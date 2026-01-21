fbpx
Miðvikudagur 21.janúar 2026

„Að vinna Óskarsverðlaun hefur ekki reynst mér eða ferli mínum vel"

Miðvikudaginn 21. janúar 2026 18:30

Melissa Leo. Mynd/Getty

Tveimur árum eftir að bandaríska leikkonan Melissa Leo var tilnefnd til Óskarsverðlauna fyrir leik sinn í myndinni Frozen River árið 2008 vann hún styttuna eftirsóttu fyrir leik sinn í myndinni The Fighter.

En þvert á það sem hún taldi reyndist það ekkert sérstakt gæfuspor að vinna til Óskarsverðlauna.

„Að vinna Óskarsverðlaun hefur ekki reynst mér eða ferli mínum vel. Mig dreymdi ekki um þetta, ég vildi þetta ekki og átti miklu betri feril áður en ég vann,“ segir hún í viðtali við The Guardian.

Hún hlaut Óskarsverðlaun fyrir besta leik í aukahlutverki á hátíðinni 2011 fyrir The Fighter en Christian Bale hlaut einmitt Óskarinn fyrir besta leik í aðalhlutverki.

Melissa, sem er 65 ára, hefur komið víða við á ferli sínum eftir að hún hlaut verðlaunin og leikið í hverri kvikmyndinni á fætur annarri. Fæstar þeirra hafa þó vakið mikla athygli.

„Það eina sem mér bauðst voru eldri, leiðinlegar konur,“ segir hún við Guardian. „Ég hef ekki áhuga á að gera það lengur.“

