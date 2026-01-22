fbpx
Fimmtudagur 22.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Sálfræðitryllirinn Röskun er fyrsta íslenska mynd ársins

Ragna Gestsdóttir
Fimmtudaginn 22. janúar 2026 08:27

Mynd: Skjáskot YouTube.

Fyrsta íslenska mynd ársins, sálfræðitryllirinn Röskun, verður frumsýnd 19. febrúar. Myndin er byggð á samnefndri bók Írisar Aspar Ingjaldsdóttur sem kom út árið 2019. 

Myndin gerist í Reykjavík og fjallar um lögfræðinginn Heru sem er að jafna sig eftir áfall og flytur í kjallaraíbúð í gömlu húsi til að hefja nýtt líf. Íbúðin á sér hins vegar sögu og skömmu eftir að Hera flytur inn finnur hún fyrir óþægilegri nærveru í íbúðinni. Hún veit ekki hvort eigið ofsóknarbrjálæði og áfallastreita sé þar að verki eða konan sem bjó áður í íbúðinni og var myrt af sambýlismanni sínum sé að ásækja hana.

Stikluna má sjá hér. 

Með aðalhlutverk fer Þuríður Blær Jóhannsdóttir og meðal annarra leikara eru Unnur Birna Backmann, Arnar Dan Kristjánsson, Kolbeinn Arnbjörnsson og Ólafía Hrönn Jónsdóttir.

Bragi Þór Hinriksson leikstýrir og Helga Arnardóttir skrifaði handritið. Þau eru jafnframt  framleiðendur myndarinnar fyrir hönd H.M.S. Productions ásamt Valdimar Kúld. Síminn er meðframleiðandi.

