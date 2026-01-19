fbpx
Mánudagur 19.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Er kántrístjarnan kominn með nýja kærustu – „Algjörlega fáránlegt og ósatt“

Fókus
Mánudaginn 19. janúar 2026 10:30

Bandaríski/ástralski kantrítónlistarmaðurinn Keith Urbaner er kominn með nýja kærustu upp á arminn og fluttur inn „korteri“ eftir skilnað við leikkonuna Nicole Kidman að sögn erlendra miðla.

„Ég heyrði að Urban væri kominn með nýja, og þess vegna styðja stelpurnar mömmu sína opinberlega,“ sagði heimildarmaður við Daily Mail um helgina. Vísaði hann þar til dætra Urban og Kidman, Sunday, 17 ára, og Faith, 15 ára.

„Fólk heldur að þau búi jafnvel saman. Sjáðu til, unglingsstelpur elska pabba sína, svo það er ástæða fyrir því að þær eru þrjár á móti einum.“

Heimildarmaðurinn benti einnig á að dæturnar hefðu gegnt stærra hlutverki á samfélagsmiðlum foreldra sinna.
„Síðan sambandsslitunum hefur maður séð hana og stelpurnar allan tímann, á samfélagsmiðlum hennar og á öðrum myndum,“ bætti heimildarmaðurinn við. „Þær voru með henni í París og í Sydney. Hún birti myndir af þeim öllum að taka þátt í „kalkúnahlaupi“ á Þakkargjörðarhátíðinni sem er mjög óvenjulegt, hún hefur yfirleitt haldið einkalífi sínu fyrir utan sviðsljósið. Í hvert skipti sem maður sér þær haldast þær í hendur. Það lítur út eins og „við á móti heiminum“.“

Á meðan greina miðlar vestanhafs frá því að Urban (58) sé að vinna að plötu í Nashville, þar sem hann er einnig sagður vera að gera upp tónlistarstúdíó í Music Row. Platan „gæti verið óþægileg endursögn á því hvernig ástarsaga þeirra leysist upp.“

Vangaveltur um núverandi kærustu Urbans snúast um kántrístjörnuna Karley Scott Collins, 26 ára. Fréttamiðlar segja ekkert gefa til kynna að samband þeirra hafi byrjað sem framhjáhald.

Collins var byrjunaratriði tónleikaferðalags Urban, High And Alive Tour, í maí á síðasta ári. Um helgina deildi hún frétt um samband þeirra á Instagram og sagði fréttirnar algjöra þvælu.

„Algjörlega fáránlegt og ósatt.“

Kidman og Urban skildu fyrr í þessum mánuði eftir næstum tveggja áratuga hjónaband. Urban hefur rétt til að vera með dæturnar aðra hverja helgi og Kidman með þær hina 306 daga ársins. Fyrrverandi hjónin afsöluðu sér meðlagi vegna dætranna og makalífeyri við skilnaðinn.

Kidman var áður gift Tom Cruise, frá 1990-2001, sem hún á uppkomin börn með, Bellu, 33 ára, og Connor, 31 árs.

