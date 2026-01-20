Svakalegt þungarokkskvöld fram undan – Rífandi stemning og ekkert aldurstakmark

Þungarokkskvöld í Hellinum 19. febrúar – Patronian, Duft, Ultra Magnus og Bergmenn.
Þungarokksunnendur á suðvesturhorninu eiga von á góðu er þeir fá loks að berja Patronian augum í Hellinum í TÞM fimmtudaginn 19. febrúar. Patronian til halds og trausts stíga einnig þrjár öflugar rokksveitir á svið: Duft, Ultra Magnus og Bergmenn.
Patronian er dauðarokksveit sem varð til árið 2021 þegar gítarleikarinn og söngvarinn Smári Tarfur leitaði aftur í þungarokksræturnar eftir víðfeðmt ferðalag um ólíka tónlistarstíla. Fyrsta plata sveitarinnar, Stabbed with Steel, kom út haustið 2022 og vakti töluverða athygli. Platan var meðal annars valin ein af tíu bestu plötum ársins hjá Scars & Guitars og sveitin hlaut lof fyrir beittar lagasmíðar og öfluga spilamennsku. Patronian kemur ekki oft fram á tónleikum og því er hér einstakt tækifæri til að sjá sveitina á tónleikum.
Duft er níðþung harðkjarna- og öfgarokksveit sem hefur verið á miklu flugi síðan þeir gáfu út sína fyrstu plötu vorið 2024. Frumraunin Altar of Instant Gratification er full af hálsbrjótandi slögurum og málar grimmur hljóðheimurinn dökka mynd af veröld sem mannkynið stefnir til glötunnar.
Ultra Magnus eru þriggja manna stoner/sludge metal sveit frá Reykjavík, stofnuð árið 2021. Hljóðheimur sveitarinnar er innblásinn af köldu, slöppu og vindasömu veðurfari – þung tónlist, spiluð hátt og af mikilli einurð.
Jafnframt stíga á stokk Bergmenn, tríó ungra tónlistarmanna úr Grundarfirði sem deila mikilli ástríðu fyrir rokktónlist.
Smelltu hér til að skoða viðburðinn á Facebook.
Tónleikarnir fara fram í Hellinum TÞM, Hólmaslóð 2 fimmtudaginn 19. febrúar.
Miðasala hér. Húsið opnar klukkan 18. Fyrsta hljómsveit á svið klukkan 19. Miðaverð er 2.990,-
Ekkert aldurstarkmark.