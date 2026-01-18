fbpx
Sunnudagur 18.janúar 2026

Home Alone-stjarna missir vinnuna vegna vændiskaupa

Sunnudaginn 18. janúar 2026 07:30

Daniel Stern hér til vinstri í ódauðlegu hlutverki sínu í Home Alone ásamt Joe Pesci.

Bandaríski leikarinn Daniel Stern, sem er einna best þekktur fyrir að hafa leikið í Home Alone, er búinn að fá sparkið frá ABC eftir að hafa verið gripinn við vændiskaup á dögunum.

Atvikið átti sér stað í bænum Camarillo í Kaliforníu um miðjan desember og var leikarinn handtekinn og kærður. TMZ greindi frá málinu í síðustu viku.

Heimildir Deadline herma að Stern hafi fengið þau skilaboð að krafta hans væri ekki óskað við tökur á gamanþáttunum Do You Want Kids? Þar sem hann átti að fara með hlutverk föður karakters sem leikinn er af gamanleikaranum Rory Scovel.

Stern var ráðinn í fast hlutverk í þáttaröðinni í desember en ABC og framleiðandi þáttanna, 20th Television, munu nú ráða annan til að fara með hlutverkið.

Stern gæti átt yfir höfði sér allt að sex mánaða fangelsi vegna málsins og sekt upp á þúsund dollara. Leikarinn er 68 ára gamall, þriggja barna faðir og hefur verið kvæntur leikkonunni Laure Mattos frá árinu 1980.

