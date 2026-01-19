fbpx
Mánudagur 19.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Kynntist erlendum ferðamanni og hlustaði ekki á viðvörun foreldranna: „Ég var 18 ára og blinduð af ást“

Fókus
Mánudaginn 19. janúar 2026 11:30

Mynd/Pixabay/Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Þrítug stelpa sem fæddist í Rússlandi er nýjasti viðmælandi hlaðvarpsins Sterk saman. Hún segist ekki koma fram undir nafni til að forðast vandræði sem gætu skapast í kjölfar umfjöllunarinnar, en hún hefur búið á Íslandi frá þriggja ára aldri. Hún verður hér eftir kölluð Katarina.

Katarina var þægilegt barn en féll ekki inn í hópinn hjá jafnöldrum sínum og var mikið skilin útundan og jafnvel hundsuð.

„Ég bjó fyrst í Grafarvogi og var í Rimaskóla. Ég og við fjölskyldan lentum í áreiti í hverfinu þar sem það var oft verið að kasta eggjum í gluggana og svoleiðis en ég var mikið ein og komst ekki inn í hópinn,” segir hún.

Í sjöunda bekk flutti fjölskyldan í Norðlingaholt og Katarina fór í skólann þar en félagslega gekk ekki betur. Átján ára kynntist hún ferðamanni frá Albaníu sem sagðist vera í Evrópuferðalagi en innan nokkurra daga hafði hann hætt við flugið sitt frá Íslandi og var hér alla 90 dagana sem hann mátti vera í fyrstu atrennu.

Blinduð af ást

Foreldrar Katarinu voru mjög ósáttir við sambandið og reyndu allt til að koma vitinu fyrir hana en án árangurs.

„Ég var 18 ára og blinduð af ást,“ segir hún.

Hún segir að fljótlega hafi andlegt ofbeldi, niðurrif og stjórnun (e. manipulation) hafist.

„Ef ég fór ekki eftir því sem hann sagði á meðan hann var úti, eftir þessa þrjá fyrstu mánuði, hótaði hann að hætta með mér og blokkaði mig á samfélagsmiðlum. Ég grét auðvitað og var miður mín og hann kom til baka og sagðist elska mig meira en foreldrar mínir,“ segir hún.

Hún sagði hann hafa sett henni strangar reglur og brugðist illa við ef hún braut þær.

„Ég mátti ekki fara í sund með foreldrum mínum eða bara gera neitt í rauninni,” segir hún.

Móðir hennar gat ekki horft upp á þetta

Katarina var í þessu ofbeldissambandi í átta ár en um einu og hálfu ári eftir að þau kynntust þá giftu þau sig svo hann fengi að vera á Íslandi.

Hún segir frá því hvernig hann stjórnaði henni og braut hana hægt en örugglega niður. „Til að byrja með bjuggum við hjá foreldrum mínum og mamma þurfti á endanum að segja mér að við þyrftum að flytja út vegna þess að hún gat ekki hlustað og horft upp á það hvernig hann kom fram við mig og gat stjórnað mér,“ segir hún.

Katarina segir einnig frá því hvernig fyrrverandi maðurinn hennar hafi breyst og orðið miklu strangtrúaðri múslimi eftir að bróðir hans flutti til landsins.

„Hann kom til landsins og giftist íslenskri konu en það var bara samkomulag þar sem sú kona fékk greitt. Það er töluvert um það hér á landi,“ segir hún.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 2 klukkutímum
Kynntist erlendum ferðamanni og hlustaði ekki á viðvörun foreldranna: „Ég var 18 ára og blinduð af ást“
Fókus
Fyrir 2 klukkutímum
Þetta er skrýtnasti staður sem ævintýramaðurinn Kristján hefur heimsótt – „Það var ekkert fólk”
Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
Er kántrístjarnan kominn með nýja kærustu – „Algjörlega fáránlegt og ósatt“
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Vikan á Instagram – „Ég var bara að drekka espresso martini og þá gerðist þetta!“
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Auður selur í miðborginni -„Smá meyr á þessum tímamótum“
Fókus
Fyrir 15 klukkutímum
Tekjuhæstu stjörnurnar á OnlyFans – Sjáðu hvað þær þéna mikið
Fókus
Fyrir 16 klukkutímum
NBA stjarna í miklum vandræðum
Fókus
Fyrir 17 klukkutímum
Konu brugðið á veitingastað eftir að ókunnur maður rétti henni miða – „Eitthvað fyrir þig að hugsa um“

Mest lesið

Ómar lýsir miklum bílastæðavandræðum: „Kom þrisvar að bílnum sínum þar sem hann hafði verið lyklaður“
Tekjuhæstu stjörnurnar á OnlyFans – Sjáðu hvað þær þéna mikið
Kíkti í símann hans vegna gruns um framhjáhald – Það sem hún fann var miklu verra
Hugsaðu þig tvisvar um áður en þú hendir þessum hlutum
Vígasveitir ICE áreita og handtaka innfædda Bandaríkjamenn

Nýlegt

Barbara varpaði sprengju um nafnlaust bréf – „Hefur lagt mig í einelti og ávallt brugðist illa við framgangi mínum í starfi“
Egill Örn um andlát föður síns – „Auðvitað saknar maður hans og auðvitað var þetta erfitt, þetta var sorglegt en samt svo fallegt“
Svarta dalían „grét af skelfingu“ vegna líflátshótana – Alræmt morðmál í Hollywood sem er enn óleyst
Vegna veikinda neyddist móðir til að senda son sinn til föður hans og stjúpmóður – Hún mun sjá eftir því alla ævi
Ómar lýsir miklum bílastæðavandræðum: „Kom þrisvar að bílnum sínum þar sem hann hafði verið lyklaður“
Heldur starfinu í bili þrátt fyrir ummælin
Auður selur í miðborginni -„Smá meyr á þessum tímamótum“
Upprisa vínylsins og nýstárleg plötuframleiðsla á Íslandi
Launum hins umdeilda Infantino lekið – Þetta þénar hann hjá FIFA
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Þetta skaltu alls ekki þrífa með eldhúspappír
Fókus
Í gær

Sparnaðarráð Hildar: Rándýrt að mæta svöng í búðina

Sparnaðarráð Hildar: Rándýrt að mæta svöng í búðina
Fókus
Í gær
Ingólfur situr af sér langa dóma og semur tónlist í fangelsinu – „Fólk er ekki mistök sín“
Fókus
Í gær
Home Alone-stjarna missir vinnuna vegna vændiskaupa
Fókus
Fyrir 2 dögum

„Mér finnst ævisögur standa upp úr, raunveruleikinn tekur oftast skáldsögum fram“

„Mér finnst ævisögur standa upp úr, raunveruleikinn tekur oftast skáldsögum fram“
Fókus
Fyrir 2 dögum

Linda missti fyrirtækið og fór í persónulegt gjaldþrot – Þetta gerði hún til að koma sterkari til baka

Linda missti fyrirtækið og fór í persónulegt gjaldþrot – Þetta gerði hún til að koma sterkari til baka
Fókus
Fyrir 2 dögum
„Ofurfæðubótarefnið“ kreatín hefur marga kosti en er alls ekki fyrir alla
Fókus
Fyrir 2 dögum

Vonsvikinn ferðamaður gafst upp á að taka myndir á Íslandi og greip til óvenjulegs ráðs

Vonsvikinn ferðamaður gafst upp á að taka myndir á Íslandi og greip til óvenjulegs ráðs
Fókus
Fyrir 2 dögum
Skemmtilegasta par landsins selur í Sörlaskjóli
Fókus
Fyrir 3 dögum
Kosning hafin fyrir Íslensku hljóðbókaverðlaunin
Fókus
Fyrir 3 dögum

Setja vesturbæjarperlu á sölu

Setja vesturbæjarperlu á sölu
Fókus
Fyrir 3 dögum

Sean Penn og miklu yngri kærastan – Sjáðu myndirnar

Sean Penn og miklu yngri kærastan – Sjáðu myndirnar
Fókus
Fyrir 3 dögum
„Ég vinn allan daginn á meðan verðandi eiginkona mín glennir sig á netinu“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Hamingjusamlega gift í 30 ár en á „neyðarsjóð“ sem eiginmaðurinn hafði ekki hugmynd um
Fókus
Fyrir 3 dögum

Afhjúpar bestu ráð Leonardo DiCaprio á tökustað

Afhjúpar bestu ráð Leonardo DiCaprio á tökustað
Fókus
Fyrir 3 dögum
Glímdi við lífshættulegt þunglyndi en fann tilganginn í skákinni
Fókus
Fyrir 3 dögum
Jay Leno gáttaður yfir spurningu sem hann fékk um veikindi eiginkonunnar og segir tímana breytta
Fókus
Fyrir 3 dögum
Laundóttir Freddie Mercury látin eftir langa baráttu við sjaldgæft krabbamein
Fókus
Fyrir 3 dögum

Linda Pé segir þetta lykilinn að varanlegum árangri – „Aðferðin sem þú hefur verið að nota fram til þessa virkar ekki“

Linda Pé segir þetta lykilinn að varanlegum árangri – „Aðferðin sem þú hefur verið að nota fram til þessa virkar ekki“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Myndin svo mikið unnin að fólk hélt hún væri rúmlega 40 árum yngri

Myndin svo mikið unnin að fólk hélt hún væri rúmlega 40 árum yngri
Fókus
Fyrir 4 dögum
Sló í gegn um aldamótin í vinsælum þáttum – Óþekkjanlegur í dag
Fókus
Fyrir 4 dögum

Gagnrýnandinn Jónas Sen lýsir reynslu sinni af „snjóruðningsforeldrum“ – „Óþægindi eru ekki ofbeldi“

Gagnrýnandinn Jónas Sen lýsir reynslu sinni af „snjóruðningsforeldrum“ – „Óþægindi eru ekki ofbeldi“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Afhjúpar grimmilega brandarann um Sydney Sweeney sem klipptur var út
Fókus
Fyrir 4 dögum
„Rauði dregillinn á Golden Globes hittir fyrir bækurnar úr íslenska jólabókaflóðinu“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Mr. Big segir að fyrrum mótleikkonan megi fokka sér

Mr. Big segir að fyrrum mótleikkonan megi fokka sér
Fókus
Fyrir 5 dögum

Hildur skiptir um vettvang

Hildur skiptir um vettvang
Fókus
Fyrir 5 dögum
Kiefer Sutherland réðst á leigubílstjóra og hótaði honum líkamsmeiðingum
Fókus
Fyrir 5 dögum
Dineout-drottningin selur í Borgartúni