 dögum

„Í dag lít ég á þetta sem velgengnisskatt“

„Í dag lít ég á þetta sem velgengnisskatt“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Hvaðan kemur fokk-merkið?

Hvaðan kemur fokk-merkið?
Fókus
Fyrir 5 dögum
Þetta skaltu alls ekki þrífa með eldhúspappír
Fókus
Fyrir 5 dögum
Sparnaðarráð Hildar: Rándýrt að mæta svöng í búðina