Konu brugðið á veitingastað eftir að ókunnur maður rétti henni miða – „Eitthvað fyrir þig að hugsa um“

Kona ein í Bretlandi er í losti eftir að hafa fengið miða afhentan frá ókunnugum manni á veitingastað. Það sem stóð á miðanum sló hana flata.
Greint er frá málinu í breska blaðinu The Mirror en það var eiginmaður konunnar sem sagði frá málinu á samfélagsmiðlum.
Konan sat með vini sínum á kaffihúsi í London og var í hrókasamræðum. Eftir um það bil 40 mínútur stendur ókunnugur maður upp frá borði þar rétt hjá, gengur að borðinu hennar, kastar miða á borðið og gengur svo út ásamt félaga sínum.
Var henni mjög brugðið við þetta og forvitin. Varð henni ekki síður brugðið við það sem stóð á miðanum.
„Hæ, ég veit ekki hvort þú ert meðvituð um það, hávær rödd þín er búin að vera alveg óþolandi fyrir okkur. Við höfum ekki getað talað saman þar sem við heyrum ekki í hvorum öðrum. Hins vegar hef ég heyrt hvert einasta orð af því sem þú hefur sagt – Við vitum meira að segja hvað kettirnir þínir heita. Þetta rými er fyrir fleiri en bara þig og því miður þurftum við að yfirgefa staðinn. Eitthvað fyrir þig að hugsa um.“
Segir hann að eiginkona sín hafi verið gjörsamlega miður sín eftir þessa uppákomu. Hafi hún sagst ætla að passa sig í framtíðinni.
Færslan hefur fengið töluverð viðbrögð. Segjast margir trúa því vel að konan hafi verið að tala of hátt.
„Ég myndi segja henni að það er til útirödd og innirödd og miðað við þessi viðbrögð þá var hún að nota útiröddina,“ sagði einn.