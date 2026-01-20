fbpx
Þriðjudagur 20.janúar 2026

Hugh Jackman sagður hafa snúið baki við vini sínum

Fókus
Þriðjudaginn 20. janúar 2026 16:30

Þeir hafa verið eins og malt og appelsín, leikaravinirnir Hugh Jackman og Ryan Reynolds, sem skemmtu aðdáendum sínum rækilega í kvikmyndinni Deadpool & Wolverine árið 2024. Nú mun Jackson þó hafa fengið nóg af faðrafokinu í kringum málaferli Reynolds og eiginkonu hans, Blake Lively, við leikstjórann Justin Baldoni.

Frá þessu greinir Globe sem hefur það eftir heimildarmanni að Jackman hafi verið óvenju þögull um vin sinn undanfarið. „Orðið á götunni er að hann hafi þurft að stíga út úr vinskapnum fyrir andlega heilsu sína.“

Þetta megi lesa á milli lína, en Jackson hafi hægt og rólega hætt að eiga samskipti við Reynolds og nú sé það svo að engum geti dulist það að Jackson kærir sig ekki um vinskapinn, að minnsta kosti ekki meðan á málaferlunum stendur.

Kvikmyndin It Ends With Us hefur heldur betur dregið dilk á eftir sér. Blake Lively fór með aðalhlutverkið á móti leikstjóranum, Justin Baldoni, en hefur sakað hann um áreitni á tökustað og skipulagða ófrægingarherferð. Baldoni hefur gripið til varna en hann segir að leikarahjónin, Reynolds og Lively, hafi reynt að gera út af við mannorð hans.

„Hugh vill ekki lenda í miðjunni á þessum stormi. Þó að hann sé vinur vina sinna þá hefur hann eins og aðrir sín mörk hvað varðar ljót málaferli,“ segir heimildarmaður.

Reynolds mun vera nokkuð sár yfir þessu.

