Söngkonan gengst undir blóðvökvameðferð eftir að tennurnar duttu úr henni á tónleikum

Tónlistarkonan LeAnn Rimes lenti í því á síðasta ári að tennurnar duttu úr henni þegar hún var að koma fram á tónleikum. Hún deilir því á Instagram að hún sé nú að gangast undir blóðvökvaskipti í von um betri heilsu.
„Hlusta á líkamann og vel það sem styður við heilsu hans í þessum heilsukafla lífs míns, sérstaklega eftir þéttbókað ár við tökur og tónleikaferðalög. Ég geri svo miklar kröfur til líkamans míns og það skiptir mig gríðarlegu máli að hugsa eins vel um hann og ég get.“
Þetta er í annað sinn sem hún gengst undir svona meðferð sem hún segir hreinsa út eitraðar öreindir á borð við myglu og örplast. Að þessu sinni bætti hún stofnfrumum við meðferðina. Hún segist gera sér ráð fyrir forréttindum sínum. Það hafi ekki allir færi á að fara í svona dýra heilumeðferð og segist hún deila reynslu sinni af auðmýkt.
Það var í júní á síðasta ári sem fölsku tennurnar hrundu úr söngkonunni þegar hún var að syngja lag sitt, One Way Ticket, á tónleikum í Washington. Eins og svo margir aðrir er hún með brú á framtönnunum, en brúin gaf sig á tónleikunum. Söngkonan þurfti að hafa sig alla við að halda andliti svo hún gæti haldið sýningunni áfram.
Söngkonan ákvað að slá á létta strengi. Ef áhorfendur tækju í framtíðinni eftir einhverju koma fljúgandi af sviðinu þá væru það líklega tennurnar hennar sem hún væri gjarnan til í að fá aftur.
