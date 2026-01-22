fbpx
Fimmtudagur 22.janúar 2026

Greinir frá heilsufarsvandamálum í nýju viðtali – „Síðustu ár erfið og pirrandi“

Ragna Gestsdóttir
Fimmtudaginn 22. janúar 2026 09:30

Collins á tónleikum í Nanterre Frakklandi 17. mars 2022.

Tónlistarmaðurinn Phil Collins greinir frá því að hann er undir 24 tíma umönnun vegna viðvarandi heilsufarsvandamála. Collins sem er orðinn 74 ára gaf dapurlega uppfærslu um heilsufar sitt í hlaðvarpsþættinum BBC Eras á mánudag.

„Ég hef hjúkrunarfræðing allan sólarhringinn til að tryggja að ég taki lyfin mín eins og ég á að gera,“ sagði Collins við þáttastjórnandann Zoe Ball. „Ég hef átt í vandræðum með hnéð mitt … Allt sem gat farið úrskeiðis hjá mér fór úrskeiðis.“

Collins staðfesti að hann hafi gengist undir fimm hnéaðgerðir og aðeins annað hnéð virki.

„Ég get gengið, þó með aðstoð, þú veist, hækjum eða hvað sem er,“ bætti hann við.

Collins, sem hefur verið edrú í tvö ár og hætti tónleikaferðalögum í mars 2022, viðurkenndi einnig að mikil drykkja hans hafi haft áhrif á heilsu hans.

„Mér fannst gaman að koma úr tónleikaferðalagi. Ég hugsaði, allt í lagi, ég ætla að gera alla þessa hluti sem ég gat ekki gert þar. Ég held að ég hafi gert of mikið. Ég var aldrei ölvaður, þó að ég hafi dottið nokkrum sinnum. En þetta er bara einn af þessum hlutum sem gerðist og það náði mér allt saman, og ég eyddi mánuðum á sjúkrahúsi.“

„Þetta hafa bara verið erfið, áhugaverð og pirrandi síðustu ár,“ viðurkenndi Collins. „En það er allt í lagi núna.“

Collins er með „drop-foot“ , sjúkdóm sem veldur því að hann er tilfinningalaus í öðrum fæti. Hann hefur notað göngustaf frá árinu 2015 eftir að hafa gengist undir aðgerð á hrygg.

Collins hætti að spila fyrir fjórum árum vegna langvarandi áhrifa hryggmeiðsla frá árinu 2007. Síðustu tónleikar hans voru 26. mars 2022 í O2 Arena í London á The Last Domino? tónleikaferð hljómsveitarinnar Genesis. Hann kom fram sitjandi og sonur hans, Nic, 24 ára, tók við trommuleiknum.

Í júlí síðastliðnum stöðvaði fulltrúi Collins orðróm um að söngvarinn væri í líknarmeðferð eftir að hann gekkst undir hnéaðgerð. Fimm mánuðum áður sagði Collin við tímaritið Mojo að hann væri „mjög veikur“.

„Ég held áfram að hugsa að ég ætti að fara niður í stúdíó og sjá hvað gerist. En ég er ekki hungraður eftir því lengur.“

Collins ræddi einnig opinskátt um heilsufarsvandamál sín og hvernig þau hafa haft áhrif á trommuleik sinn í heimildarmynd sinni frá árinu 2024, Phil Collins: Drummer First.

„Ég hef varið allri minni ævi í að spila á trommur. Að geta skyndilega ekki gert það er áfall,“ sagði hann. „Ef ég get ekki gert það sem ég gerði eins vel og ég gerði það, þá vil ég frekar slaka á og ekki gera neitt. Ef ég vakna einn daginn og get haldið á tveimur trommukjuðum, þá mun ég reyna við það.“

