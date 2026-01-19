Kynntist erlendum ferðamanni og hlustaði ekki á viðvörun foreldranna: „Ég var 18 ára og blinduð af ást“

Katarina var þægilegt barn en féll ekki inn í hópinn hjá jafnöldrum sínum og var mikið skilin útundan og jafnvel hundsuð.
„Ég bjó fyrst í Grafarvogi og var í Rimaskóla. Ég og við fjölskyldan lentum í áreiti í hverfinu þar sem það var oft verið að kasta eggjum í gluggana og svoleiðis en ég var mikið ein og komst ekki inn í hópinn,” segir hún.
Í sjöunda bekk flutti fjölskyldan í Norðlingaholt og Katarina fór í skólann þar en félagslega gekk ekki betur. Átján ára kynntist hún ferðamanni frá Albaníu sem sagðist vera í Evrópuferðalagi en innan nokkurra daga hafði hann hætt við flugið sitt frá Íslandi og var hér alla 90 dagana sem hann mátti vera í fyrstu atrennu.
Foreldrar Katarinu voru mjög ósáttir við sambandið og reyndu allt til að koma vitinu fyrir hana en án árangurs.
„Ég var 18 ára og blinduð af ást,“ segir hún.
Hún segir að fljótlega hafi andlegt ofbeldi, niðurrif og stjórnun (e. manipulation) hafist.
„Ef ég fór ekki eftir því sem hann sagði á meðan hann var úti, eftir þessa þrjá fyrstu mánuði, hótaði hann að hætta með mér og blokkaði mig á samfélagsmiðlum. Ég grét auðvitað og var miður mín og hann kom til baka og sagðist elska mig meira en foreldrar mínir,“ segir hún.
Hún sagði hann hafa sett henni strangar reglur og brugðist illa við ef hún braut þær.
„Ég mátti ekki fara í sund með foreldrum mínum eða bara gera neitt í rauninni,” segir hún.
Katarina var í þessu ofbeldissambandi í átta ár en um einu og hálfu ári eftir að þau kynntust þá giftu þau sig svo hann fengi að vera á Íslandi.
Hún segir frá því hvernig hann stjórnaði henni og braut hana hægt en örugglega niður. „Til að byrja með bjuggum við hjá foreldrum mínum og mamma þurfti á endanum að segja mér að við þyrftum að flytja út vegna þess að hún gat ekki hlustað og horft upp á það hvernig hann kom fram við mig og gat stjórnað mér,“ segir hún.
Katarina segir einnig frá því hvernig fyrrverandi maðurinn hennar hafi breyst og orðið miklu strangtrúaðri múslimi eftir að bróðir hans flutti til landsins.
„Hann kom til landsins og giftist íslenskri konu en það var bara samkomulag þar sem sú kona fékk greitt. Það er töluvert um það hér á landi,“ segir hún.