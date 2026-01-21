fbpx
Miðvikudagur 21.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Söngkonan gengst undir blóðvökvameðferð eftir að tennurnar duttu úr henni á tónleikum

Fókus
Miðvikudaginn 21. janúar 2026 14:39

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Tónlistarkonan LeAnn Rimes lenti í því á síðasta ári að tennurnar duttu úr henni þegar hún var að koma fram á tónleikum. Hún deilir því á Instagram að hún sé nú að gangast undir blóðvökvaskipti í von um betri heilsu.

„Hlusta á líkamann og vel það sem styður við heilsu hans í þessum heilsukafla lífs míns, sérstaklega eftir þéttbókað ár við tökur og tónleikaferðalög. Ég geri svo miklar kröfur til líkamans míns og það skiptir mig gríðarlegu máli að hugsa eins vel um hann og ég get.“

Þetta er í annað sinn sem hún gengst undir svona meðferð sem hún segir hreinsa út eitraðar öreindir á borð við myglu og örplast. Að þessu sinni bætti hún stofnfrumum við meðferðina. Hún segist gera sér ráð fyrir forréttindum sínum. Það hafi ekki allir færi á að fara í svona dýra heilumeðferð og segist hún deila reynslu sinni af auðmýkt.

Það var í júní á síðasta ári sem fölsku tennurnar hrundu úr söngkonunni þegar hún var að syngja lag sitt, One Way Ticket, á tónleikum í Washington. Eins og svo margir aðrir er hún með brú á framtönnunum, en brúin gaf sig á tónleikunum. Söngkonan þurfti að hafa sig alla við að halda andliti svo hún gæti haldið sýningunni áfram.

Söngkonan  ákvað að slá á létta strengi. Ef áhorfendur tækju í framtíðinni eftir einhverju koma fljúgandi af sviðinu þá væru það líklega tennurnar hennar sem hún væri gjarnan til í að fá aftur.

People greinir frá. 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by leann rimes cibrian (@leannrimes)

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
Söngkonan gengst undir blóðvökvameðferð eftir að tennurnar duttu úr henni á tónleikum
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
Brooklyn og Nicola eiga eina myndbandið af „óviðeigandi dansi“ Victoriu
Fókus
Fyrir 22 klukkutímum
Varpa sprengju í máli leikarans sem er sakaður um barnaníð
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Hugh Jackman sagður hafa snúið baki við vini sínum
Fókus
Í gær
„Við föllum ekki fyrir svona snákaolíu, takk fyrir tíkall“
Fókus
Í gær
Sögufræg miðbæjarperla Guðjóns til sölu
Fókus
Fyrir 2 dögum
Svakalegt þungarokkskvöld fram undan – Rífandi stemning og ekkert aldurstakmark
Fókus
Fyrir 2 dögum
Fyrrum barnastjarnan óttast að milljónir barna gætu nú upplifað það sama og hún – „Lifandi martröð“

Mest lesið

Myndband af Beckham-fjölskyldunni kemur aftur upp á yfirborðið eftir sprengju Brooklyn – Sjáðu hvernig eiginkona hans hagaði sér
Sammála um að gamalt fólk eigi að vera duglegt að drekka áfengi
Íslendingar unnu ótrúlegan baráttusigur á Ungverjum – Dómarar leiksins harðlega gagnrýndir
Meint hjákona David Beckham varpar sprengju í kjölfar þess að sonur hans tók foreldrana af lífi í yfirlýsingu
Fyrrum samherji úthúðar Sönnu – „Ég, um mig, frá mér, til mín“

Nýlegt

Braut rifbein við tökur á kynlífssenum með þremur körlum
Fyrrum hershöfðingi hjá NATO segir Evrópu að búa sig undir stríð við Bandaríkin
5 snemmbær einkenni heilabilunar sem fólk missir oft af eða sinnir ekki
Sögufræg miðbæjarperla Guðjóns til sölu
Ómar lýsir miklum bílastæðavandræðum: „Kom þrisvar að bílnum sínum þar sem hann hafði verið lyklaður“
Myndband: Kom Eiði Smára á óvart og sagði hann hafa komið af stað tískubylgju – „Þessi mynd er náttúrulega hræðileg“
Hvar býr allt þetta fólk? – Á sjöunda þúsund án heimilisfangs
Til í að gera allt til að komast frá Liverpool
Þorsteinn sagði sig úr Viðreisn á síðasta ári og hjólar í Flokk fólksins
Arsenal vonast til að geta stolið vonarstjörnu af Real Madrid
Fókus
Fyrir 2 dögum
Er kántrístjarnan kominn með nýja kærustu – „Algjörlega fáránlegt og ósatt“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Vikan á Instagram – „Ég var bara að drekka espresso martini og þá gerðist þetta!“

Vikan á Instagram – „Ég var bara að drekka espresso martini og þá gerðist þetta!“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Auður selur í miðborginni -„Smá meyr á þessum tímamótum“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Tekjuhæstu stjörnurnar á OnlyFans – Sjáðu hvað þær þéna mikið
Fókus
Fyrir 2 dögum

NBA stjarna í miklum vandræðum

NBA stjarna í miklum vandræðum
Fókus
Fyrir 2 dögum

Konu brugðið á veitingastað eftir að ókunnur maður rétti henni miða – „Eitthvað fyrir þig að hugsa um“

Konu brugðið á veitingastað eftir að ókunnur maður rétti henni miða – „Eitthvað fyrir þig að hugsa um“
Fókus
Fyrir 2 dögum
„Í dag lít ég á þetta sem velgengnisskatt“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Hvaðan kemur fokk-merkið?

Hvaðan kemur fokk-merkið?
Fókus
Fyrir 3 dögum
Þetta skaltu alls ekki þrífa með eldhúspappír
Fókus
Fyrir 3 dögum
Sparnaðarráð Hildar: Rándýrt að mæta svöng í búðina
Fókus
Fyrir 3 dögum

Ingólfur situr af sér langa dóma og semur tónlist í fangelsinu – „Fólk er ekki mistök sín“

Ingólfur situr af sér langa dóma og semur tónlist í fangelsinu – „Fólk er ekki mistök sín“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Home Alone-stjarna missir vinnuna vegna vændiskaupa

Home Alone-stjarna missir vinnuna vegna vændiskaupa
Fókus
Fyrir 4 dögum
„Mér finnst ævisögur standa upp úr, raunveruleikinn tekur oftast skáldsögum fram“
Fókus
Fyrir 4 dögum
„Ofurfæðubótarefnið“ kreatín hefur marga kosti en er alls ekki fyrir alla
Fókus
Fyrir 4 dögum

Linda missti fyrirtækið og fór í persónulegt gjaldþrot – Þetta gerði hún til að koma sterkari til baka

Linda missti fyrirtækið og fór í persónulegt gjaldþrot – Þetta gerði hún til að koma sterkari til baka
Fókus
Fyrir 4 dögum
Vonsvikinn ferðamaður gafst upp á að taka myndir á Íslandi og greip til óvenjulegs ráðs
Fókus
Fyrir 5 dögum
Skemmtilegasta par landsins selur í Sörlaskjóli
Fókus
Fyrir 5 dögum
Kosning hafin fyrir Íslensku hljóðbókaverðlaunin
Fókus
Fyrir 5 dögum

Setja vesturbæjarperlu á sölu

Setja vesturbæjarperlu á sölu
Fókus
Fyrir 5 dögum

Sean Penn og miklu yngri kærastan – Sjáðu myndirnar

Sean Penn og miklu yngri kærastan – Sjáðu myndirnar
Fókus
Fyrir 5 dögum
„Ég vinn allan daginn á meðan verðandi eiginkona mín glennir sig á netinu“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Hamingjusamlega gift í 30 ár en á „neyðarsjóð“ sem eiginmaðurinn hafði ekki hugmynd um

Hamingjusamlega gift í 30 ár en á „neyðarsjóð“ sem eiginmaðurinn hafði ekki hugmynd um
Fókus
Fyrir 5 dögum
Afhjúpar bestu ráð Leonardo DiCaprio á tökustað
Fókus
Fyrir 5 dögum
Glímdi við lífshættulegt þunglyndi en fann tilganginn í skákinni
Fókus
Fyrir 5 dögum

Jay Leno gáttaður yfir spurningu sem hann fékk um veikindi eiginkonunnar og segir tímana breytta

Jay Leno gáttaður yfir spurningu sem hann fékk um veikindi eiginkonunnar og segir tímana breytta
Fókus
Fyrir 5 dögum

Laundóttir Freddie Mercury látin eftir langa baráttu við sjaldgæft krabbamein

Laundóttir Freddie Mercury látin eftir langa baráttu við sjaldgæft krabbamein
Fókus
Fyrir 6 dögum
Linda Pé segir þetta lykilinn að varanlegum árangri – „Aðferðin sem þú hefur verið að nota fram til þessa virkar ekki“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Myndin svo mikið unnin að fólk hélt hún væri rúmlega 40 árum yngri