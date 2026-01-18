NBA stjarna í miklum vandræðum

Körfuknattleiksstjarnan Lamar Odom var handtekinn Í Las Vegas á dögunum. Hann keyrði blindfullur, lang yfir löglegum ökuhraða og á röngum vegarhelmingi.
Hinn 46 ára gamli Odom gerði garðinn frægan á árunum 1999 til 2013, lengst af með stórliðinu Los Angeles Lakers en einnig nágrönnum þeirra Clippers og fleiri liðum. Tvívegis varð hann NBA meistari og einnig vann hann verðlaun með bandaríska landsliðinu.
Odom hefur hins vegar ekki síst verið þekktur fyrir „afrek“ sín utan vallar. Hann var giftur raunveruleikasjónvarpsstjörnunni Khloe Kardashian og hefur ítrekað verið handtekinn, einkum í tengslum við vímuefnanotkun. Árið 2015 var hann lagður inn á spítala eftir að hann fannst meðvitundarlaus á hóruhúsi. Margsinnis hefur hann farið í áfengis og vímuefnameðferðir.
Odom var handtekinn í gær, laugardaginn 17. janúar, eftir að hafa keyrt á ofsahraða og undir áhrifum í borginni Las Vegas.
Í frétt TMZ um málið segir að hann hafi verið mældur 66 km/klst yfir leyfilegum hámarkshraða. Þá hafi hann einnig keyrt á röngum vegarhelmingi. Einnig hafi hann verið undir áhrifum við aksturinn. Samkvæmt frétt TMZ er ekki vitað til þess að Odom hafi enn þá verið sleppt úr varðhaldi.