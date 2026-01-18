Home Alone-stjarna missir vinnuna vegna vændiskaupa

Atvikið átti sér stað í bænum Camarillo í Kaliforníu um miðjan desember og var leikarinn handtekinn og kærður. TMZ greindi frá málinu í síðustu viku.
Heimildir Deadline herma að Stern hafi fengið þau skilaboð að krafta hans væri ekki óskað við tökur á gamanþáttunum Do You Want Kids? Þar sem hann átti að fara með hlutverk föður karakters sem leikinn er af gamanleikaranum Rory Scovel.
Stern var ráðinn í fast hlutverk í þáttaröðinni í desember en ABC og framleiðandi þáttanna, 20th Television, munu nú ráða annan til að fara með hlutverkið.
Stern gæti átt yfir höfði sér allt að sex mánaða fangelsi vegna málsins og sekt upp á þúsund dollara. Leikarinn er 68 ára gamall, þriggja barna faðir og hefur verið kvæntur leikkonunni Laure Mattos frá árinu 1980.