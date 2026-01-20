fbpx
Þriðjudagur 20.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Svakalegt þungarokkskvöld fram undan – Rífandi stemning og ekkert aldurstakmark

Fókus
Þriðjudaginn 20. janúar 2026 09:22

Hljómsveitin Patronian.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Þungarokkskvöld í Hellinum 19. febrúar – Patronian, Duft, Ultra Magnus og Bergmenn.

Þungarokksunnendur á suðvesturhorninu eiga von á góðu er þeir fá loks að berja Patronian augum í Hellinum í TÞM fimmtudaginn 19. febrúar. Patronian til halds og trausts stíga einnig þrjár öflugar rokksveitir á svið: Duft, Ultra Magnus og Bergmenn.

Patronian

Patronian er dauðarokksveit sem varð til árið 2021 þegar gítarleikarinn og söngvarinn Smári Tarfur leitaði aftur í þungarokksræturnar eftir víðfeðmt ferðalag um ólíka tónlistarstíla. Fyrsta plata sveitarinnar, Stabbed with Steel, kom út haustið 2022 og vakti töluverða athygli. Platan var meðal annars valin ein af tíu bestu plötum ársins hjá Scars & Guitars og sveitin hlaut lof fyrir beittar lagasmíðar og öfluga spilamennsku. Patronian kemur ekki oft fram á tónleikum og því er hér einstakt tækifæri til að sjá sveitina á tónleikum.

Duft

Duft er níðþung harðkjarna- og öfgarokksveit sem hefur verið á miklu flugi síðan þeir gáfu út sína fyrstu plötu vorið 2024. Frumraunin Altar of Instant Gratification er full af hálsbrjótandi slögurum og málar grimmur hljóðheimurinn dökka mynd af veröld sem mannkynið stefnir til glötunnar.

Ultra Magnus

Ultra Magnus eru þriggja manna stoner/sludge metal sveit frá Reykjavík, stofnuð árið 2021. Hljóðheimur sveitarinnar er innblásinn af köldu, slöppu og vindasömu veðurfari – þung tónlist, spiluð hátt og af mikilli einurð.

Jafnframt stíga á stokk Bergmenn, tríó ungra tónlistarmanna úr Grundarfirði sem deila mikilli ástríðu fyrir rokktónlist.

Smelltu hér til að skoða viðburðinn á Facebook.

Tónleikarnir fara fram í Hellinum TÞM, Hólmaslóð 2 fimmtudaginn 19. febrúar.

Miðasala hér. Húsið opnar klukkan 18. Fyrsta hljómsveit á svið klukkan 19. Miðaverð er 2.990,-

Ekkert aldurstarkmark.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 20 klukkutímum
Svakalegt þungarokkskvöld fram undan – Rífandi stemning og ekkert aldurstakmark
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Fyrrum barnastjarnan óttast að milljónir barna gætu nú upplifað það sama og hún – „Lifandi martröð“
Fókus
Í gær
Kynntist erlendum ferðamanni og hlustaði ekki á viðvörun foreldranna: „Ég var 18 ára og blinduð af ást“
Fókus
Í gær
Þetta er skrýtnasti staður sem ævintýramaðurinn Kristján hefur heimsótt – „Það var ekkert fólk”
Fókus
Í gær
Er kántrístjarnan kominn með nýja kærustu – „Algjörlega fáránlegt og ósatt“
Fókus
Í gær
Vikan á Instagram – „Ég var bara að drekka espresso martini og þá gerðist þetta!“
Fókus
Í gær
Auður selur í miðborginni -„Smá meyr á þessum tímamótum“
Fókus
Í gær
Tekjuhæstu stjörnurnar á OnlyFans – Sjáðu hvað þær þéna mikið

Mest lesið

Stormurinn eykst í kringum Beckham fjölskylduna: Sendir frá langa yfirlýsingu og tekur foreldra sína af lífi
Binni Glee birtir samskipti sín við íslenskan knattspyrnumann – „Ég á kærustu og ætla ekki að eyðileggja það en við getum hist aftur“
Dekkjaverkstæði ákært fyrir 100 milljóna skattsvik
Halldóra ósátt eftir að hafa lagt bifreið sinni í bílakjallara – „Er ég ein um að finnast þetta gróft?“
Kynntist erlendum ferðamanni og hlustaði ekki á viðvörun foreldranna: „Ég var 18 ára og blinduð af ást“

Nýlegt

Ómar lýsir miklum bílastæðavandræðum: „Kom þrisvar að bílnum sínum þar sem hann hafði verið lyklaður“
Vikan á Instagram – „Ég var bara að drekka espresso martini og þá gerðist þetta!“
Barbara varpaði sprengju um nafnlaust bréf – „Hefur lagt mig í einelti og ávallt brugðist illa við framgangi mínum í starfi“
Egill Örn um andlát föður síns – „Auðvitað saknar maður hans og auðvitað var þetta erfitt, þetta var sorglegt en samt svo fallegt“
Svarta dalían „grét af skelfingu“ vegna líflátshótana – Alræmt morðmál í Hollywood sem er enn óleyst
Manchester United ætlar að blanda sér í slaginn
Hafa sett fram kröfur sínar eftir að hafa hafnað fyrsta tilboði Juventus
Sturlað mark með hjólhestaspyrnu bjargaði stigi fyrir Brighton – Sjáðu markið
Þetta er það sem Carrick hefur gert á fyrstu dögum – Bannað að ræða við Keane og breytti æfingum
Valdimar Valdimarsson til starfa í Danmörku – Áhugavert starf
Fókus
Í gær
„Í dag lít ég á þetta sem velgengnisskatt“
Fókus
Í gær

Hvaðan kemur fokk-merkið?

Hvaðan kemur fokk-merkið?
Fókus
Í gær
Þetta skaltu alls ekki þrífa með eldhúspappír
Fókus
Í gær
Sparnaðarráð Hildar: Rándýrt að mæta svöng í búðina
Fókus
Fyrir 2 dögum

Ingólfur situr af sér langa dóma og semur tónlist í fangelsinu – „Fólk er ekki mistök sín“

Ingólfur situr af sér langa dóma og semur tónlist í fangelsinu – „Fólk er ekki mistök sín“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Home Alone-stjarna missir vinnuna vegna vændiskaupa

Home Alone-stjarna missir vinnuna vegna vændiskaupa
Fókus
Fyrir 2 dögum
„Mér finnst ævisögur standa upp úr, raunveruleikinn tekur oftast skáldsögum fram“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Linda missti fyrirtækið og fór í persónulegt gjaldþrot – Þetta gerði hún til að koma sterkari til baka

Linda missti fyrirtækið og fór í persónulegt gjaldþrot – Þetta gerði hún til að koma sterkari til baka
Fókus
Fyrir 3 dögum
„Ofurfæðubótarefnið“ kreatín hefur marga kosti en er alls ekki fyrir alla
Fókus
Fyrir 3 dögum
Vonsvikinn ferðamaður gafst upp á að taka myndir á Íslandi og greip til óvenjulegs ráðs
Fókus
Fyrir 3 dögum

Skemmtilegasta par landsins selur í Sörlaskjóli

Skemmtilegasta par landsins selur í Sörlaskjóli
Fókus
Fyrir 3 dögum

Kosning hafin fyrir Íslensku hljóðbókaverðlaunin

Kosning hafin fyrir Íslensku hljóðbókaverðlaunin
Fókus
Fyrir 4 dögum
Setja vesturbæjarperlu á sölu
Fókus
Fyrir 4 dögum
Sean Penn og miklu yngri kærastan – Sjáðu myndirnar
Fókus
Fyrir 4 dögum

„Ég vinn allan daginn á meðan verðandi eiginkona mín glennir sig á netinu“

„Ég vinn allan daginn á meðan verðandi eiginkona mín glennir sig á netinu“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Hamingjusamlega gift í 30 ár en á „neyðarsjóð“ sem eiginmaðurinn hafði ekki hugmynd um
Fókus
Fyrir 4 dögum
Afhjúpar bestu ráð Leonardo DiCaprio á tökustað
Fókus
Fyrir 4 dögum
Glímdi við lífshættulegt þunglyndi en fann tilganginn í skákinni
Fókus
Fyrir 4 dögum

Jay Leno gáttaður yfir spurningu sem hann fékk um veikindi eiginkonunnar og segir tímana breytta

Jay Leno gáttaður yfir spurningu sem hann fékk um veikindi eiginkonunnar og segir tímana breytta
Fókus
Fyrir 4 dögum

Laundóttir Freddie Mercury látin eftir langa baráttu við sjaldgæft krabbamein

Laundóttir Freddie Mercury látin eftir langa baráttu við sjaldgæft krabbamein
Fókus
Fyrir 4 dögum
Linda Pé segir þetta lykilinn að varanlegum árangri – „Aðferðin sem þú hefur verið að nota fram til þessa virkar ekki“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Myndin svo mikið unnin að fólk hélt hún væri rúmlega 40 árum yngri

Myndin svo mikið unnin að fólk hélt hún væri rúmlega 40 árum yngri
Fókus
Fyrir 5 dögum
Sló í gegn um aldamótin í vinsælum þáttum – Óþekkjanlegur í dag
Fókus
Fyrir 5 dögum
Gagnrýnandinn Jónas Sen lýsir reynslu sinni af „snjóruðningsforeldrum“ – „Óþægindi eru ekki ofbeldi“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Afhjúpar grimmilega brandarann um Sydney Sweeney sem klipptur var út

Afhjúpar grimmilega brandarann um Sydney Sweeney sem klipptur var út
Fókus
Fyrir 5 dögum

„Rauði dregillinn á Golden Globes hittir fyrir bækurnar úr íslenska jólabókaflóðinu“

„Rauði dregillinn á Golden Globes hittir fyrir bækurnar úr íslenska jólabókaflóðinu“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Mr. Big segir að fyrrum mótleikkonan megi fokka sér
Fókus
Fyrir 5 dögum
Hildur skiptir um vettvang