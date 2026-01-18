Sparnaðarráð Hildar: Rándýrt að mæta svöng í búðina

fbpx
„Það eru margir sem þekkja það að hafa farið aðeins lengra í gjafmildi í desember en veskið leyfði og þá er aldeilis gott að nýta nýtt ár til að spara á móti,“ segir Hildur Scheving, markaðsstjóri Prís og bætir við hlæjandi: „Ég hef  jú líka lent í þessu.“

Hildur hefur vakið athygli á fyrir lífleg myndbönd á samfélagsmiðlum Prís, sem snúast oftar en ekki um að spara aurinn, en frá opnun Prís hefur verslunin verið ódýrust á landinu samkvæmt Verðlagseftirliti ASÍ.

„Frá því ég hóf störf hjá Prís hef ég verið að sanka að mér góðum sparnaðarráðum sem ég sjálf reyni að fylgja. Það gengur auðvitað misvel  eins og hjá flestum, en þess vegna er gott að eiga mörg ráð og nýta það sem passar best fyrir hvern og einn.  Ég tel mikilvægast að finna eitthvert ráð sem virkar vel á veskið og auðvelt er að koma upp í vana. Ég nota svolítið sálfræðina á sjálfa mig þegar ég er að venja mig á nýja hluti, en til að breyta hegðun þurfum við að endurtaka hana nokkrum sinnum áður en hún kemst í vana,“ segir Hildur sem er með BS í sálfræði og er að klára mastersgráðu í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum.

Enginn þarf fjóra brúsa af remúlaði

Hildur mælir með að hugsa matarinnkaupin sem ferli sem byrjar heima. „Því langbesta sparnaðaráðið er að gefa sér tíma í að plana áður en veskið er opnað.  Allir ættu að byrja á því að skoða hvað er raunverulega til í ísskápnum og öðrum skápum áður en farið er út í búð, því það þarf í alvöru enginn fjóra brúsa af remúlaði.“

Því næst skrifa niður lista yfir það sem vantar og hversu marga kvöldverði á að versla inn fyrir, það kemur í veg fyrir matarsóun.

„Það er líka mjög mikilvægt að fá sér smá í svanginn áður en farið er út í búð því það getur verið rándýrt að fara svöng að versla, og ekki gleyma að taka fjölnotapokana með. Gott er að geyma þá í bílnum, í anddyrinu eða á stað sem við erum líkleg til að sjá þá áður en við förum í búðina,“ segir hún.

Hildur mælir svo með að rækta  sambandið við frystikistuna ef fólk á slíkt. „Það getur verið frábært að kaupa tilboð og frysta og auðvitað að frysta afganga og nýta síðar.  Það er líka mikilvægt að heimsækja frystikistuna áður en farið er út í búð.“

Vörur á endaspretti fjársjóðskista

„Okkur hjá Prís finnst náttúrlega að fólk þurfi að hugsa sig vel um hvaða verslun það svo velur til að gera stórinnkaupin því  þar liggja stóru upphæðirnar,“ segir Hildur sposk á svip.

„Þegar komið er í verslunina er sniðugast að einblína bara á það sem er á listanum. Mér finnst gott að haka við hvern hlut en sálfræðin segir að það gefi manni góða tilfinningu að haka við það sem við erum búin að leysa, sem ýtir svo undir að við endurtökum hegðunina.

Því næst er gott að skoða tilboð og sérstaklega mæli ég með því að kíkja á það sem er á endasprettinum, það er stundum algjör fjársjóðskista.  En þar eru vörur sem eiga stuttan líftíma eftir og því á miklum afslætti. Það er samt  í fínu lagi með vörurnar og hentar sérstaklega vel fyrir fólk sem er að versla það sem á að borða í vikunni samdægurs eða vill bara smella þeim í frysti og nýta seinna.

Þegar fólk er að kaupa inn er það gjarnt á að kaupa alltaf sama vörumerkið en við mælum með að fólk staldri við og skoði úrvalið og geri verðsamanburð. Oft eru eins vörur á miklu lægri prís en gæðin þau sömu, en minna þekkt vörumerki eru stundum mun ódýrari. Þá er líka sniðugt að fylgjast með kílóverðinu til að sjá hvaða vara er raunverulega ódýrust.“

Atvinnumenn spara með nesti

Hildur bendir líka á eitt ráð sem má þó ekki ofnota og það er að kíkja í mat til foreldra eða vina, ef það er í boði.  „Það fer mjög vel með veskið, en þá er líka mikilvægt að muna að bjóðast til að vaska upp í staðinn.“

Fyrir þau sem eru að vinna á vinnustöðum sem ekki bjóða upp á hádegisverð eða í skóla þá er snilldaráð að nýta afganga frá kvöldinu áður og hafa með í nesti.

„Þau sem eru komin í efstu deild í sparnaði nýta sunnudagana til græja nesti í fimm box til að hafa með í vinnuna í nýrri viku. Enda er hér um heilmikinn sparnað að ræða fyrir þau sem hafa vanið sig á kaupa sér hádegisverð á hverjum degi, því ef hver hádegisverður kostar um 2 þúsund krónur á dag þá er sparnaðurinn ríflega 40 þúsund á mánuði, það munar um minna,“ segir hún.

Fyrir stór heimili getur verið frábært að eiga stóran súpupott sem hægt er að elda í stórar uppskriftir eins og chili con (eða sin) carne, kjötsúpu eða eitthvað slíkt sem má borða að minnsta kosti tvo daga í röð. „Svona samsuða af alls konar í lok vikunnar er frábær leið til að nýta grænmetisafganga sem eiga það til annars að enda í ruslinu. Svo má alltaf frysta og hita upp þau kvöld sem enginn nennir að elda og koma þannig í veg fyrir að vera allt í einu búinn að spandera.

Fyrir djarfari kokka er stundum hægt að nýta grænmetisafganga í lok vikunnar á „föstudagspizzuna“ sem margar fjölskyldur hafa gert að venju að elda saman í lok vikunnar.

Eitt gott ráð er að ákveða í upphafi mánaðar hvað þú ætlar að eyða í mat í mánuðinum og þá er hægt að setja þá upphæð annað hvort inn á sérstakan reikning eða kaupa rafrænt gjafakort sem virkar eins og debetkort eins og við bjóðum upp á, þá eru minni líkur á að missa sig í gleðinni við að versla.“

Sparnaðarráð Hildar

  • Skoða hvað er til, skápar, ísskápur og frystir
  • Gera lista
  • Ákveða fyrirfram hvað kaupa á fyrir marga kvöldverði
  • Ákveða upphæð sem á að eyða í mat í mánuðinum
  • Ekki fara svangur að versla
  • Muna eftir fjölnotapokunum
  • Gera verðsamanburð á sambærilegum vörum
  • Skoða tilboð og vörur á ,,endaspretti”
  • Nesti í hádeginu
  • Taka afgang frá kvöldmatinum kvöldið áður í nesti í vinnuna
  • Eiga stóran súpupott fyrir endavikunnar samsuðu rétt
  • Frysta afganga
