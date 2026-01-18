fbpx
Sunnudagur 18.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

„Í dag lít ég á þetta sem velgengnisskatt"

Guðrún Ósk Guðjónsdóttir
Sunnudaginn 18. janúar 2026 19:00

Linda Pé er gestur vikunnar í Fókus.

Masterslífsþjálfinn og fyrrverandi fegurðardrottningin Linda Pétursdóttir, betur þekkt sem Linda Pé, segir að fyrirtækjarekstur og leiðtogahlutverk sé ekki fyrir viðkvæma.

Sjá einnig: Linda Pé segir þetta lykilinn að varanlegum árangri – „Aðferðin sem þú hefur verið að nota fram til þessa virkar ekki“

Linda er gestur vikunnar í Fókus, viðtalsþætti DV.  Hún rekur LMLP-prógrammið og Lífsþjálfaskólann, heldur úti vinsæla hlaðvarpinu Podcastið með Lindu Pé og er nú nýlega farin af stað með fimm daga frítt netnámskeið þar sem hún kennir kóðann á bak við varanlegan árangur.

Það er hægt að hlusta á þáttinn með Lindu á Spotify og öllum helstu hlaðvarpsveitum. Textabrot úr þættinum má lesa hér að neðan.

Linda skrifaði færslu á Instagram nýverið þar sem hún sagði að fyrirtækjarekstur og leiðtogahlutverk væri ekki fyrir viðkvæma. Hún ræddi um málið í Fókus.

„Ég hef mikla og alls konar reynslu úr fyrirtækjarekstri. Ég var í fyrstu stjórn FKA, svo varð ég síðar formaður, þannig að ég er búin að vera í viðskiptum mjög lengi. Og hvað meina ég með því að þetta sé ekki fyrir viðkvæma? Af því að það eru alls kyns áskoranir í viðskiptum. Til dæmis, fólk segir ósatt. Það getur verið stolið af þér. Það koma upp alls kyns verkefni sem þú þarft að taka á, bæði varðandi viðskiptavini, starfsfólk og svo framvegis. Þetta er bara endalaust. Þegar þú ert að reka fyrirtæki, þá ertu rosalega mikið í því að að finna lausnir við vandamálum,“ segir Linda.

„Ég vil bara segja satt. Þetta er erfitt og þetta er krefjandi og þegar þú ert áberandi manneskja þá eru alls konar sögur og fólk segir alls konar  hluti og þú þarft bara að hafa breitt bak og ekki taka þetta inn á þig, alla vega ekki til langs tíma litið. Af því ef þú gerir það, þá muntu bara gefast upp. Þannig að þú mátt ekki vera of viðkvæm, ekki taka því sem annað fólk er að segja sem staðreynd, af því að þú veist betur.“

Linda Pé. Mynd/Gassi

„Í dag lít ég á þetta sem velgengnisskatt“

Aðspurð hvort hún hafi fundið fyrir því að sumir hreinlega bíði spenntir eftir að henni mistakist svarar hún játandi.

„Það er bara mjög reglulega og svo eru sumir sem að bara njóta þess að tala illa um mann. Og það verður bara örugglega alltaf þannig. Í dag lít ég á þetta sem velgengnisskatt. Ég minni mig bara á það. Líka þegar þú hugsar um þá sem eru í kommentakerfunum, þeir sem að eru að skrifa eitthvað neikvætt á samfélagsmiðla, það er ekki yfirleitt fólk sem er að gera einhverja geggjaða hluti í sínu lífi. Það er ekki fólk sem að er að upplifa velgengni og mikinn árangur. Af því að, trúðu mér, þeir bara hafa ekki tíma til að vera þarna. Og ég þekki engan sem að hefur náð árangri sem er að setja út á aðra sem að eru að vinna, sem eru að gera breytingar.“

Linda spyr: „Hvað myndi Oprah til dæmis gera? Hún er bara samasemmerki við velgengni og árangur. Heldurðu að hún myndi setjast niður og fara að skrifa á samfélagsmiðlana?“

Hún ræðir þetta nánar í þættinum sem má hlusta á hér.

Fylgdu Lindu Pé á Instagram. Þú getur skráð þig á fimm daga námskeiðið hér, ókeypis. Linda hefur einnig opnað fyrir skráningar í LMLP-prógrammið.

Heimasíða Lindu Pé.


