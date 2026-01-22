Sálfræðitryllirinn Röskun er fyrsta íslenska mynd ársins

Fyrsta íslenska mynd ársins, sálfræðitryllirinn Röskun, verður frumsýnd 19. febrúar. Myndin er byggð á samnefndri bók Írisar Aspar Ingjaldsdóttur sem kom út árið 2019.
Myndin gerist í Reykjavík og fjallar um lögfræðinginn Heru sem er að jafna sig eftir áfall og flytur í kjallaraíbúð í gömlu húsi til að hefja nýtt líf. Íbúðin á sér hins vegar sögu og skömmu eftir að Hera flytur inn finnur hún fyrir óþægilegri nærveru í íbúðinni. Hún veit ekki hvort eigið ofsóknarbrjálæði og áfallastreita sé þar að verki eða konan sem bjó áður í íbúðinni og var myrt af sambýlismanni sínum sé að ásækja hana.
Með aðalhlutverk fer Þuríður Blær Jóhannsdóttir og meðal annarra leikara eru Unnur Birna Backmann, Arnar Dan Kristjánsson, Kolbeinn Arnbjörnsson og Ólafía Hrönn Jónsdóttir.
Bragi Þór Hinriksson leikstýrir og Helga Arnardóttir skrifaði handritið. Þau eru jafnframt framleiðendur myndarinnar fyrir hönd H.M.S. Productions ásamt Valdimar Kúld. Síminn er meðframleiðandi.